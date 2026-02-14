Češi v Německu zářili. Schick dal gól, Coufal na dva nahrál

Patrik Schick v 22. německé fotbalové ligy gólem přispěl k výhře Leverkusenu nad St. Pauli 4:0. Vladimír Coufal přihrál na dvě branky Hoffenheimu při domácím triumfu nad Freiburgem 3:0.
Bayern Mnichov potvrdil vedení v tabulce vítězstvím 3:0 na hřišti Brém. Stejným výsledkem Frankfurt zdolal Mönchengladbach a připsal si první výhru po sedmi zápasech.
Leverkusen poslal proti St. Pauli do vedení už ve 13. minutě Quansah a o minutu později zvýšil Schick na 2:0.
Český reprezentační útočník nejprve po úniku trefil brankáře Vasilje, ten ale vyrazil míč jen k nohám Vázqueze, jenž nacentroval zpět do nebezpečného prostoru a Schick hlavou napodruhé gólmana hostů překonal. Vítězství Bayeru ve druhém poločase vyšperkovali dalšími brankami Tapsoba a Poku.
Hoffenheim se proti Freiburgu dostal do dvoubrankového vedení po dvou podobných situacích. Coufal nejprve ve 46. minutě centrem našel hlavu Asllaniho a o pět minut později stejným způsobem vybídl ke skórování obránce Kabaka.
Český reprezentační bek v 94. minutě uvolnil na hrací ploše místo Francouzi Gendreyovi, jenž se po minutě na hřišti postaral o poslední branku.
Svěřenci Christiana Ilzera se oklepali z vysoké porážky na hřišti Bayernu z minulého kola (1:5) a právě na bavorský velkoklub ztrácí z třetího místa 12 bodů. Čtvrtý Leverkusen je o šest bodů za Hoffenheimem, ale odehrál o zápas méně.
Suverénní Bayern za osmnáctou ligovou výhrou dovedl kanonýr Kane, jenž nejprve otevřel skóre z penalty a záhy se postaral i o druhou trefu. V tomto ročníku bundesligy nastřílel už 26 branek a v kariéře má na kontě už 500 gólů.
Výsledek v 70. minutě zpečetil Goretzka. Trenérovi Vincentu Kompanymu, jehož svěřenci vedou tabulku o šest bodů před Dortmundem, i přes klidnou výhru přidělalo vrásky zranění brankáře Neuera, kterého v poločase nahradil Urbig.
Frankfurt začal cestu za první výhrou v novém roce už ve 24. minutě gólem Browna a ještě před přestávkou se k němu přidal Amajmúní.
Třetí branku přidal 15 minut před koncem střídající Knauff. Eintracht je v tabulce sedmý a na pohárové příčky ztrácí osm bodů. Mönchengladbach čeká na výhru už šest kol a patří mu 12. příčka.
Hamburk i díky dvěma gólům Ransforda Königsdörffera porazil Union Berlín 3:2 a díky lepšímu skóre vystřídal svého dnešního soupeře na devátém místě. Za hosty v 75. minutě nastoupil Alex Král.
Německá fotbalová liga - 22. kolo: Brémy - Bayern Mnichov 0:3 (22. z pen. a 25. Kane, 70. Goretzka), Frankfurt - Mönchengladbach 3:0 (24. Brown, 34. Amajmúní, 75. Knauff), Hamburk - Union Berlín 3:2 (35. a 82. Königsdörffer, 45.+2 Capaldo - 28. Querfeld z pen., 89. Ilič), Hoffenheim - Freiburg 3:0 (46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5 Gendrey), Leverkusen - St. Pauli 4:0 (13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku),
18:30 Stuttgart - Kolín nad Rýnem.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
22
18
3
1
82:19
57
2.
Dortmund
22
15
6
1
47:20
51
3.
Hoffenheim
22
14
3
5
47:28
45
4.
Leverkusen
21
12
3
6
43:27
39
5.
Lipsko
21
12
3
6
40:28
39
6.
Stuttgart
21
12
3
6
38:28
39
7.
Frankfurt
22
8
7
7
44:46
31
8.
Freiburg
22
8
6
8
32:36
30
9.
Hamburk
21
6
7
8
24:31
25
10.
Union Berlín
22
6
7
9
28:37
25
11.
Kolín nad Rýnem
21
6
5
10
30:34
23
12.
Mönchengladbach
22
5
7
10
25:37
22
13.
Augsburg
21
6
4
11
24:39
22
14.
Mohuč
22
5
6
11
25:37
21
15.
Wolfsburg
21
5
4
12
29:44
19
16.
Brémy
22
4
7
11
22:42
19
17.
St. Pauli
22
4
5
13
20:39
17
18.
Heidenheim
21
3
4
14
19:47
13
Chodíme, ale málokdo to umíme. Na výuce chůze roste nové odvětví sportovního tréninku
Na obecné prospěšnosti chůze se experti na zdraví shodují. Podle toho, jaké si člověk klade cíle, ji v mnoha případech doporučují spíše než běh. Ale jak správně chodit? Známá a běžná činnost, kterou člověk většinou nevnímá a dělá ji automaticky, se dá provádět mnoha způsoby. Některé účinky jsou pro všechny společné, jiné specifické. Na výuce chůze pomalu vyrůstá celé odvětví sportovního tréninku.
ŽIVĚSchillerová chce Pavla přesvědčit, aby podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal.
Senzace v Dauhá. Muchová vyhrála největší turnaj kariéry a posune se k první desítce
Tenistka Karolína Muchová ve finále turnaje elitní kategorie WTA1000 v Dauhá porazila 6:4 a 7:5 Victorii Mbokovou z Kanady a získala druhý titul v kariéře. Díky tomu se v pondělí stane novou českou jedničkou a celkově 11. hráčkou světa.
Navalnyj byl otráven jedem z žabí kůže, říká zpráva. Ze smrti opozičníka viní Kreml
Pět evropských zemí v čele s Británií tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem, a nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Z útoku přitom viní právě ruský stát. Informují o tom dnes tiskové agentury.
Slávisté v dešti otočili proti Karviné, Zlín promarnil na Dukle penaltu
Fotbalisté pražské Slavie ve 22. kole první ligy zvítězili v Karviné 3:1. Obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a v čele neúplné tabulky má náskok osmi bodů na Spartu, která v neděli přivítá Hradec Králové.