Babiččin rozkaz splněn. Střelec Juroška pojede na svatbu oholený a spoluhráči ho neukamenovali

před 40 minutami

Obránce Slovácka rozhodl svým gólem o důležitém vítězství nad Brnem.

Uherské Hradiště - Obránce Jan Juroška svou vítěznou trefou zajistil v sobotním utkání fotbalové ligy cennou jednogólovou výhru nad Brnem a zvýšil naděje Slovácka na záchranu.

Brankou navíc naplnil sázku se svými spoluhráči, neboť se může konečně oholit. Za týden jej čeká svatba příbuzného a pětadvacetiletý Juroška naplní přání své babičky, která chce mít vnuka při slavnostním aktu oholeného.

"Babička mi nakázala shodit vousy. Vysvětloval jsem jí, že se můžu oholit, až dám gól. I když takové fousy nemám, jsem rád, že je už můžu dát pryč," řekl Juroška, který se radoval i z toho, že se konečně poprvé trefil v barvách Slovácka. Byl to jeho třetí ligový gól, první dva zaznamenal ve svém předchozím působišti Dukle Praha.

"Bylo důležité, že mi to tam konečně padlo. Asi by mě spoluhráči kamenem zabili, kdybych tu šanci neproměnil. Byla to už moje třetí nebo čtvrtá příležitost v posledních zápasech. A toto byl nejdůležitější z mých dosavadních gólů," uvedl Juroška, který se soustředil dle svých slov hlavně na to, aby míč poslal přesně k tyči.

Brankáře Brna Dušana Melichárka vystrašil už v prvním poločase. "To nebyla pořádná střela. Spíše taková pukavka. Ale brankáře překvapila a jen ji vyrazil na roh," dodal obránce Slovácka, který gól vstřelil levačkou. "Není to u mě obvyklé, ale nebojím se jí. I když takovou kvalitu moje levačka nemá. Proto jsem rád, že dnes byla zlatá," usmál se Juroška, který zakládá většinu útoků Slovácka společně s Navrátilem.

"Funguje nám to. Dříve jsem hrál na křídle, nyní nastupuji na beku a mám všechno před sebou. Navrátil není líný na krok. Všechno hrajeme v pohybu. Jeden to dá, druhý jde," popsal společnou práci Juroška, který si pochvaloval, že se po dnešním zápase podařilo Slovácku odskočit na dvanácté místo v tabulce.

"Bylo důležité, že jsme se vzdálili Brnu. Nyní nás čeká další podobný zápas doma s Duklou, který musíme také zvládnout. Soustředíme se na to, abychom sbírali body a zachránili Slovácko," řekl Juroška.