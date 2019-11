Zlín ukončil čekání na výhru, Příbram s Opavou ji vyhlížejí dál

Fotbalisté Zlína porazili v 16. kole první ligy Olomouc 1:0. Sobotní program 16l. kola první ligy ukončí zápas Jablonce s pražskou Spartou.

Moravský souboj rozhodl v 88. minutě Jakub Kolář, který si připsal premiérovou branku v nejvyšší soutěži. Zlín v lize zvítězil po devíti zápasech a posunul se na třinácté místo neúplné tabulky. Olomouc, která byla po většinu utkání lepším týmem, čeká výhru už sedm kol a je desátá.

"Nevstoupili jsme do utkání dobře. Soupeř hodně kombinoval, vlastní pasivitou jsem pustili Olomouc do hry a museli jsme být rádi, že jsme nedostali gól. Dočkali jsme se až na konci, jsou to cenné body, na které jsme dlouho čekali. O Kolářovi jsme nepochybovali. Je s námi přes tři měsíce, padla na něj první volba, dobře se ukázal už v pohárovém zápase v Mladé Boleslavi. Nepanikařil, je klidný na míči, dokáže dobře rozehrát a jeho gól byl výsledkem jeho herního pojetí," uvedl zlínský kouč Jan Kameník.

Hráči Příbrami remizovali 0:0 s poslední Opavou a bezbrankový výsledek doma uhráli potřetí za sebou. Oba týmy prodloužily čekání na vítězství v nejvyšší soutěži - Středočeši na devět a Slezané dokonce na 14 utkání. Opavští navíc už 490 minut nedali ligový gól.

16. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 88. Kolář. Rozhodčí: Orel - Hájek, Kříž. ŽK: Zmrzlý (Olomouc). Diváci: 3081.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Kolář - Matejov, Folprecht (72. Džafič), Podio, Čanturišvili (86. Janetzký), Bartošák - Wágner (66. Železník), Poznar. Trenér: Kameník.

Olomouc: Buchta - Zima, Beneš, Jemelka - Zmrzlý - Hála (80. Zahradníček), González (72. Texl), Houska, Falta - Plšek (57. Chytil), Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

1. FK Příbram - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Rejžek - Blažej, Koval. Bez karet. Diváci: 1827.

Příbram: Kočí - Tregler, Kodr, Šimek, Nový - Dramé (46. Soldát) - Zeman, Rezek, Alvir (78. Slepička), Polidar - Škoda. Trenér: Nádvorník.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Žídek, Helebrand - Řezníček (71. Juřena), Zavadil - Sus (90.+1 Schaffartzik), Šulc (85. Souček), Mondek - Dedič. Trenér: Grussmann.

Další dnešní zápas:

17:00 FK Jablonec - Sparta Praha.