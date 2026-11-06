Čekáme na Schickovu reakci, přiznal Nedvěd. Denia popsal, proč si váží Součka

Útočník Patrik Schick má dveře k návratu do české fotbalové reprezentace stále otevřené, před nadcházejícím listopadovým srazem ho ale vedení mužstva znovu neoslovovalo. Na tiskové konferenci k nominaci na zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku to uvedl generální manažer národních týmů Pavel Nedvěd.
Schick po nepovedeném vystoupení českého celku na letním mistrovství světa v Severní Americe překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Po příchodu španělského trenéra Santiho Denii místo kouče Miroslava Koubka ale útočník Leverkusenu nevyloučil, že by rozhodnutí ještě mohl přehodnotit.
Třicetiletý autor 26 reprezentačních branek na přelomu září a října na prvním srazu pod novým koučem chyběl a v nominaci není ani pro listopadový termín.
„Patrik má dveře otevřené, čekáme možná na jeho reakci. Nechtěli jsme ho v tomhle momentu ani oslovovat. Myslím, že je teď v dobrém rozpoložení. Uvidíme, co nám přinese budoucnost,“ prohlásil Nedvěd.
„Co se týče Patrika, jsme v kontaktu. Dál respektujeme jeho prostor, jeho rozhodnutí. Říkáme mu, že bychom byli velmi rádi, kdyby se vrátil, že má stále dveře otevřené. Ale je to jeho osobní rozhodnutí, asociace nikoho nutit nebude. Myslím, že sám o tom mluvil velice pozitivně, že by se možná chtěl vrátit. My bychom byli velmi rádi,“ řekl Denia.
Do národního mužstva se poprvé od šampionátu vrací bývalý kapitán Tomáš Souček. Jednatřicetiletý záložník West Hamu po mistrovství zvažoval svou další budoucnost v reprezentaci, kvůli zranění kotníku z turnaje v Severní Americe na prvním Deniově srazu chyběl.
„Jsme nadšeni, že se Tomáš vrátil. Je to zkušený hráč, ale my nezveme hráče jen kvůli zkušenosti. Nebo kvůli tomu, že měl skoro stokrát na sobě národní dres. Zveme je kvůli tomu, co pro nás mohou odevzdat na hřišti a nabídnout i mimo hřiště,“ uvedl Denia.
Souček, který nosil kapitánskou pásku před obráncem Ladislavem Krejčím, je v počtu startů jasně nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru. Za národní A-tým dosud naskočil do 93 zápasů a dal 17 gólů.
„Víme, že Tomáš může pomáhat mladým hráčům, které v týmu máme. Ve čtvrtek jsme se rozhodli, samozřejmě s hráči jsme mluvili už předtím. On je prostě stále dalším členem naší rodiny, našeho týmu, který vytváříme. Podle mě nám může pomáhat na hřišti i mimo něj,“ řekl Denia.
V národním týmu minimálně v nejbližší době nebude útočník Tomáš Chorý. Jednatřicetiletý nejlepší střelec minulé ligové sezony byl nedávno po čtvrtém vyloučení za 14 měsíců vyřazen z A-týmu pražské Slavie poté, co rozhodčímu ukázal prostředníček.
„Pokud nebude hrát v klubu, tak má menší příležitost, aby byl povolán do národního týmu. Co vím, tak v reprezentaci se vždy choval korektně. Pokud bude v budoucnu v jiném klubu, bude dál dávat góly, tak uvidíme. Můžeme rozhodnutí třeba přehodnotit,“ uvedl Denia.
V útoku znovu bude Ryan Naderi z Glasgow Rangers, německý rodák během minulého srazu získal povolení reprezentovat Česko.
„Chci mluvit hlavně o těch hráčích, kteří tu jsou. Ryan je typologicky podobný hráč. Také Kabongo nám typologicky zapadá do týmu tak, aby mohl Chorého nahradit. Do útoku máme varianty,“ dodal dvaapadesátiletý španělský trenér.
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