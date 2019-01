Tetteha láká slavný Galatasaray. Sparťan je jedničkou v seznamu vysněných posil

před 59 minutami

Mezi zájemce o sparťanského útočníka Benjamina Tetteha se zařadilo slavné jméno. O jedenadvacetiletého Ghaňana se zajímá turecký fotbalový velkoklub Galatasaray Istanbul.

Pro Fatiha Terima, bývalého kouče turecké reprezentace a nynějšího trenéra Galatasaraye, je sparťanský forvard jedničkou na seznamu vysněných posil. Klub už údajně zaslal na Letnou prvotní nabídku, její součástí je podle informací Aktuálně.cz také varianta, že by kromě financí putoval na Spartu i některý z hráčů tureckého týmu. Istanbulský klub nabízí údajně osm milionů eur (asi 205 milionů korun), Pražané by si představovali alespoň o polovinu vyšší částku.

Turecký rekordman v počtu zisku mistrovských titulů navíc není jediným zájemcem o hráče, který do Sparty přišel v létě z Bohemians 1905. Podle anglického listu Daily Mail sleduje Tetteha více klubů z Premier League, dlouhodobě je pak v hledáčků celků z německé bundesligy.

Rodák z Accry přišel do Česka v roce 2016, kdy ho na hostování ze Standardu Lutych získalo Slovácko. Po roce zamířil do Bohemians 1905 a po další sezoně do Sparty. Celkem odehrál v české nejvyšší soutěži 52 zápasů a vstřelil dvanáct gólů. Na podzim zasáhl v letenském dresu do všech devatenácti ligových duelů a připsal si devět branek.

O tom, že se pro Tetteha chystá lukrativní nabídka, informoval deník Aktuálně.cz již zkraje tohoto týdne. "Benjamin je velmi atraktivním jménem, točí se o něj velké kluby z velkých evropských soutěž. Momentálně se rýsuje jedna konkrétní, zajímavá nabídka, ale pro Spartu je klíčovým hráčem a myslím, že minimálně na jaře zůstane na Letné," řekl Pavel Zíka, majitel agentury Global Sports.

Pokud by Galatasaray sparťanského útočníka nezískal, je pro něho záložní variantou Michy Batshuayi z Chelsea, jenž hostuje ve španělské Valencii.