Brno se trápí, prohrálo s Pardubicemi. Olomouc dál atakuje špičku, z Teplic veze bod

Fotbalisté Brna podlehli v 11. kole Fortuna:Ligy celku Pardubic 1:2 a jsou předposlední. Trenér Karel Jarolím na lavičce Mladé Boleslavi uhrál při své obnovené premiéře remízu 2:2 na trávníku poslední Opavy. U dna tabulky si pomohla Příbram, která zdolala 1:0 Zlín. České Budějovice se rozešly s Karvinou smírně 1:1. Stejný výsledek vybojovala v Teplicích Olomouc a dál atakuje špičku tabulky.

Pardubic v souboji nováčků porazily Brno 2:1 a naplno bodovaly po třech zápasech v nejvyšší soutěži. O výhře Východočechů v pražském Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy, rozhodli během 52. až 54. minuty nejlepší střelci týmu Emil Tischler a David Huf. V první minutě nastavení snížil Ondřej Pachlopník. Zbrojovka nevyhrála čtvrté kolo po sobě.

V osmé minutě hostující záložník Pachlopník obral o míč Solila a z hranice vápna napálil břevno. Pardubice nejčastěji hrozily díky Tischlerovi. Rakouský rodák ale poprvé vystřelil jen slabě a další dva jeho pokusy skončily mimo.

Po půlhodině brněnský gólman Floder vyrazil Ewertonovu ránu zpoza vápna a vzápětí pouze přihlížel Čelůstkově nepovedené střele z hranice šestnáctky.

Východočechům se výborně povedl vstup do druhého poločasu, v němž Brnu zasadili dva rychlé údery. V 52. minutě Huf po Tomlově přihrávce našel na zadní tyči Tischlera, který ve skluzu s pomocí odrazu od břevna otevřel skóre.

O 90 vteřin později Pardubice přidaly druhý zásah. Tischler přihrál na značku pokutového kopu a Ewerton elegantní patičkou posunul balon na zakončujícího Hufa, který se trefil ve čtvrtém kole po sobě. Čtvrtou brankou v ligovém ročníku dorovnal v čele nejlepších střelců mužstva Tischlera.

Zbrojovka zkorigovala stav v úvodní minutě nastavení. Hladík nastřelil tyčku, ale po zmatcích na málem vápně dostal míč do sítě Pachlopník. Další příležitost si však hosté nevypracovali.

Pardubice bodovaly v šestém z posledních sedmi kol. Jako domácí tým neprohrály v Ďolíčku ani šestý ligový zápas a získaly tam 14 z celkových 18 bodů v této sezoně.

Opava v nastavení odmítla výhru

Oba góly Boleslavi dal Jiří Klíma, který otevřel skóre a poté se po přestávce postaral o vyrovnání. Za slezský celek ještě v první půli otočili skóre Štěpán Harazim s Tomášem Ratajem. Domácí poté mohli v nastavení rozhodnout o vítězství, ale Christ Tiéhi pokutový kop neproměnil.

Domácí se museli vyrovnat s absencí několika hráčů kvůli koronaviru a už v páté minutě prohrávali. Opavský obránce Hrabina po dlouhém nákopu udělal chybu, když špatně zpracoval míč, Jiří Klíma mu ho vypíchl a střelou pod brankářem Šromem otevřel skóre.

Slezané po inkasované brance přidali a po dvaceti minutách vyrovnali. Opět k tomu vedla chyba. Tentokrát mladoboleslavský záložník Kulhánek nepovedenou přihrávkou nabil Harazimovi, jenž ranou bez přípravy prostřelil Mikulce.

Chvíli poté opavský celek obrátil skóre. Tiéhi poslal míč Dordičovi, jenž vysunul Rataje, a mladý útočník domácích premiérovou trefou v lize poslal Opavu do vedení. Vzápětí mohl přidat třetí gól Slezanů Dordič, který obral o balon Janoška, jenže sám před Mikulcem vůbec netrefil bránu.

Vstup do druhé půle patřil Středočechům. Slezané po ztrátě míče propadli, do zakončení se dostal Jiří Klíma a přesnou střelou k tyči vyrovnal. Hosté byli od té chvíli aktivnější a právě Jiří Klíma mohl v závěru poslat hosty do vedení. Jenže ve vyložené šanci ho vychytal Šrom.

V nastavení rozhodčí Berka po konzultaci s videem po ruce jednoho z mladoboleslavských hráčů odpískal penaltu, ale Tiéhi pokutový kop neproměnil. Skvělým zákrokem se blýskl brankář Mikulec a pomohl Opavě k prvním bodům po obnovení ligy po přestávce zaviněné koronavirem.

Zlín potopil vlastní gól

Příbramští porazili Zlín 1:0 a sérii bez porážky natáhli na čtyři zápasy. O vítězství Středočechů rozhodla nepřehledná situace ze 72. minuty, po které si vstřelil vlastní gól zlínský stoper Petr Buchta. Příbram neinkasovala v prvoligovém utkání poprvé od června.

Domácí ve druhé polovině podzimu výrazně přidali na tempu a věřili si i na Zlín, což se přeneslo do vstupu do utkání: Středočeši byli lepší a hráli s větší chutí. V 19. minutě byli také blízko vedení, když se dostal Pilík neatakován za hostující obranu, ale souboj s brankářem Dostálem prohrál.

Zlín chyba ve středu obrany probudila, zvýšil aktivitu a brzy mohl jít do vedení, jenže také v tomto případě byl lepší gólman. Čanturišvili pálil z dvaceti metrů přesně, ale Kočí míč zkrotil na roh.

