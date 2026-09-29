Čechy zabrzdila Šulcova červená karta. Hvězdná Anglie pak došla k pohodové výhře

Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0:2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou, v sobotu podlehl Chorvatsku 1:2.
Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Šulc a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kanem.
Reprezentační tým nedokázal navázat na triumf z minulého domácího utkání s Anglií v roce 2019 a prohrál potřetí z posledních čtyř vzájemných zápasů.
Češi v součtu s nepovedeným vystoupením na MS už pět duelů čekají na vítězství, z toho počtvrté utrpěli porážku.
V dalším utkání nastoupí v sobotu v Oviedu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska, rekordně dlouhé reprezentační okno zakončí příští úterý ve Wembley proti Anglii.
Denia udělal tři změny v zahajovací jedenáctce oproti duelu s Chorvatskem. V brance místo Horníčka dostal šanci Kovář, na křídle za Ambrose nastoupil Radosta a do sestavy se po doléčení zranění vrátil kapitán Krejčí. Zdravotní problémy nepustily do hry Coufala, na post pravého beka se posunul obvykle stoper Chaloupek.
Německý trenér Angličanů Tuchel překvapivě nenasadil od úvodu jednu ze dvou největších hvězd Bellinghama.
Češi proti gigantovi začali odvážně, několikrát zahrozili z brejku a dokonce si vytvořili první velkou šanci.
V páté minutě se dostal do úniku Šulc, balon si ale příliš předkopl a gólman Trafford mu zmenšil úhel. Poté ofenzivní záložník z Lyonu při další možnosti zvolil místo přihrávky střelu a jen napálil protihráče.
Čtvrtý celek žebříčku reprezentací FIFA poprvé zahrozil v 16. minutě. Rogers trefil technickým pokusem zadní tyč a Sakovu dorážku zblokoval Sláma.
Šulc prožil hodně smolný zápas. Ve 23. minutě trefil ve skluzu nad kotník Andersona a turecký sudí Meler mu po zásahu od videa a přezkoumání situace udělil rovnou červenou kartu místo původní žluté.
Angličané v přesilovce dlouhé minuty obléhali české pokutové území, k mnoha vyloženým šancím se ale do přestávky nepropracovali. Až v první minutě nastavení napřáhl nejlepší střelec Albionu Kane, radost mu ale zákrokem u tyče zkazil gólman Kovář.
Krátce po změně stran už favorit udeřil. Po chybě v české rozehrávce nacentroval z pravé strany Alexander-Arnold a Gordon hlavičkou v poměrně těžké pozici usměrnil míč k tyči. Křídelník Barcelony skóroval ve třetím reprezentačním utkání, do kterého zasáhl.
V 52. minutě mohl zvýšit Hall, Horníčkův spoluhráč z Newcastle však po zemi těsně minul a premiérového gólu v národním A-mužstvu se nedočkal.
Po hodině hry měli domácí velké štěstí, když si Krejčí srazil přízemní centr na tyč.
V 69. minutě už stříbrní medailisté z posledních dvou evropských šampionátů zvýšili. Ve vápně se k odraženému míči dostal Kane a přízemní střelou ho uklidil na zadní tyč. Třiatřicetiletý útočník Bayernu Mnichov si v národních barvách polepšil již na 87 gólů.
V 77. minutě mohl navzdory oslabení snížit Hložek, po akci od středu pole tvrdě vypálil, brankář Trafford však pokus vyrazil.
Na opačné straně pak domácí několikrát podržel Kovář, vytáhl se proti pokusům střídajících Ezeho a Bellinghama.
Český tým prohrál doma podruhé za sebou, předtím přitom před vlastními diváky držel sérii 19 duelů bez porážky.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play off se mohou dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace.
V divizi A Ligy národů vždy první dva týmy projdou do čtvrtfinále, nejhorší celky přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.
Utkání 2. kola skupiny A3 fotbalové Ligy národů:
Česko - Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 47. Gordon, 70. Kane. Rozhodčí: Meler - Uyarcan, Özkara - San (video, všichni Tur.). ŽK: Martínez (trenér brankářů) - Lewis-Skelly. ČK: 25. Šulc (Česko). Diváci: 18 930.
Česko: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Ladislav Krejčí II, Sláma - M. Sadílek (56. Král), Červ (80. Macek) - Radosta (57. Ambros), Šulc, Karabec (45. Lingr) - Hložek (80. Vašulín). Trenér: Denia.
Anglie: Trafford - Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall - Anderson (70. Scott), Lewis-Skelly (46. Eze) - Saka (71. Ngumoha), Rogers, Gordon (81. Gibbs-White) - Kane (71. Bellingham). Trenér: Tuchel.
Španělsko - Chorvatsko 4:1 (2:1)
Branky: 2. a 63. Yamal, 31. Pubill, 89. Williams - 28. Beljo.
Tabulka:
1.
Španělsko
2
2
0
0
7:3
6
2.
Anglie
2
1
0
1
4:3
3
3.
Chorvatsko
2
1
0
1
3:5
3
4.
Česko
2
0
0
2
1:4
0
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Fotbalisté Španělska v „české“ skupině Ligy národů A3 zvítězili 4:1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky a v sobotu je od 20:45 čeká zápas v Oviedu proti české reprezentaci, která dnes prohrála s Anglií 0:2.
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