Červená a tři měsíce vězení, tvrdí Legia o osudném faulu slávisty Holeše

Trenér fotbalistů Legie Varšava Czeslaw Michniewicz po čtvrtečním vítězství 2:1 nad pražskou Slavií a postupu do základní skupiny Evropské ligy ocenil hru českého mistra.

"Slavia na mě hodně zapůsobila. Sledoval jsem dvacet jejích zápasů a ještě jsem neviděl takhle běhavý tým. Žádný z hráčů nestojí. Chtějí zaplnit všechna místa, také chci hrát tímhle způsobem. Dnes jsme hráli trochu jako Slavia," pochvaloval si Michniewicz.

Týden po remíze 2:2 v Edenu nezačalo odvetné utkání pro Slavii dobře. Už ve třetí minutě byl vyloučen Tomáš Holeš, který fauloval Andrého Martinse, když zasáhl jeho stojnou nohu.

"Neviděl jsem to dobře, ale po zápase mi to André ukázal na telefonu. Říkal, že by to měla být červená karta a tři měsíce vězení. Měl pravdu, vypadalo to ošklivě," souhlasil kouč.

Navzdory oslabení šli hosté koncem prvního poločasu do vedení zásluhou Ubonga Ekpaie. "Měli jsme početní výhodu, ale nedokázali jsme dát gól. Slavia je špičkový tým. Věděli jsme, že si vytvoří šance. Nejprve nás zachránil Artur Boruc, pak už ani on ne," líčil Michniewicz.

Přiznal, že o přestávce to v šatně Legie bouřilo. "Nebylo to nic pěkného, ale to ani nemohlo, protože nám utíkal postup do Evropské ligy. Změnili jsme taktiku. Hráčům jsme připomněli, kde a na koho mají hrát a jaké mají úkoly," konstatoval.

Po přestávce Legia přesilovku zúročila a Mahir Emreli jí dvěma trefami zařídil účast ve skupině. "Věděli jsme, že máme spoustu času, už jeden gól nám dal čas navíc," řekl trenér Legie.

Pro letní posilu Emreliho, který skóroval i v prvním vzájemném utkání, měl slova chvály. "V Polsku je pro něj mnoho věcí stále nových, od taktiky po pohyb. Nemá vypracované určité návyky, ale učí se, vynahrazuje to jinak. Rád hraje s míčem u nohy, ale učí se za ním také běhat," prohlásil Michniewicz na adresu ázerbájdžánského reprezentanta.