Hosté přidali na důrazu, několikrát dokázali přelstít defenzívu soupeře, ale často také neuhlídali postavení a místo šancí přidávali ofsajdy. Absence potrestaného Poznara, který v posledních dvou vzájemných zápasech vždy gólem rozhodl o výhře Zlína, byla až příliš citelná.

Také po pauze měli lepší vstup domácí a větší chuť do hry se jim vyplatila v 72. minutě: po centru Pilíka z levé strany se dostal míč napříč šestnáctkou, v souboji s Treglerem se snažil stoper Buchta míč odhlavičkovat, jenže v pádu poslal zacílil do vlastní branky.

Hosté se sice snažili střídáním vyrovnat, ale chyběla jim přesnost v rozhodujících okamžicích. A když už se dostali ke střele, pálili mimo. Také proto podruhé za sebou nevstřelili branku a prohráli.

Karviná venku získala už 11 bodů

Karvinou dostal v Českých Budějovicích do vedení Kristi Qose, za domácí srovnal po přestávce Patrik Brandner. Hosté získali venku 11 z 16 bodů, Dynamo už pět kol po sobě neprohrálo.

Slezanům se povedl vstup do utkání a v sedmé minutě prakticky z první nebezpečné akce získali vedení. Ze standardní situace míč zatočil Qose a gólman Drobný na umístěnou střelu nedosáhl. Karviná ve třetím ligovém duelu s Dynamem poprvé skórovala.

Obdržená branka Jihočechy evidentně vyvedla z míry. Až do konce prvního poločasu se hledali a těžko se dostávali k ofenzivním výpadům. Naopak Karviná byla stále nebezpečnější a druhou branku mohl po centru Bartošáka přidat Herc, ale nemířil přesně.

Ve druhém poločase České Budějovice zlepšily výkon. Karvinou trápily především ze standardních situací. Dobrou příležitost měl Čavoš hlavou, ale neskóroval.

Jihočeši na rozdíl od první části po přestávce předváděli trpělivější a více nápaditou hru. Vyplatilo se jim to v 64. minutě, kdy si na pas Talověrova naběhl Skovajsa, centr vyrazil karvinský brankář Bolek jen před sebe a Brandner zblízka snadno vyrovnal. Nejlepší střelec Dynama zaznamenal pátý gól v sezoně.

Tři body na stranu domácího celku mohl v závěru překlopit Čolič, ale hlavou zamířil těsně vedle.

11. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 2:1 (0:0)

Branky: 52. Tischler, 54. Huf - 90.+1 Pachlopník. Rozhodčí: Pechanec - Mokrusch, Poživil. ŽK: Hlavatý, Cadu, Čelůstka - Sedlák, Bariš, Šural. Bez diváků.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Hlavatý (75. Cadu), Solil (90. Hušek), Ewerton (82. Sláma) - Huf (75. Petráň). Trenér: Novotný.

Brno: Floder - Moravec (23. Bariš), Dreksa, Gajič, Šural - Vaněk (46. Růsek), Sedlák (46. Jambor), Pachlopník, Šumbera, Fousek (64. Hladík) - Přichystal (77. Čermák). Trenér: Machálek.

FK Teplice - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 57. Mareš - 3. Yunis. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Hrabovský - Adam (video). Bez karet. Bez diváků.

Teplice: Němeček - Vondrášek, T. Kučera, Shejbal (46. Hošek), Černý - Jukl, Fortelný - Moulis (87. Kodad), Trubač (67. Řezníček), Radosta (67. Vukadinovič) - Mareš (90. Ljevakovič). Trenér: R. Kučera.

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Poulolo, Hála - Zahradníček (65. González), Greššák, Houska (65. Houska), Breite, Falta (90. Radek Látal) - Yunis (77. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

SFC Opava - FK Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 24. Harazim, 35. Rataj - 5. a 50. Jiří Klíma. Rozhodčí: Berka - Caletka, Ratajová - Adámková (video). ŽK: Dibina, Hrabina, Harazim, Žídek - Jakub Klíma, Janošek, Budínský, Mazáň. Bez diváků.

Opava: Šrom - Hrabina, Didiba, Žídek - Harazim, Tiéhi, Dordič (84. Kramář), Holík, Helešic - Juřena, Rataj (71. Koschatzký). Trenér: Skácel.

Mladá Boleslav: Mikulec - Zahustel (80. Douděra), Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Budínský, Kulhánek - Jiří Klíma, Fulnek (70. Ikaunieks). Trenér: Jarolím.

1. FK Příbram - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 72. vlastní Buchta. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Pečenka. ŽK: Procházka, Martínez (oba Zlín). Bez diváků.

Příbram: Kočí - Nový, Kleščík, Tregler, Cmiljanovič (37. Svoboda) - Pilík (89. Hájek), Zorvan (89. Vais), Rezek, Folprecht, Vávra (84. Kvída) - Voltr. Trenér: Čuhel.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš (70. Cedidla), Hlinka, Conde (70. Janetzký), Jiráček (79. Slaměna) - Dramé (79. Martínez), Jawo, Čanturišvili. Trenér: Páník.

Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 1:1 (0:1)

Branky: 64. Brandner - 7. Qose. Rozhodčí: Ginzel - Frimmel, Kříž. ŽK: Qose, Bartošák, Jarábek (trenér), Ndefe (všichni Karviná). Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič (89. Novák), Králik, Talověrov, Skovajsa - Van Buren, Čavoš, Havelka (83. Bassey), Javorek, Mészáros (50. Mršič) - Brandner. Trenér: Horejš.

Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Mangabeira - Herc (70. Smrž), Ostrák, Qose (59. Guba), Bartošák (82. Mikuš) - Papadopulos (82. Haša). Trenér: Jarábek.