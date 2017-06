Pelta míří na svobodu. Důvody vazby už pominuly, rozhodl soud

před 49 minutami

Ve středu odpoledne bude podle informací Aktuálně.cz propuštěn z vazby bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Fotbalový funkcionář byl od května zadržen kvůli obvinění z nezákonného nakládání se sportovními dotacemi.

Praha - Miroslav Pelta, bývalý předseda Fotbalové asociace ČR, bude ve středu odpoledne propuštěn z vazby. Důvodem je podle informací Aktuálně.cz fakt, že se Pelta v úterý vzdal postu předsedy FAČR.

"Pan Pelta byl nebo bude v nejbližších okamžicích propuštěn na svobodu," potvrdila informaci o Peltově mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

"V odpoledních hodinách jsme obdrželi příkaz na propuštění této osoby. V současné době probíhají administrativní úkony předcházející propuštění," dodala Aktuálně.cz mluvčí věznice v Brně Dana Krejčířová. Tyto úkony v obvyklých případech trvají kolem hodiny, hodiny a půl.

Někdejší fotbalový boss byl držen ve vazbě od začátku května, kdy proběhla razie v několika institucích spojených s českým sportem. Posléze byl kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům převezen do vězeňské nemocnice v Brně.

Důvody vazby už pominuly

O Peltově propuštění bylo podle Puci rozhodnuto ve středu dopoledne na neveřejném zasedání a účastníci nebyli přítomni.

Pelta byl ve vazbě z důvodů možného ovlivňování svědků a kvůli možnému pokračování v trestné činnosti. Podle Městského soudu v Praze ale již tyto vazební důvody pominuly. "To znamená, že pan Pelta bude na základě příkazu předsedy senátu Městského soudu v Praze propuštěn z vazby na svobodu," dodala Puci.

Pelta byl společně s náměstkyní ministerstva školství Simonou Kratochvílovou a jejím podřízeným Zdeňkem Břízou obviněn z nezákonného nakládání s dotacemi. Jako právnická osoba byla obviněna také Fotbalová asociace ČR.

Asociace si minulý pátek kvůli kauze volila nového předsedu, ale kvůli patové situaci mezi českou a moravskou komorou nakonec volba skončila patem. Do nových voleb, jež by měly proběhnout do konce roku, tak povedou FAČR dosavadní místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.

Celá kauza také vedla k avizovanému odstoupení ministryně školství Kateřiny Valachové a zpřísnění systému rozdělování dotací na ministerstvu.