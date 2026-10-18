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Sport

Čekání delší než půl roku skončilo. Šulc postrčil Lyon dokonce do čela ligy

ČTK
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Pavel Šulc se poprvé v sezoně francouzské fotbalové ligy střelecky prosadil a v 7. kole vyrovnávacím gólem přispěl k obratu a vítězství Lyonu 2:1 nad Nice. Olympique výhru udržel i v závěrečném oslabení, od 70. minuty hrál bez vyloučeného Keita Nakamury.

Pavel Šulc a Ruben Kluivert
Pavel Šulc a Ruben KluivertFoto: Reuters
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Lyon se díky porážce Monaka a remíze Lille vyhoupl o skóre do čela tabulky.

V Lyonu nejprve v 18. minutě Wahi zužitkoval Claussův přízemní centr a hosté vedli. Lyon ale brzy vyrovnal. Duranville tvrdou střelou po zemi donutil Dioufa k zákroku, senegalský brankář míč neudržel a u odraženého balónu byl nejrychleji Šulc, jenž ležícího gólmana přehodil a zblízka skóroval.

Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu proti Crystal Palace v Evropské lize.

Lyonu stačilo na obrat pět minut. Vítězný gól vstřelil hlavou Tanner Tessmann. Nakamura 20 minut před koncem dostal červenou kartu poté, co se napřaženou nohou snažil zpracovat míč a kolíky zasáhl protihráče do břicha. V nastavení už se hosté radovali z vyrovnání, videorozhodčí ale odhalil ofsajd střelce Wahiho.

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Francouzská fotbalová liga - 7. kolo:

Angers - Marseille 2:5 (14. Raolisoa, 75. Wazání z pen. - 37. Abdellí, 43. Kamissoko, 60. Gúirí, 83. Harit, 85. Paixao), Le Havre - Auxerre 1:3 (66. Fofana - 40. a 61. Namaso, 80. Faivre), Lorient - Monako 1:0 (61. Cadiou z pen.), FC Paříž - Rennes 4:3 (14. a 45.+4 Lopez, 77. a 90.+7 z pen. Sinayoko - 29., 74. a 88. všechny z pen. Lepaul), Lyon - Nice 2:1 (32. Šulc, 36. Tessmann - 18. Wahi).

Tabulka:

1.

Lyon

7

4

2

1

13:5

14

2.

Paris St. Germain

7

4

2

1

14:9

14

3.

FC Paříž

7

4

2

1

12:7

14

4.

Lille

7

4

2

1

10:5

14

5.

Monako

7

4

2

1

10:6

14

6.

Rennes

7

4

1

2

15:14

13

7.

Lorient

7

3

2

2

7:6

11

8.

Lens

7

3

1

3

14:11

10

9.

Marseille

7

3

0

4

14:10

9

10.

Brest

7

2

3

2

13:10

9

11.

Toulouse

7

2

3

2

12:11

9

12.

Auxerre

7

3

0

4

11:17

9

13.

Nice

7

2

2

3

6:9

8

14.

Štrasburk

7

2

1

4

12:15

7

15.

Angers

7

2

1

4

9:15

7

16.

Le Mans

7

1

3

3

10:15

6

17.

Troyes

7

1

1

5

5:16

4

18.

Le Havre

7

0

2

5

5:11

2

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