Camara dostal v Polsku půlroční trest. Po vyloučení udeřil soupeře do hlavy

Fotbalista Ibrahima Camara dostal v polské lize půlroční trest za nesportovní chování. Disciplinární komise potrestala sedmadvacetiletého záložníka Radomi za to, že v duelu se Štětínem udeřil soupeře poté, co byl vyloučen.
Guinejský reprezentant navíc dostal pokutu 50 tisíc zlotých (asi 276 tisíc korun). Suspendace platí na všechny soutěže v Polsku.
„Hráč se během utkání dopustil obzvláště hrubého porušení zásad fair play, když po obdržení červené karty napadl fotbalistu soupeřova týmu,“ zdůvodnila šestiměsíční distanc ligová komise v prohlášení.
K incidentu došlo v sobotním duelu, v němž Radom prohrála 3:4 na hřišti Pogonu Štětín.
Camara dostal v 90. minutě červenou kartu a opustil trávník. Když ale poté u postranní čáry vypukla strkanice, vrátil se z tunelu a udeřil do hlavy jednoho z domácích náhradníků.
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