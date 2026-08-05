Čech nadchl i bláznivou statistikou. V Anglii bude jako Hašek v Naganu, tvrdí trenér

Stěhování fotbalového brankáře Lukáše Horníčka z Bragy do Newcastlu bylo na české poměry megapřestupem. A po Antonínu Kinském je Horníček dalším gólmanem v anglické Premier League, který prošel Pardubicemi. Na východě Čech s ním odmala pracoval trenér Martin Shejbal, který 24letou hvězdu představuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Horníček patřil mezi špičku v Portugalsku, chytal za reprezentaci do 21 let, přesto byl pro fanoušky pořád trochu v ústraní. Máte radost, že teď ho pořádně poznají?
Největší radost mám za Lukáše, protože jít do Anglie je splněný sen. A máte pravdu, že portugalská liga není až tak sledovaná a lidi ho doteď tolik neznali. Braga se sice objevuje v pohárech, ale pořád je to pro nás trochu zapomenutý klub. Teď bude Lukáš na očích daleko více.
Newcastle za něj dal 30,6 milionu eur, v přepočtu skoro tři čtvrtě miliardy korun. A třeba i podle reakcí na sociálních sítích se zdá, že Horníček přichází jako hvězda.
Jasně, ta suma ho předurčuje k tomu, že bude muset plnit velká očekávání. Prostředí v Anglii je náročné. Ale on si za tím šel, v Braze zvládl těžké zápasy a s něčím takovým musí počítat. I v tomto směru je to pro Lukáše další krok, tlak od médií, sítí a fanoušků na něj bude.
Nejdražší přestupy brankářů:
1. Kepa Arrizabalaga (80 milionů eur, z Bilbaa do Chelsea, sezona 2018-19), 2. Alisson Becker (72,5 mil., AS Řím - Liverpool, 2018-19), 3. Gianluigi Buffon (52,88 mil., Parma - Juventus, 2001-02), 4. André Onana (50,2 mil., Inter - Man. United, 2023-24), 5. Lucas Chevalier (40 mil., Lille - PSG, 2025-26), 6. Ederson (40 mil., Benfica - Man. City, 2017-18), 7. Jasper Cillessen (35 mil., Barcelona - Valencia, 2019-20), 8. Thibaut Courtois (35 mil., Chelsea - Real, 2018-19), 9. David Raya (31,9 mil., Brentford - Arsenal, 2024-25), 10. James Trafford (31,2 mil., Burnley - Man. City, 2024-25) … 11. Lukáš Horníček (30,6 mil., Braga - Newcastle, 2026-27).
Je to historicky třetí nejdražší přestup českého fotbalisty, a dokonce jedenáctý mezi všemi světovými gólmany. Jak těžké bude to unést?
Na jednu stranu je to bláznivá statistika, na druhou je krásné, že se to týká českého brankáře. Nechci to zlehčovat, ale v neděli jsem s Lukášem mluvil a v telefonu zněl stejně, jako když jsem se s ním bavil v Pardubicích. Je v tom konstantní, uvidíme, jak si to pustí k tělu. O víkendu by mohl chytat první přátelský zápas, do té doby tam s ním určitě zapracují i na té mentální stránce. Hlavně aby poznal partu a realizační tým, aby se sblížil s rychlostí a obrovskou kvalitou, což ho potkalo hned na prvním tréninku, jak mi říkal. Ty všelijaké statistiky zní skvěle, ale někdy svazují nohy. Věřím, že na tohle se Lukáš soustředit nebude.
V souvislosti s Horníčkem se psalo také o Realu Madrid, Bayernu Mnichov nebo Interu Milán. Vy jste říkal, že ho to trochu štvalo. Proč?
Už si přál udělat nějaký krok z Bragy, ale než přišel skutečný zájem Newcastlu, tak tohle všechno ostatní bylo tak trochu vymyšlené. A to mu vadilo. Nebyla to pravda, neměl žádnou konkrétní nabídku a to ho trošku mrzelo. Za dobu, co ho znám, to byla vůbec první negativní věta z jeho úst. Jinak je Lukáš pořád pozitivní.
Co říkáte na to, že místo těchto největších adres skončil v Newcastlu, který sice nedávno hrál Ligu mistrů, ale do prvního evropského sledu nepatří?
To mě na tom baví nejvíc. Lukáše dobře znám a vím, že jeho potenciál ještě určitě není naplněný. Ta jeho křivka jde pozvolna nahoru, ne úplně strmě. Newcastle není úplný top, ale fanouškovskou základnou, tradicí a historií je to špička v Anglii. Myslím, že je to správný klub a Lukáš tam rychle zapadne. Co jsem slyšel, tak hned našel kamaráda.
Ke komu má nejblíže?
K Němci Nicku Woltemademu, který mu paradoxně dával gól vloni na mistrovství Evropy do 21 let. (úsměv)
Zmiňovali jsme Real, kam právě z Portugalska zamířil trenér José Mourinho, kterému se v soubojích s Horníčkovou Bragou nedařilo a českého brankáře chválil. Vy jste uvažoval, že by si ho mohl vzít s sebou?
Takhle jsem přemýšlel, ale tam by to byl nejspíš takový poloviční nástup. Kdysi jsem řekl, že bych byl šťastný, kdyby tam byl Lukáš i na pozici číslo dvě. Real je prostě Real, to je neskutečná značka. Ale tím, že přišel do Newcastlu za takovou částku, dvojnásobnou oproti Kinskému vloni v Tottenhamu, tak tam s ním určitě do brány počítají.
