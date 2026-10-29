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Sport

Camara dostal v Polsku půlroční trest. Po vyloučení udeřil soupeře do hlavy

ČTK
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Fotbalista Ibrahima Camara dostal v polské lize půlroční trest za nesportovní chování. Disciplinární komise potrestala sedmadvacetiletého záložníka Radomi za to, že v duelu se Štětínem udeřil soupeře poté, co byl vyloučen.

Ibrahima Camara v dresu polské Radomi
Ibrahima Camara v dresu polské RadomiFoto: Profimedia – PressFocus / Sipa USA / Profimedia
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Guinejský reprezentant navíc dostal pokutu 50 tisíc zlotých (asi 276 tisíc korun). Suspendace platí na všechny soutěže v Polsku.

„Hráč se během utkání dopustil obzvláště hrubého porušení zásad fair play, když po obdržení červené karty napadl fotbalistu soupeřova týmu,“ zdůvodnila šestiměsíční distanc ligová komise v prohlášení.

K incidentu došlo v sobotním duelu, v němž Radom prohrála 3:4 na hřišti Pogonu Štětín.

Camara dostal v 90. minutě červenou kartu a opustil trávník. Když ale poté u postranní čáry vypukla strkanice, vrátil se z tunelu a udeřil do hlavy jednoho z domácích náhradníků.

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