14. 2. Valentýn
Sport

Češi v Německu zářili. Schick dal gól, Coufal na dva nahrál

Sport,ČTK

Patrik Schick v 22. německé fotbalové ligy gólem přispěl k výhře Leverkusenu nad St. Pauli 4:0. Vladimír Coufal přihrál na dvě branky Hoffenheimu při domácím triumfu nad Freiburgem 3:0.

Patrik Schick (vlevo) slaví gól Leverkusenu
Patrik Schick (vlevo) slaví gól LeverkusenuFoto: REUTERS
Bayern Mnichov potvrdil vedení v tabulce vítězstvím 3:0 na hřišti Brém. Stejným výsledkem Frankfurt zdolal Mönchengladbach a připsal si první výhru po sedmi zápasech.

Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0.

Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou napodruhé gólmana hostů překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.

Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka.

Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil na hrací ploše místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.

Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa 12 bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.

Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníku bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů.

Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.

Frankfurt začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní.

Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.

Hamburk i díky dvěma gólům Ransforda Königsdörffera porazil Union Berlín 3:2 a díky lepšímu skóre vystřídal svého dnešního soupeře na devátém místě. Za hosty v 75. minutě nastoupil Alex Král.

Německá fotbalová liga - 22. kolo: Brémy - Bayern Mnichov 0:3 (22. z pen. a 25. Kane, 70. Goretzka), Frankfurt - Mönchengladbach 3:0 (24. Brown, 34. Amajmúní, 75. Knauff), Hamburk - Union Berlín 3:2 (35. a 82. Königsdörffer, 45.+2 Capaldo - 28. Querfeld z pen., 89. Ilič), Hoffenheim - Freiburg 3:0 (46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5 Gendrey), Leverkusen - St. Pauli 4:0 (13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku),

18:30 Stuttgart - Kolín nad Rýnem.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

22

18

3

1

82:19

57

2.

Dortmund

22

15

6

1

47:20

51

3.

Hoffenheim

22

14

3

5

47:28

45

4.

Leverkusen

21

12

3

6

43:27

39

5.

Lipsko

21

12

3

6

40:28

39

6.

Stuttgart

21

12

3

6

38:28

39

7.

Frankfurt

22

8

7

7

44:46

31

8.

Freiburg

22

8

6

8

32:36

30

9.

Hamburk

21

6

7

8

24:31

25

10.

Union Berlín

22

6

7

9

28:37

25

11.

Kolín nad Rýnem

21

6

5

10

30:34

23

12.

Mönchengladbach

22

5

7

10

25:37

22

13.

Augsburg

21

6

4

11

24:39

22

14.

Mohuč

22

5

6

11

25:37

21

15.

Wolfsburg

21

5

4

12

29:44

19

16.

Brémy

22

4

7

11

22:42

19

17.

St. Pauli

22

4

5

13

20:39

17

18.

Heidenheim

21

3

4

14

19:47

13

