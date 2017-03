Černého premiérový gól a nakonec i hattrick. Doufám, že mi to pomůže do A-týmu Ajaxu, říká střelec

před 1 hodinou

Česká fotbalová reprezentace do jednadvaceti let zvítězila nad stejně starými Slováky v přípravě na Euro v Polsku 4:1. Ústřední postavou zápasu v Karviné byl křídelník nizozemského Ajaxu Amsterdam Václav Černý, který během první půle nastřílel tři góly. "Hned po zápase mi psali lidé z vedení Ajaxu. Doufám, že mi podobný výkon může pomoci do prvního týmu Ajaxu," svěřil se po zápase devatenáctiletý český talent Černý.

Karviná - Lvíčata zvítězila v přípravě na mistrovství Evropy do jednadvaceti let s dalším účastníkem závěrečného turnaje ze Slovenska 4:1. Na pohodové výhře se hattrickem podílel Václav Černý z Ajaxu Amsterdam.

Všechny tři góly stihl devatenáctiletý křídelník hned v první půli. "Je hodně pozitivní, když jdete do kabiny se čtyřgólovým náskokem. Zápas jsme zvládli, tak jak jsme chtěli," hodnotil skromně Černý.

"Věděli jsme, že nás čeká velmi silný tým, což Slováci potvrdili v kvalifikaci, ale dobře jsme se na ně připravili a jsem rád, že jsme se čtyřikrát prosadili. Za své tři góly jsem samozřejmě rád, protože to byly první branky v reprezentaci," usmíval se příbramský rodák.

Černý v probíhající sezoně nastupuje spíše za Jong Ajax ve druhé nejvyšší tamní soutěži. "Po zápase jsem koukal na telefon a dostal jsem od vedení Ajaxu pár zpráv, takže mě z klubu sledovali. Doufám, že mi dnešní výkon pomůže, jak k Euru v Polsku, tak i k více zápasům za A-tým Ajaxu," přál si jeden z největších českých fotbalových talentů.

Z premiérového gólu byl i hattrick

Pro příbramského rodáka byl přípravný zápas proti Slovensku osmým zápasem za jednadvacítku. "Co se týče gólů nejlepší zápas v reprezentaci, ale ve své hře mohu ještě hodně věcí zlepšit," řekl sebekriticky Černý.

Během posledního půlroku trápila Černého častá zranění. "Potvrdím, že jsem teď neměl příjemné období, co se týče zranění a zápasového vytížení v klubu. Takže jsem přijel na sraz rád a odehrál dneska hodinu bez problému. Snad jsem ukázal, že si to místo zasloužím," pokračoval už tři roky hráč Ajaxu a na závěr dodal, že už žádné fyzické ani herní limity nepociťuje.

