Dánové se chtěli v baráži vyhnout Švédsku. Češi? Dříve na úrovni, teď jsou dole

před 4 hodinami
Česká fotbalová reprezentace není podle trenéra Dánska Briana Riemera momentálně na bývalé úrovni. Při losu březnového play off o mistrovství světa se chtěl sedmačtyřicetiletý kouč vyhnout hlavně Švédsku.
Dánský trenér Brian Riemer v kvalifikaci MS 2026
Dánský trenér Brian Riemer v kvalifikaci MS 2026 | Foto: Reuters

Riemer to uvedl v rozhovoru s agenturou Ritzau. Dánsko bude v semifinále hostit Severní Makedonii a v případě postupu nastoupí ve finále na hřišti vítěze z utkání Česko - Irsko.

Dánové přišli porážkou v posledním utkání ve skupině ve Skotsku o přímý postup na šampionát.

Jejich trenér byl s čtvrtečním losem baráže v Curychu spokojený a uvedl, že s ohledem na jeho výsledek se "skotská mlha rozplynula".

Jeden z potenciálních soupeřů už podle něj nemá bývalou kvalitu. "Česká republika dříve hrála na vysoké úrovni, ale teď je možná trochu dole. Bez ohledu na to bude k vítězství potřeba špičkový výkon," řekl Riemer.

Zdůraznil, že veškerá pozornost se zpočátku zaměří na Severní Makedonii, ale zároveň bude jeho štáb analyzovat i situaci v Irsku a Česku.

"Musíme, protože finálový zápas bude krátce poté. Už známe Irsko, které hraje na základě klasických britských ctností, a právě porazilo Portugalsko," uvedl dánský kouč.

Hlavně nechtěl narazit na Švédsko. "Chtěl jsem se jim vyhnout. Mají podle mě mnohem vyšší kvalitu, než ukázali. Navíc máme se Švédy společnou historii, která by vzbudila až příliš emocí," poukázal Riemer.

Český celek se s Dánskem naposledy utkal v létě 2021 ve čtvrtfinále Eura a utrpěl porážku 1:2. Od památného vítězství 3:0 ve čtvrtfinále ME v roce 2004 český tým sedm vzájemných duelů po sobě nevyhrál.

"Když jsem se při losu rozhlédl po sále, všichni trenéři doufali, že budou hrát doma. V tomto ohledu všichni věděli, co chtějí. Pro finále jsme to nedostali, ale s podporou, kterou obvykle máme venku od dánských fanoušků, bychom to měli také zvládnout," řekl Riemer.

Češi nejsou favoritem baráže ani pro sázkové kanceláře. Tipsport vypsal po losu na jejich postup na MS kurz 2,7:1. Pravděpodobnější je pro bookmakery varianta, že Češi na šampionát nepostoupí (1,4:1).

"Skoro mám pocit, že na MS postoupit ani nechceme. Nemáme trenéra, teď ani kapitána, pro soupeře samé dobré zprávy. Před rozhodující fází kvalifikace takhle rozložit tým zevnitř i zvenčí, to je vysoká škola sportovního managementu. Na horší výsledky i výkony svaz zareagoval ve špatný moment," poukázal bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Pro národní tým přitom mluví výhoda domácího prostředí.

"Všichni vidíme slušnou šanci na postup, i když favorité nejsme. Jenže pro tým, který před baráží nemá trenéra a sesadil dlouholetého kapitána, dobré šance ztrácejí nejen kurzovou hodnotu," dodal Urbanec.

