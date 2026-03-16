Češi povolali na fotbalovou kvalifikaci mladého Angličana. Měl by pomoct, chválí kouč

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal na březnové zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2027 se Skotskem a Gibraltarem čtyři nováčky. Mezi nimi je také obránce Filip Lissah, Angličan s českým pasem.
V kádru chybí někteří dlouhodobě zranění hráči. Brankář Viktor Baier, obránce Jan Paluska nebo záložník Alexandr Bužek, nejistý je také start dalšího obránce Adama Ševínského.
První pozvánku do týmu proto dostali brankář Adam Dvořák (Jelgava), obránce Lissah (Falkirk), záložník Pavel Kačor (Karviná) a útočník Radek Šiler (Podbrezová).
"Lissah hraje stabilně na pozici pravého obránce či stopera. Je velmi dobře hodnocený, hraje důrazně a dostává se i do zakončení,“ chválil Bílek neznámé jméno.
V této sezoně nejvyšší skotské soutěže zasáhl Lissah do 22 zápasů a vstřelil dva góly. „Utvrdil nás v tom, že si zaslouží svou šanci," doplnil kouč.
Lissah je dalším cizincem s českými kořeny. Podobně "Lvíčata" před časem získala útočníka Yannicka Eduarda.
"Lissah má českou matku. Dostali jsme informace o klukovi z Falkirku, co má český pas,“ prozradil Bílek.
„Začali jsme na tom pracovat, asistent Honza Kameník a vedoucí týmu Petr Malý se za ním vypravili. Zjistili, že má zájem za nás hrát," pokračoval trenér „Lvíčat“.
Mladý obránce hostuje ve Falkirku z velšské Swansea, které hraje druhou anglickou ligu.
"Něco Filip pochytí, ale česky vyloženě nemluví. Mluví za něj ovšem dobré výkony, proto je tady,“ upozornil Bílek.
„Jsem rád, že jsme ho objevili, vzhledem k absencím vzadu by nám měl hodně pomoct," doufal kouč.
Bílek se také vrátil k dalším nováčkům ve výběru. "Dvořák chytá pravidelně v Jelgavě a podává dobré výkony. Kačor pravidelně začal hrát za Karvinou. Umí velmi dobře jeden na jednoho, je využitelný na více postech. Udržuje si výkonnost. Šiler si vede na Slovensku velmi dobře a nastal čas, že si zaslouží dostat příležitost," prohlásil.
Český tým figuruje po podzimu ve skupině na druhém místě tabulky o tři body za vedoucím Portugalskem, Skotsko je se shodným ziskem třetí. S největším konkurentem se Bílkovo mužstvo utká 27. března v Dundee, o čtyři dny později přivítá poslední Gibraltar v Chomutově.
Na šampionát postupují přímo první týmy ze skupin a jeden s nejlepší bilancí z druhých míst, další země z druhých příček si zajistí baráž. "Skupinu jsme si zkomplikovali porážkou v Bulharsku, takže teď potřebujeme vyhrát u některého těžkého soupeře venku. Ideálně ve Skotsku, takže zápas s ním bereme velmi vážně," ujistil Bílek.
ŽIVĚ Česko je připravené stát v čele mise k obnově ropovodu Družba, oznámil Havlíček
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl dnes v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Komentář: Nezištně jsme jim pomohli, teď musí podpořit oni nás. Trump pohrozil Evropě i NATO
„Máme něco, čemu se říká NATO,“ řekl k situaci v Perském zálivu Donald Trump podle deníku Financial Times. USA podle něj pomohly nezištně Evropě na Ukrajině. „Byli jsme na ně velmi hodní. Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám. Pokud nebudou reagovat nebo pokud bude jejich reakce negativní, bude to pro budoucnost NATO velmi špatné,“ dodal.
ŽIVĚ Útok v „srdci Teheránu“. Izrael zničil íránský vesmírný komplex
Izraelská armáda oznámila, že při „útoku v srdci Teheránu“ zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně „kapacit pro útoky proti satelitům“. To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i vesmírná zařízení ostatních zemí světa.
Státu stále zbývá digitalizovat 2021 služeb, tedy víc než polovina
Státu zbývá digitalizovat více než polovina služeb celkového počtu určeného k digitalizaci. Na digitalizaci čeká 2021 služeb, z toho se již pracuje na převodu 1765 služeb do digitální podoby. Vyplývá to z údajů Digitální informační agentury (DIA). Náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka minulý týden uvedl, že stát chce mít všechny služby digitalizované do roka.
Magnesia Litera oznámila nominace. Šanci mají Kaprálová, Platzová a Šerý
Nominace na Magnesii Literu 2026 za prózu mají Dora Kaprálová a její Mariborská hypnóza, Magdaléna Platzová za Fáze jedné ženy a Ladislav Šerý se svým Tajným životem institucí. Finálové trojice zná všech 11 kategorií. Vyhlášení cen včetně Knihy roku 2025 se uskuteční 18. dubna v pražském Stavovském divadle. V pondělí o tom za pořádající spolek Litera informoval Pavel Mandys spolu s porotci.