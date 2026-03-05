Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Sport

Černý týden pro Plzeň. Vybouchla i v domácím poháru, třemi góly ji vyřadila Karviná

ČTK

Fotbalisté Plzně v posledním čtvrtfinále domácího poháru utrpěli šokující porážku 0:3 v Karviné. Západočeši prohloubili svou výsledkovou krizi, stejným poměrem o víkendu prohráli i v lize ve Zlíně.

Zklamaní plzeňští fotbalisté
Zklamaní plzeňští fotbalistéFoto: Reuters
Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Emmanuel Ayaosi s Albertem Labíkem. V 75. minutě přidal pojistku střídající Pavel Kačor.

Karvinští postoupili do semifinále MOL Cupu poprvé a v jarní části sezony po pěti porážkách v lize premiérově zvítězili.

Související

Z domácího poháru ve čtvrtfinále vypadly i další dva favorizované týmy Slavia a Sparta, semifinále MOL Cupu bude bez tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15.

Před Karvinou se mezi nejlepší čtyřku dostaly Jablonec, Mladá Boleslav a Ostrava, los se uskuteční příští pátek.

Plzeň v součtu s vyřazením v Evropské lize s Panathinaikosem Atény už pět soutěžních zápasů čeká na vítězství, v lize jí patří až čtvrté místo. Trenérovi Viktorie Martinu Hyskému hrubě nevyšel souboj s bývalým týmem, který vedl do poloviny října.

