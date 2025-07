Česká liga chce testovat hlasité vysvětlení verdiktu rozhodčího divákům

Hlasité vysvětlení verdiktu rozhodčího divákům, které bylo k vidění na nedávném mistrovství světa klubů, by se v dohledné době mělo otestovat také v české fotbalové lize. Podmínkou je ale technické zajištění ozvučení na stadionech, uvedli výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta a předseda komise rozhodčích Liborem Kovaříkem na dnešním setkání s novináři.

Vysvětlení sporných okamžiků divákům stále není běžné, na klubovém šampionátu bylo zpestřením turnaje.

"Šlo o jeden z dalších testů FIFA, která mistrovství světa klubů sama pořádala. Velké ligy to zkoušely v pár zápasech, projekt je stále v testovací fázi. Také my to chceme ve spolupráci s vysílatelem ligy Oneplay promyslet a vyzkoušet, ale klíčové je ozvučení na stadionech. Pro MS klubů se to chystalo rok," poukázal Bárta.

"My jako komise rozhodčích to podporujeme, myslíme si, že je to fajn. V okamžiku, když se to LFA podaří technický zajistit, tak jsme připraveni jít do toho hned," uvedl Kovařík.

Rozhodčí má v nově složeném výkonném výboru FAČR na starosti sám předseda David Trunda a spolu s ním také Bárta. "Měli jsme už několik schůzek. Pan Kovařík od nás dostal pověření, aby připravil koncepci rozvoje na delší dobu, co bychom chtěli společně zlepšit. Plánujeme třeba i částečnou profesionalizaci rozhodčích, investice do rozvoje mladých rozhodčích a podobně," řekl Trunda.

Na listinu rozhodčích pro první a druhou ligu byli jako hlavní nově zařazeni Simon Vejtasa a Jakub Wulkan, vypadli z ní Ondřej Cieslar, Petr Hocek a Michael Kvítek.

V nové sezoně dochází k některým změnám v pravidlech. Doba, po kterou může brankář kontrolovat míč rukama, se prodloužila z šesti na osm sekund. Rozhodčí je začne odpočítávat a signalizovat posledních pět sekund zdviženou rukou.

Za porušení se nařizuje rohový kop, opakování prohřešku může vést k udělení žluté karty. "Zkoušeli to v anglické lize do 23 let a roh byl nařízen jen čtyřikrát za rok," uvedl Bárta.

Změnou je posouzení situace, kdy hráč při exekuci pokutového kopu uklouzne a nechtěně se dopustí dvojitého doteku. Došlo k tomu v březnovém osmifinále Ligy mistrů mezi Atléticem a Realem Madrid. Při penaltě se po nechtěném dvojím dotyku a dosažení branky od této sezony bude pokutový kop opakovat. V tomto ojedinělém případě tak útočící tým nepřijde o možnost vstřelit branku.

Drobnou změnou je přidělení míče rozhodčího pro tým, který by ho v době přerušení hry zjevně získal do držení.

LFA také odsouhlasila nový systém podávání míčů během zápasů. Pokud balon opustí hřiště, hráči si nový vezmou z některého ze 14 podstavců kolem hrací plochy. Například trenér už nesmí pro urychlení akce hodit míč svému hráči, protože by tím získal výhodu pro tým.

Pokud jde o videorozhodčí, komise požaduje minimum zásahů s maximálním efektem. Na jaře byl v první lize průměr 0,36 intervence na jedno utkání, pro srovnání v Lize mistrů 0,39, v Evropské lize 0,34 a v Konferenční lize 0,33. U kalibrované ofsajdové čáry byl na jaře v lize průměr 0,48 použití na zápas. Průměrná vzdálenost chyby asistenta činila 23 centimetrů, nejmenší chyba byla pět centimetrů a největší 90 centimetrů.