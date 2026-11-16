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Sport

Češi jsou zoufalí, píší v Chorvatsku. Mohou se prý pomodlit ke svatému Václavovi

ČTK
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Porážka 1:2 v Osijeku v závěrečném kole fotbalové Ligy národů a sestup z elitní úrovně podle chorvatských médií ukázaly, že českou reprezentaci nyní čeká období, ve kterém musí naléhavě najít řešení nahromaděných problémů.

UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v Czech Republic
Zklamaní čeští hráči po porážce v ChorvatskuFoto: REUTERS – Antonio Bronic
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UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v Czech Republic
UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v Czech Republic
UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v Czech Republic
UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v Czech Republic
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Nejsme na úrovni Anglie a Češi nejsou na naší úrovni, poukazují komentáře na bilanci Chorvatska, které ve skupině A3 s mistry světa Španělskem dvakrát porazilo jen český tým.

Web Gol připomněl, že česká reprezentace poprvé v samostatné historii během kalendářního roku v soutěžních zápasech ani jednou nevyhrála v základní hrací době. „Češi jsou zoufalí! ‚Ohniví‘ je zatlačili na dno,“ nadepsal komentář.

Český tým prodloužil sérii porážek na sedm utkání, což je negativní národní rekord.

„V extrémně těžké skupině s Chorvatskem, Anglií a Španělskem skončila Česká republika na posledním místě tabulky bez jediného bodu. V dalším cyklu Ligy národů bude muset hrát v lize B, což je velká rána pro její ambice vrátit se mezi evropskou elitu,“ uvedl Gol.

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„Nejsme na úrovni Anglie a Češi nejsou na naší úrovni,“ srovnal portál 24sata.

„Jak ‚Ohniví‘ Ligu národů zahájili, tak ji také vítězstvím nad Českem zakončili. Poté, co na konci září v Praze zvítězili v prvním kole 2:1, vyhrál tým Slavena Biliče stejným skóre i doma. Mezi dvěma zápasy proti Česku zaznamenal chorvatský tým čtyři prohry se Španělskem a Anglií se skóre 3:15,“ napsal.

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„Český fotbal se v krátkém časovém úseku ocitl mezi velkým úspěchem a tvrdým pádem. Na jedné straně si zajistil postup na mistrovství světa, na druhé zůstal s nulovým počtem bodů v Lize národů a bez jediného triumfu v základní hrací době soutěžních zápasů. Tým nyní čeká období, ve kterém musí naléhavě najít řešení nahromaděných problémů, než se pustí do dalších mezistátních duelů,“ uvedl Gol.

Sportske novosti poukázaly na to, že Chorvatsko bylo ve všem lepší.

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„Česko – ať už v plné síle, natož v tomto současném složení – se ani zdaleka neblíží kvalitám Španělska a Anglie, což zápas usnadňuje. Ale když jim to dovolíte, i takoví soupeři mohou způsobit vážné potíže,“ napsal list, podle něhož Chorvatům scházela jen větší efektivita v zakončení.

„Češi se mohou pomodlit ke svatému Václavovi, že neprošli jako bosí trním, ale nakonec díky Hložkově gólu málem získali bod. Byli solidní, agresivní a občas se dostávali do nebezpečných situací,“ dodaly Sportske novosti.

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