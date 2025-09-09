Češi unikli blamáži. "Lvíčata" musela otáčet proti Gibraltaru, porazila ho jen těsně

V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V 8. minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul.
Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.
Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína hosté přece jen srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil.
Další tři šance v úvodním dějství ovšem nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.
Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila "Lvíčata" v 73. minutě. Eduardo po úniku přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora.
Češi tak navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. V říjnu se výběr Michala Bílka utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou.
V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let:
Gibraltar - Česko 1:2 (1:1)
Branky: 19. Clinton z pen. - 25. Vojta, 73. Mašek. Rozhodčí: Beltrano - Ercolani, Cristiano (všichni San Marino). ŽK: Britto, Gomez, Caetano, Recagno - Eduardo.
Gibraltar: Victor (64. Recagno) - Peacock, Gonzalez (80. Fortunato), Carrington, Britto (46. Coombes) - Gomez (71. Mason), Perera, Clinton (80. Federico), Jessop - Stevens - Caetano. Trenér: Ochello.
Česko: Baier - Chytrý, Paluska, Hunal (68. Slončík), Konečný, Labík - Šín (83. Jelínek), Kričfaluši, Ambros (67. Mašek) - Vojta, Eduardo (74. Planka). Trenér: Bílek.
Tabulka:
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Portugalsko
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3.
|Bulharsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4.
|Skotsko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|5.
|Gibraltar
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|6.
|Ázerbájdžán
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0