Kinský začal skvěle jako náhradník zraněné jedničky, ale pak dlouho nechytal. Věříte, že Horníček se prosadí nastálo?
Věřím, že se do brány rychle dostane. Pro české fanoušky by bylo nejlepší, kdyby tomu tak bylo i ve druhém kole proti Tottenhamu a Tonda by stál na druhé straně. Na druhou stranu pokud realizační tým uzná, že Lukáš potřebuje nějaký čas, tak ať jde raději do brány v sedmém kole a naprosto připravený. Přeci jen přechod z Portugalska do Anglie bude velkým soustem.
Co by pro vás znamenalo, kdyby Horníček a Kinský, dva brankáři, kteří vám v Pardubicích prošli pod rukama, za tři týdny stáli proti sobě v Premier League?
Znamenalo by to cestování na letiště a rychlý odlet. (úsměv) Snad by se mi podařilo sehnat lístky, už jsem mluvil s klukama a s agenty. Tonda mě několikrát zval na Tottenham, zrovna letos po dovolené říkal, že vybereme nějaký skvělý zápas. To ještě nevěděl, že se to může takhle skoulet. Byl by to pro mě svátek a splněný sen, že by dva brankáři, které jsem trénoval, proti sobě chytali v nejlepší lize světa.
Sám jste říkal, že na vás Lukáš v telefonu působil v klidu. Podle reakcí na sociálních sítích udělal dojem vystupováním na kameru - s Bragou se rozloučil v portugalštině, v Newcastlu se uvedl perfektní angličtinou. Pro vás to není překvapení, že?
Ne ne, v tomhle je opravdu miláček. Portugalsko pro něj bylo skvělou štací. Několikrát jsem tam byl a Portugalci mi připadají jako milí a vstřícní lidé. Strašně si vážili Lukáše, on svým vystupováním má srdce na dlani. Anglická liga je tvrdší a vysoce konkurenční prostředí, ale i tam si Lukáš podle mě získá fanoušky i spoluhráče. To jeho chování je nehrané, nestrojené, takový on je.
Fanoušci v Newcastlu dodnes milují Pavla Srnička, který tam v 90. letech odchytal 150 zápasů. Jak popisujete Horníčkovu povahu, zdá se, že i díky spojení se zesnulou legendou by si ho v Anglii mohli oblíbit.
Je to krásná možnost navázat na Pavla a odkaz, který tam zanechal. Když jsem dělal trenérskou licenci, Pavel byl můj školitel. Byl to fantastický gólman i člověk a pro Lukáše je tohle skvělá příležitost, jak zase v Newcastlu předvést českou školu.
A jaké to tedy bude fotbalově? Jak mu bude ostrovní hra svědčit?
Jak jsem říkal, po prvním dvoufázovém tréninku mi sdělil, že je to neskutečný kolotoč. Zněl vážně, přesvědčivě a trochu unaveně. Přitom si obvykle z ničeho nic nedělá.Teď jsem cítil, že nastoupil do rychlíku, a jde jen o to, jak rychle nové tempo vstřebá. Věřím, že si zvykne brzy. Je to tam důraznější, útočníci mají zakončení na nejvyšší úrovni. Bude mít více zákroků než v Portugalsku. Tam měl někdy jen dva zákroky, zato klíčové. Naučil se být koncentrovaný. V Anglii to pro něj bude něco jako Haškovo Nagano. Bude více v permanenci a nebude si s tím lámat hlavu.
Horníček měří skoro dva metry, vždycky byl výborný na čáře. Zapracoval i na hře nohama?
Rozhodně. Bylo to vidět v tom tažení Bragy v Evropské lize, dovolil si jít do riskantnější rozehrávky. Stojí výše než v minulosti, kdy si nebyl tolik jistý.
Vloni se stal ve 23 letech tátou. Bude v Anglii s rodinou?
To stoprocentně. Nedovede si představit, že by byl bez ní. Asi to bude podobné tomu, co jsem v Pardubicích zažil s Rumunem Florinem Nitou. Ten se bez manželky a dětí nehnul. Lukáš to má nastavené stejně. Rychle se z něj stal rodinný typ, uklidnilo ho to. Vloni během mistrovství Evropy hráčů do 21 let očekávali potomka, což Lukáš hodně řešil a ovlivňovalo ho to. Ale od doby, kdy se jim narodila dcera, je Lukáš naprosto vyrovnaný. Má zázemí, svědčí mu to a jeho výkonnost roste.
Teď je to vedlejší téma, ale věříte, že prorazí i v národním týmu? Za ten dospělý odchytal letos přípravný zápas s Kosovem, na mistrovství světa byl jako náhradník.
Doufám v to. V nominaci na MS dostal přednost před Martinem Jedličkou a v přípravě před Jindrou Staňkem, i když ten byl po zranění. Přestupem do Newcastlu udělal Lukáš podle mě velký krok také směrem k pevné pozici v reprezentaci. Pokud máte brankáře v Premier League, těžko ho můžete opomíjet. Musím říct, že španělský trenér bude mít těžké rozhodování, protože i další čeští brankáři chytají ve skvělých klubech.
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