Artis dál čeká na první ligovou výhru, Baník zdolal nováčka i v oslabení

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.
Artis i bez svého nejlepšího střelce zraněného Adedirana začal v Ostravě aktivně a první pětiminutovka se odehrála na polovině Baníku.
Domácí favorit pak ale v podstatě z úvodní větší příležitosti udeřil. Po rychlém brejku vyrazil ránu od Gilberta v osmé minutě gólman Stoppen před Kohúta, který snadno uklidil míč do prázdné branky. V lize skóroval poprvé od listopadu.
Také hosté brzy dostali balon do branky. Po standardní situaci z pravé strany prošel míč v 11. minutě vápnem a skončil v síti Baníku, do hry ale vstoupil videorozhodčí a vyrovnávací gól kvůli ofsajdu nakonec neplatil.
Baník udělal po minulém utkání pět změn v základní sestavě a jedna z nich se po 20 minutách málem gólově vyplatila.
Podobnou situaci jako u první branky zakončil dorážkou Boula, ale také oslavy a radost Ostravy po chvíli negoval rozhodčí u videa a ofsajdové postavení střelce.
Zápas postrádal tempo a kompaktnost a byl rozdrolený častým přerušováním a ošetřováním.
Ze soubojového rázu utkání vybočila minutu před pauzou přímočará akce Artisu, po které Papalelé překonal Jedličku, už potřetí ale do hry vstoupil videorozhodčí a tentokrát nebyla branka uznána kvůli faulu na domácího Frydrycha.
Větší tempo zápas nechytl ani po změně stran. Hned po pauze se Gning uvolnil otočkou ve vápně, ale Stoppen jeho pokus k tyči pokryl.
Gólman Artisu si poradil i technickým obstřelem Sinjavského. Pak se dostal ke slovu Artis Petrákem, který po autu nebezpečně hlavičkoval k tyči, ale Jedlička balon vyrazil.
Poté už počtvrté v zápase změnil verdikt zásah od videa. Sudí Všetečka nejprve v 67. minutě nařídil penaltu pro hosty za domnělou hru vysokou nohou, ale u monitoru zjistil, že Boula se hlavy Pospíšila nedotkl.
Vzápětí mohl domácí k výhře přiblížit střídající Jurečka, ale z malého vápna po přihrávce Škrkoně netrefil prázdnou bránu.
Poslední čtvrthodinu musel Baník odehrát v deseti, Sinjavskij byl vyloučen za šlapák na bývalého hráče Baníku Komljenovice.
Artis si však s výjimkou několika závarů ve vápně šanci nevytvořil a z úvodních čtyř kol získal jediný bod za remízu.
4. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 8. Kohút. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Frydrych, Djačuk - Alégué, Glossoa, Fomba. ČK: 74. Sinjavskij (Ostrava). Diváci: 9704.
Ostrava: Jedlička - Frydrych (45.+10 Míček), Nogha, Djačuk - Bewene, Traoré, Boula (76. Chaluš), Kohút (61. Jurečka), Sinjavskij - Gning (61. Škrkoň), Gilbert (84. Holzer). Trenér: R. Skuhravý.
Artis: Stoppen - Glossoa (38. Fomba), Plechatý, Šimek, Preisler - Carlén (46. Pospíšil), Petrák (59. Samek) - Alégué, Komljenovic, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Tabulka:
1.
Slavia
3
3
0
0
11:2
9
2.
Jablonec nad Nisou
3
3
0
0
5:1
9
3.
Mladá Boleslav
4
2
2
0
9:5
8
4.
Hradec Králové
3
2
1
0
4:2
7
5.
Olomouc
4
2
1
1
7:6
7
6.
Teplice
4
2
1
1
10:10
7
7.
Liberec
3
2
0
1
4:2
6
8.
Sparta
4
2
0
2
8:7
6
9.
Ostrava
4
2
0
2
3:6
6
10.
Plzeň
4
1
2
1
10:11
5
11.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
12.
Bohemians 1905
3
1
1
1
3:3
4
13.
Artis Brno
4
0
1
3
4:8
1
14.
Slovácko
4
0
1
3
3:9
1
15.
Pardubice
4
0
1
3
3:7
1
16.
Zlín
4
0
0
4
3:9
0
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