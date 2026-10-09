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Sport

Češi válčí s Izraelem, píší Britové. V sázce je talent, kterého miluje kouč Barcelony

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
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Mezi šedesátkou největších talentů světového fotbalu, kterou každoročně vydává britský deník The Guardian, nechybí česká stopa. Expertní skupina složená ze skautů a novinářů sem zařadila odchovance pražské Slavie Matouše Srba a také Oriana Gorena, mimořádně šikovného záložníka, jenž se narodil v Izraeli české matce.

Orian Goren v přípravném zápase „áčka“ Barcelony proti Al Ahly
Orian Goren v přípravném zápase „áčka“ Barcelony proti Al AhlyFoto: Ricardo Larreina – ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina
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Guardian skládá svůj žebříček fotbalových nadějí pravidelně od roku 2014 a po určité době ho zpětně vyhodnocuje. Dříve se v něm objevili z českých hráčů třeba Adamové Hložek a Karabec.

Tentokrát rozebrali Britové ročník 2009, takže jde o fotbalisty, kterým je v současné době 17 nebo 16 let.

17letý Srb hrál od osmi za Slavii a letos ho za milion eur získal německý kolos Bayern Mnichov. Sešívaní nabízeli záložníkovi prodloužení smlouvy, ale Srb chtěl zkusit zahraniční cestu.

„V Bayernu začal v rezervním týmu, který trénuje bývalý brazilský střední obránce Dante. Využívá Srba především na levém křídle, přestože ve Slavii plnil roli tvůrce hry,“ přiblížil za Guardian autor Čechovy analýzy Michael Yokhin.

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Před měsícem se Srb blýskl parádním gólem při výhře 6:1 v zápase juniorské Ligy mistrů proti Bodö/Glimt, dříve ve Slavii nastoupil devětkrát za „béčko“ ve druhé lize a s českou sedmnáctkou si vloni zahrál na mistrovství Evropy.

„Je rychlý, nápaditý, dobře čte hru a rád se pouští do odvážných herních řešení,“ popsal Srba britský deník.

Matouš Srb v dresu rezervního týmu Bayernu Mnichov
Matouš Srb v dresu rezervního týmu Bayernu MnichovFoto: Julien Christ – ČTK / imago sportfotodienst / Julien Christ

Zmíněná druhá česká stopa v žebříčku talentů je v tuto chvíli ještě výraznější.

Goren je o půl roku starší než Srb a mluví se o něm jako o největším klenotu slavné barcelonské akademie La Masie, co se ročníku 2009 týče.

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„Trenér barcelonského ‚áčka‘ Hansi Flick je z něj nadšený. Podle španělského novináře Jaumeho Marceta se do tohoto mladíka doslova zamiloval,“ napsal Guardian.

Goren, který je doma jak ve středu zálohy, tak na levém křídle, už za první mužstvo Barcelony dokonce naskočil. V srpnové přípravě proti egyptskému Al Ahly dostal od Flicka necelou půlhodinu.

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Vyzkoušel si tedy fotbal na nejvyšší úrovni po boku Lamina Yamala, Anthonyho Gordona nebo Gaviho.

„Disponuje vynikající technikou a je vyspělý po taktické stránce - s míčem i bez něj. Dokonale chápe fotbalovou filozofii Barcelony. Je velmi univerzální a vedle ofenzivnějších pozic dokáže excelovat i v roli, kterou míval Sergio Busquets,“ zhodnotil Yokhin z Guardianu.

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Goren se narodil v městečku Savyon izraelskému otci a české matce, a tak by si na něj teoreticky mohl myslet český národní tým.

Že by po Ryanu Naderim v „áčku“ a Filipu Lissahovi nebo Thomasi Buffonovi v mládeži ulovili Češi další posilu narozenou v zahraničí?

„Na mezinárodní úrovni už probíhá fotbalová válka, přetahovaná mezi Izraelem a Českem,“ zmínil také Guardian.

Tomáš Kulvajt, trenér české reprezentace do 17 let, zase pro iDnes.cz letos v lednu o Gorenovi řekl: „Za Izrael naskakuje za starší ročník a cítím, že chce momentálně jít touhle cestou. Ale rozhodně nepadlo, že by nechtěl reprezentovat Česko. Dvířka mu nezavíráme, právě naopak.“

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Jenže zatímco v té době mluvil Kulvajt o izraelské devatenáctce, teď na přelomu září a října Izraelci nasadili Gorena do dvou duelů už dokonce v jednadvacítce.

To ještě pro případné české šance získat Gorena na svou stranu sice neznamená administrativní problém, neboť současná pravidla v oblasti změny fotbalové národnosti jsou volnější než dříve. Nicméně to značí, že ve „válce“ o barcelonský klenot má navrch Izrael.

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