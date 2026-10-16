Čech ve slavném Bayernu? Na mladíka se valí chvála, Britové ho vytáhli mezi klenoty

Může být teprve třetím Čechem, který oblékne dres áčka ve slavném bavorském klubu. Matouš Srb si výkony v sešívané mládeži vysloužil letní transfer do Bayernu Mnichov. Jeho jméno neopomněl ani deník The Guardian, který ho zařadil do svého prestižního žebříčku „Next Generation“ top 60 talentů ročníku 2009.
Odchovanec Slavie, který ale v útlém věku hrál i za Bohemku, nesměl chybět ve výběrech od U15 až po U17, se kterou si zahrál na mistrovství světa i Evropy. Letos byl povolán do U19, přestože věkově spadá o ročník níže.
Na loňském šampionátu sedmnáctek sice Češi všechny tři zápasy prohráli, Srb ale jako benjamínek výběru zaujal. Proti Itálii skóroval, v utkání s Belgií si připsal asistenci a ukázal svůj technický potenciál.
Není divu, že se stal terčem skautů Bayernu Mnichov. Přestože vedení Slavie dělalo, co mohlo, svému odchovanci nabízelo vylepšený a dlouhodobý kontrakt, lukrativní nabídce z Bundesligy nešlo konkurovat. Do Edenu alespoň přitekl milion eur.
Srb má atributy, které se českému, soubojovému prostředí ve fotbale vymykají.
„Vyniká ve hře jeden na jednoho, má širokou škálu řešení a pro soupeře je obtížné odhadnout, co zrovna udělá. Má velmi vyrovnané obě nohy, což mu dává více možností při řešení herních situací. Dokáže také volit originální a neobvyklá řešení, díky čemuž je mimořádně kreativním fotbalistou,“ popisuje pro Aktuálně.cz mládežnický trenér Slavie Jakub Glanc.
Další výhodou 17letého ofenzivního hráče je jeho variabilita, ke které mu dopomáhá široké spektrum dovedností.
„Co se týče jeho pozice na hřišti, myslím si, že může nastoupit prakticky na jakémkoli ofenzivním postu. V Bayernu nyní hraje především na křídle, ve Slavii nastupoval spíše jako ofenzivní střední záložník a v žácích jsme ho často využívali také na hrotu útoku. Díky své vysoké herní inteligenci se dokázal dobře přizpůsobit různým pozicím,“ říká Glanc.
Letos se Srb dočkal i individuálních ocenění. Na začátku roku byl vyhlášen nejlepším mladším dorostencem v Česku, nyní ho prestižní britský deník The Guardian dokonce zařadil mezi 60 největších fotbalových talentů světa narozených v roce 2009.
Ale má šanci navázat na Ladislava Jiráska a Davida Jarolíma, kteří v minulosti dres slavného klubu oblékli?
„Prosadit se do A-týmu bude ohromně těžké, to je jasné. V tak velkém klubu s těmi nejvyššími ambicemi by to bylo těžké pro každého, ale není to nemožné a já bych mu to velmi přál,“ komentuje Glanc.
Ofenzivní talent letos nastupuje za rezervu bavorského celku. Stihl už devět soutěžních zápasů, ve kterých si připsal bilanci jednoho gólu a jedné asistence. Svůj jediný gól v této sezoně navíc vstřelil v mládežnické Lize mistrů do sítě Bodø/Glimt.
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