Baluta opouští Slavii. Míří do Maďarska, upsal se klubu Puskás Akadémia

Do Slavie přišel před dvěma lety za tehdy pro červenobílé rekordní částku 68 milionů korun, díru do světa ale v Edenu ale neudělal. Alexandru Baluta nyní sešívané opouští, na tři roky se upsal maďarskému klubu Puskás Akadémia.

Do Slavie přišel s pověstí rychlého, technického křídelního hráče z celku Universitatea Craiova. Svůj potenciál ale dlouho neukázal - i z toho důvodu, že si na nové prostředí zvykal jen těžko a potýkal se s angličtinou. Klub mu proto i najal rumunskou asistentku, aby Balutovi pomáhala vyřizovat každodenní agendu.

Ale ani to nepomohlo, drobný Rumun nedokázal kouče Jindřicha Trpišovského přesvědčit. V červenobílém dresu nakonec odkopal pouze 23 zápasů, v nichž dal tři branky.

Alex Baluta už pózuje s dresem Puskás Akadémia. https://t.co/KA5KNjbnrR — Ondřej Kreml (@quelhar) July 31, 2020

V září loňského roku se stěhoval na hostování do Liberce, kde předváděl slušné výkony. Ale už před koncem jeho severočeského působení bylo jasné, že se do Edenu nevrátí, zvlášť poté, co sešívání získali na přestup jeho kolegu z Liberce Tomáš Malinského.

Ve třetím celku uplynulého ročníku maďarské ligy povede Balutu bývalý slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák. V klubu působí také dva Češi - útočník David Vaněček, který byl druhým nejlepším střelcem maďarské ligy, a záložník Jakub Plšek.