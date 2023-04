Baník měl být čtvrtý, teď uniká baráži, míní Komňacký. Chybí někdo, kdo by tým seřval

Výkony fotbalového Baníku Ostrava drhnou také pod koučem Pavlem Hapalem a klub se při oslavách stoletého výročí ocitá na dohled barážovým příčkám Fortuna:Ligy. Bývalý trenér František Komňacký, který v Ostravě v roce 2004 získal titul, se zamýšlí, co se s týmem děje, a dává mu za příklad mužstvo z jiného sportu. Dnes od 16 hodin čeká Baník důležité střetnutí s Libercem.

Čím si vysvětlujete, že Baník z posledních šesti ligových zápasů získal jediný bod?

Nehraje dostatečně efektivně. Podle jmen, trenérského štábu i zázemí klubu by měl hrát Baník o čtvrté, maximálně páté místo. Není to tak, chyba je uvnitř mužstva. Baník je zabezpečený, určitě i výplaty chodí, jak mají. Problém musí být v přístupu hráčů, souhře, možná taktice.

Sportovní manažer Luděk Mikloško si liboval, že po příchodu Pavla Hapala se pročistil vzduch, navíc jarní část pak začala remízou a výhrou. Jenže od té doby se Ostravané vezou.

Lehce inkasují, naopak těžce se prosazují v útoku. Tým není dostatečně silný v šestnáctkách, kde se zápasy rozhodují. Zvlášť v obranné fázi je tolik chyb, které tak zkušení hráči v čele s brankářem Janem Laštůvkou udělat nesmí. To je největší problém Baníku, mužstvo dostává laciné, někdy až legrační góly. Má to vliv na sebevědomí, pak můžete taktiku ušít, jakou chcete, ale když to hráči neplní, není to k ničemu. Dále mi na hřišti chybí více osobností, které by dokázaly zavelet, někdy i seřvat a vyhecovat spoluhráče. Dal bych jim jeden příklad.

Jaký příklad?

Hokejisty Třince, kteří v sérii se Spartou nebyli opticky lepší, nemají možná tak silný kádr na papíře. Ale jako tým působili mnohem lépe, o tom je ta hra. Stejné je to ve fotbale, Baník musí posílit týmový duch a odhodlání.

Co se s týmem podle vás mohlo dít v reprezentační pauze?

Hráči určitě dostali pocítit, že takhle to dál nejde. Nejspíš se sáhlo i na jejich volno a odpočinek. Podle mých informací se tvrdě trénovalo, teď byl tým na tři dny v Polsku na soustředění. To je za mě v pořádku. Vedení dalo hráčům najevo, že se jim výkony nelíbí. Jde o reprezentaci klubu i celého regionu. Pokud si ještě někdo z hráčů neuvědomoval vážnost situace, věřím, že teď už to všem došlo.

Že při pokračování takových výkonů může hrozit nejhorší?

Místo o evropské poháry se hraje o vyhnutí se baráži, nechci mluvit dokonce o sestupu. Ale je to mnohem blíže než pohárové ambice. Tohle byla podle mě náplň hovorů realizačního týmu k hráčům mimo samotné tréninky na hřišti. Přístup fotbalistů se musí změnit.

Liberec je v tabulce v podobné situaci, ale před pauzou překvapil remízou proti první Slavii. Baník dnes nečeká nic lehkého, že?

Díval jsem se na celý zbylý program Baníku a opravdu to není vůbec nic jednoduchého. Mají venku Slovácko, doma Plzeň nebo Slavii. To nejsou žádné jisté body. Proti takovým mužstvům neuspějete, když nepůjdete na krev. Nic jiného než záchranu nemůžou řešit. Liberec je nepříjemné mužstvo, navíc také v situaci, na kterou není zvyklý. Vždyť několikrát vyhráli ligu. Utkají se dva týmy pod silným tlakem, bude to opravdová vojna. Chci věřit, že to Baník zvládne.

Kvůli disciplinárnímu trestu bude uzavřena část tribuny, kde sídlí kotel baníkovců. Může to sehrát nějakou roli?

Samozřejmě. Zvykli jsme si na Baníku na bouřlivé prostředí, každý zákrok soupeře a písknutí rozhodčího je pod tlakem publika. Diváci umí vytvořit bojovou atmosféru, kterou teď hráči potřebují. Je špatně, že tato složka bude oslabena. Ale když to vezmu z pozitivní stránky, kdyby se v zápase nedařilo, nejspíš by pískot z tribun nebyl tak silný.