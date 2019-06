Video na každém zápase v létě nebude, míní šéf O2. Ale Tvrdíkovu aktivitu vítáme

před 20 minutami

Dva přenosové vozy, kamery i proškolení rozhodčí. Zavedení videorozhodčích (VAR) na všechny duely nejvyšší české fotbalové ligy vyžaduje prostředky, se kterými by ráda pomohla čínská společnost CITIC, kterou v České republice zastupuje šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Podle výkonného ředitele O2 TV Marka Kindernaye není ovšem příliš reálné, že by se zavedení systému stihlo už do začátku nového ligového ročníku.

Pomoc videa byla v uplynulé sezoně Fortuna:Ligy k dispozici rozhodčím vždy ve třech ligových duelech, které přenášela O2 TV. Ostatní zápasy včetně ligové baráže se musely obejít bez podpory sudího u obrazovky. A právě boj o účast v nejvyšší soutěži vyvolal v posledních dnech řadu otázek. "Barážové zápasy jsme nevyráběli, tak se nechci a ani nemůžu vyjadřovat k tomu, jestli tam VAR měl nebo mohl být. Můžu ale slíbit, že minimálně na naše první tři volby zápasů bude video i v příští sezoně," řekl Aktuálně.cz výkonný ředitel O2 TV Marek Kindernay. Kvůli neustálým kontroverzím chce Tvrdík podpořit zrychlené zavedení VAR systému na všechny ligové duely. Na Twitteru v úterý přislíbil i finanční pomoc od čínské společnosti CITIC. Citic Europe ke 30.6.2019 ukoncila smlouvu o partnerstvi s FA CR. Plati vsak nase nabidka, ze v pripade sirsi shody na zrychlenem zavedeni VAR na vsechny zapasy jsme pripraveni ucelove spolufinancovat tento jeden konkretni projekt. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 4, 2019 "Pokud do toho někdo dá peníze, jak říká pan Tvrdík, reálné to je. Jde o finančně náročnou záležitost, takže jakoukoli takovou aktivitu vítám. Přestávka v létě je ale krátká, liga začíná už v polovině července, takže nevidím jako moc pravděpodobné, že by se to stihlo už na příští ročník," prohlásil Kindernay. Nasazení videorozhodčích na všech osm ligových duelů během kola vyžaduje přikoupení dalších dvou přenosových vozů ke dvěma stávajícím. Hlídání ofsajdové lajny, potřebná technika, to všechno jsou peníze, které tuzemská soutěž nemá. Přestaňte škodit a odstupte. Jihlava po divoké baráži vyzývá k revoluci číst článek Sám Tvrdík na jaře pro Seznam Zprávy vyčíslil potřebnou částku na 190 milionů korun. "Jde hlavně o to, zajistit přenosové vozy. Ostatní čtyři zápasy, které nevysílá žádná televize, se točí na tři, maximálně čtyři kamery a z toho VAR neuděláte. To je základní důvod, proč nejde mít video všude," vysvětlil Kindernay. Na exponovaných zápasech snímá hřiště až 14 kamer, ze kterých pak vzniká materiál pro rozhodčí. Techniku ale musí obsluhovat štáb a potřeba jsou i další proškolení sudí. "Náklady na lidskou sílu jsou další finance, které do toho musí někdo investovat. A ani časově to není snadné," dodal šéf O2 TV. Proškolených sudích má FAČR k dispozici momentálně osm, zaučení jednoho rozhodčího trvá až několik měsíců a stojí téměř čtvrt milionu korun. Ukončujeme spolupráci s FAČR, oznámil Tvrdík. Ale na videu chceme dál spolupracovat číst článek

