Češi vyzvou rekordmana. Mexický brankář se chystá na svůj šestý šampionát

V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý šampionát.

Guillermo Ochoa na MS 2022 v KataruFoto: Reuters
Ochoa si na mistrovství světa poprvé zahrál v roce 2006. Kromě něj se na šestém šampionátu představí také kapitán úřadujících mistrů světa Argentinec Lionel Messi a Portugalec Cristiano Ronaldo.

Trenér Javier Aguirre povolal také sedmnáctiletého Gilberta Moru.

Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů. V 17 letech si dosud zahrálo na mistrovství sedm fotbalistů včetně brazilské legendy Pelého.

Mexiko do domácího šampionátu vstoupí 11. června zápasem s Jihoafrickou republikou. Poté ho čeká Korea a skupinu uzavře 24. června utkáním s českým výběrem na slavném Aztéckém stadionu.

Nominace Mexika na mistrovství světa:

Brankáři: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Obránci: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (FC Janov/It.), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moskva/Rus.), Jorge Sánchez (PAOK Soluň/Řec.), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Niz.).

Záložníci: Edson Álvarez (Fenerbahce/Tur.), Érik Lira (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Šp.), Gilberto Mora (Tijuana)), Brian Gutiérrez, Luis Romo (oba Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atény/Řec.), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atlético Madrid/Šp.), Luis Chávez (Dynamo Moskva/Rus.).

Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milán/It.), Raúl Jiménez (Fulham/Angl.), Julián Quiňones (al-Kadsiáh/Saúd. Ar.), Armando González (Guadalajara), Guillermo Martínez (UNAM), César Huerta (Anderlecht/Belg.).

Ostrý střet v Maďarsku: Prezident se vzepřel Magyarovi. Ignoroval ultimátum

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Píše o tom agentura MTI. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do nedělní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.

Příští válka bude úplně jiná, tvrdí generál. Říká, v čem Evropa zaspala

Moderní bojiště se proměňuje rychleji, než si mnozí připouštějí. Přesto část evropských armád dál plánuje budoucí konflikty optikou minulých válek. Jako by se nic zásadního nezměnilo. „Domnívám se, že to bude jiné,“ říká Pavel Bulant, výrobní ředitel výrobce dronů U&C UAS. Opírá se přitom o konkrétní zkušenosti z ukrajinské fronty, kde obě strany den za dnem testují nové způsoby vedení války.

„Nerespektoval svou vládu." Čína zuří kvůli Vystrčilově cestě, žádá nápravu „chyby"

Čínská lidová republika se rázně ohradila proti cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Ve svém vyjádření skrze velvyslanectví v Praze uvedla, že předseda horní komory „nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění, čímž závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů“. Vystrčil již před odletem vzkázal, že bude dělat hodnotovou pragmatickou politiku.

