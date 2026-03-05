Černý týden pro Plzeň. Vybouchla i v domácím poháru, třemi góly ji vyřadila Karviná

Fotbalisté Plzně v posledním čtvrtfinále domácího poháru utrpěli šokující porážku 0:3 v Karviné. Západočeši prohloubili svou výsledkovou krizi, stejným poměrem o víkendu prohráli i v lize ve Zlíně.
Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Emmanuel Ayaosi s Albertem Labíkem. V 75. minutě přidal pojistku střídající Pavel Kačor.
Karvinští postoupili do semifinále MOL Cupu poprvé a v jarní části sezony po pěti porážkách v lize premiérově zvítězili.
Z domácího poháru ve čtvrtfinále vypadly i další dva favorizované týmy Slavia a Sparta, semifinále MOL Cupu bude bez tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15.
Před Karvinou se mezi nejlepší čtyřku dostaly Jablonec, Mladá Boleslav a Ostrava, los se uskuteční příští pátek.
Plzeň v součtu s vyřazením v Evropské lize s Panathinaikosem Atény už pět soutěžních zápasů čeká na vítězství, v lize jí patří až čtvrté místo. Trenérovi Viktorie Martinu Hyskému hrubě nevyšel souboj s bývalým týmem, který vedl do poloviny října.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
ŽIVĚ Trump uvedl, že chce být zapojen do výběru příštího lídra Íránu
Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Řekl to v osmiminutovém telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
České kořeny hledal u genealoga. Při debutu pak Vavra z Wisconsinu odpálil homerun
Čeští baseballisté viděli i přes neúspěšný vstup do World Baseball Classic řadu pozitiv. Navzdory porážce 4:11 s Jižní Koreou je povzbudil tříbodový homerun Terrina Vavry i devět odpalů v zápase.
Macinka otočil. Vládní „záchrana“ z válečné oblasti bude pro všechny zdarma
Zmatky okolo toho, zda lidé budou muset za jeden z repatriačních letů platit, se vyjasňují. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) deníku Aktuálně.cz řekl, z čeho se budou lety vyzvedávající občany z míst ohrožených konfliktem s Íránem platit.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.