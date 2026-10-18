Čekání delší než půl roku skončilo. Šulc postrčil Lyon dokonce do čela ligy

Pavel Šulc se poprvé v sezoně francouzské fotbalové ligy střelecky prosadil a v 7. kole vyrovnávacím gólem přispěl k obratu a vítězství Lyonu 2:1 nad Nice. Olympique výhru udržel i v závěrečném oslabení, od 70. minuty hrál bez vyloučeného Keita Nakamury.
Lyon se díky porážce Monaka a remíze Lille vyhoupl o skóre do čela tabulky.
V Lyonu nejprve v 18. minutě Wahi zužitkoval Claussův přízemní centr a hosté vedli. Lyon ale brzy vyrovnal. Duranville tvrdou střelou po zemi donutil Dioufa k zákroku, senegalský brankář míč neudržel a u odraženého balónu byl nejrychleji Šulc, jenž ležícího gólmana přehodil a zblízka skóroval.
Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu proti Crystal Palace v Evropské lize.
Lyonu stačilo na obrat pět minut. Vítězný gól vstřelil hlavou Tanner Tessmann. Nakamura 20 minut před koncem dostal červenou kartu poté, co se napřaženou nohou snažil zpracovat míč a kolíky zasáhl protihráče do břicha. V nastavení už se hosté radovali z vyrovnání, videorozhodčí ale odhalil ofsajd střelce Wahiho.
Francouzská fotbalová liga - 7. kolo:
Angers - Marseille 2:5 (14. Raolisoa, 75. Wazání z pen. - 37. Abdellí, 43. Kamissoko, 60. Gúirí, 83. Harit, 85. Paixao), Le Havre - Auxerre 1:3 (66. Fofana - 40. a 61. Namaso, 80. Faivre), Lorient - Monako 1:0 (61. Cadiou z pen.), FC Paříž - Rennes 4:3 (14. a 45.+4 Lopez, 77. a 90.+7 z pen. Sinayoko - 29., 74. a 88. všechny z pen. Lepaul), Lyon - Nice 2:1 (32. Šulc, 36. Tessmann - 18. Wahi).
Tabulka:
1.
Lyon
7
4
2
1
13:5
14
2.
Paris St. Germain
7
4
2
1
14:9
14
3.
FC Paříž
7
4
2
1
12:7
14
4.
Lille
7
4
2
1
10:5
14
5.
Monako
7
4
2
1
10:6
14
6.
Rennes
7
4
1
2
15:14
13
7.
Lorient
7
3
2
2
7:6
11
8.
Lens
7
3
1
3
14:11
10
9.
Marseille
7
3
0
4
14:10
9
10.
Brest
7
2
3
2
13:10
9
11.
Toulouse
7
2
3
2
12:11
9
12.
Auxerre
7
3
0
4
11:17
9
13.
Nice
7
2
2
3
6:9
8
14.
Štrasburk
7
2
1
4
12:15
7
15.
Angers
7
2
1
4
9:15
7
16.
Le Mans
7
1
3
3
10:15
6
17.
Troyes
7
1
1
5
5:16
4
18.
Le Havre
7
0
2
5
5:11
2
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