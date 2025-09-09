Fotbal

Češi unikli blamáži. "Lvíčata" musela otáčet proti Gibraltaru, porazila ho jen těsně

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Čeští fotbalisté do 21 let unikli ostudě, když v kvalifikaci o postup na ME zdolali totálního outsidera z Gibraltaru jen 2:1. "Lvíčata" na půdě soupeře musela zápas otáčet, vítěznou trefu dala až v 73. minutě a hubený náskok už uhájila.
Michal Bílek, kouč fotbalové reprezentace do 21 let
Michal Bílek, kouč fotbalové reprezentace do 21 let | Foto: Reuters

V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V 8. minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul.

Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.

Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína hosté přece jen srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil.

Další tři šance v úvodním dějství ovšem nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.

Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila "Lvíčata" v 73. minutě. Eduardo po úniku přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora. 

Češi tak navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. V říjnu se výběr Michala Bílka utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.

Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou.

V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let:

Gibraltar - Česko 1:2 (1:1)

Branky: 19. Clinton z pen. - 25. Vojta, 73. Mašek. Rozhodčí: Beltrano - Ercolani, Cristiano (všichni San Marino). ŽK: Britto, Gomez, Caetano, Recagno - Eduardo.

Gibraltar: Victor (64. Recagno) - Peacock, Gonzalez (80. Fortunato), Carrington, Britto (46. Coombes) - Gomez (71. Mason), Perera, Clinton (80. Federico), Jessop - Stevens - Caetano. Trenér: Ochello.

Česko: Baier - Chytrý, Paluska, Hunal (68. Slončík), Konečný, Labík - Šín (83. Jelínek), Kričfaluši, Ambros (67. Mašek) - Vojta, Eduardo (74. Planka). Trenér: Bílek.

Tabulka:

1. Česko 2 2 0 0 4:1 6
2. Portugalsko 1 1 0 0 5:0 3
3. Bulharsko 1 1 0 0 3:0 3
4. Skotsko 1 0 0 1 0:2 0
5. Gibraltar 2 0 0 2 1:5 0
6. Ázerbájdžán 1 0 0 1 0:5 0
 
Mohlo by vás zajímat

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

"Vražda, nejšílenější zápas, jaký jsem zažil." Kouč Italů označil hráče za blázny

"Vražda, nejšílenější zápas, jaký jsem zažil." Kouč Italů označil hráče za blázny

Chorvati v "české" skupině opět nezaváhali. Itálie zvládla divoký zápas s Izraelem

Chorvati v "české" skupině opět nezaváhali. Itálie zvládla divoký zápas s Izraelem

Hrozné, nebylo tam nic, přiznal Šulc po reprezentační bídě. Hašek se omluvil divákům

Hrozné, nebylo tam nic, přiznal Šulc po reprezentační bídě. Hašek se omluvil divákům
Fotbal sport Obsah Česká fotbalová reprezentace do 21 let Česká fotbalová reprezentace

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 7 minutami
Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká
Ostatní sporty

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Lenka Pavlacká se stala doktorkou a plavání odsunula na druhou kolej. Přesto je pořád nejlepší v republice. V rozhovoru připomíná zážitky z La Manche.
před 8 minutami
Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem
Film

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Britský herecký idol má mnoho tváří. Vystudoval literaturu, v parlamentu brojil proti korupci a také byl zatčen za veřejný sex s prostitutkou.
před 21 minutami
Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá
Zahraničí

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP.
Aktualizováno před 28 minutami
Obrazem

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z
Prohlédnout si 9 fotografií
Davy lidí zaplavily areál Singha Durbar, kde sídlí většina nepálských ministerstev.
Jeden z protestujících hází do ohně fotografii nepálského premiéra Khadgy Prasada Oliho přímo před vládním sídlem Singha Durbar.
před 51 minutami
Magazín

Největší požár v historii NP České Švýcarsko. Boj se živlem, který proměnil krajinu

Největší požár v historii NP České Švýcarsko. Boj se živlem, který proměnil krajinu
Prohlédnout si 24 fotografií
Spontánní obnova lesa v Pravčickém dole. Obnově zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny. Pravčický důl patří k místům, kde hořelo s největší intenzitou.
Pohled na bujně se zmlazující okolí Dlouhého dolu, po jehož dně vede cesta k Pravčické bráně. Na obzoru stolová hora Děčínský Sněžník (v CHKO Labské pískovce). Odumřelé stromy na svazích byly ponechány, pokud neohrožovaly turistickou trasu. Poskytují exponovaným, jižně orientovaným svahům, jejichž povrch v létě tíhne k přehřívání, putující stín. V odumřelém dřevě žijí larvy hmyzu, které jsou zdrojem potravy pro ptáky. Postupně v nich vznikají i dutiny, které některé ptačí druhy osídlují.
před 1 hodinou
Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům
Zahraničí

Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil úřadům zavést sankce vůči příbuzným dvou ozbrojenců, kteří v pondělí v Jeruzalémě zastřelili šest lidí.
Další zprávy