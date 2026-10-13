Být ocáskem ho nebavilo. Před slavným Ježkem se dotkl stropu, legendě koukal na nohy

Už přes tři desítky let není mezi námi, ale jeho odkaz žije pořád. Legendární fotbalový trenér Václav Ježek, který se z komunistického Českoslovenka propracoval k angažmá v nizozemském Rotterdamu, pobral sedm titulů se Spartou a reprezentaci dovedl na evropský trůn, byl totiž nadčasový. Potvrzuje to i Ivan Doskočil.
„Rád na pana Ježka vzpomínám, protože jako by se uměl dívat dopředu. Byl systematický, věděl, co dělá a čeho chce dosáhnout. A také toho dosáhl,“ vypráví Doskočil, Ježkův někdejší svěřenec v dorostu, respektive juniorce pražské Dukly.
Jak se stalo, že jste se vydal z Moravy do Prahy?
Šel jsem studovat jadernou fyziku na České vysoké učení technické. A protože jsem miloval fotbal, hledal jsem, kde bych si mohl při vejšce kopnout.
A našel.
Kamarád řekl panu Ježkovi: Věděl bych o jednom šikovném klukovi, který hrál za dorost ligu v Gottwaldově. Je vysoký, je se mnou v ročníku a měl by zájem. A on na to: Tak ho přiveď!
Najednou jste se tedy ocitl na stadionu Juliska.
A rovnou u pana Ježka v kanceláři. Ptal se mě, kolik skočím do dálky a do výšky. Mně došlo, že si myslí, že jsem malý postavou. Tak jsem se podíval na strop a říkám: Já na něj vyskočím. Pan Ježek udělal hlavou gesto, jako že nevěří.
Přesvědčil jste ho?
Vyskočil jsem a dotkl jsem se stropu. Ne konečky prstů, ale dlaní. Potom mě hned vzal, abych si vybral kopačky. Což byl pro mě šok, protože jsem si je vždycky musel kupovat.
Jaký první dojem na vás udělal?
Byl to cílevědomý profesionál. V mančaftu měl respekt. Jednou jsme měli trénink na trávě na Strahově. Pan Ježek mi říká: Zkusím tě jako středního útočníka. Samozřejmě, že mi to udělalo velice dobře. A začal jsem vodit balon. Prostě do mě něco vjelo, ale všechno se mi dařilo. Stane se to málokdy, ale když se to stane, je to skvělý pocit.
A Ježkovi se to nelíbilo…
Volal na mě: Nevoď ten balon! A zarazil mě. No, a já jsem byl naštvaný, protože se mi to líbilo. Komu by se nelíbilo mazlit se s balonem.
Jenže on chtěl, aby míč lítal z nohy na nohu.
Chtěl, abych hrál týmově. Přihrával a spolupracoval. A samozřejmě, že mě na středního útočníka už nepostavil.
O něm se tradovalo, že měl rád útočný fotbal. Bylo to tak?
Mančaft byl tak postavený, že jsme nehráli zpátky. Když to bylo možné, šel míč dopředu. Měli jsem strašně rychlé levé křídlo, které to táhlo pořád dopředu. Střední útočník se taky okamžitě otáčel s míčem k bráně soupeře, a když to šlo, tak pálil.
Také se říkalo, že v tréninkových cvičeních předběhl dobu.
Třeba mně házel balony do vzduchu a musel jsem podstupovat osobní souboje s vyššími hráči, než jsem byl já. A to jsme dělali až do vyčerpání. Abych se naučil používat tělo. Nebo si pamatuju, že pan Ježek nadhodil - poběžíme tři kilometry. Já jsem šel za ním a povídám mu: Pane Ježku, já jsem běžel už tři kilometry dopoledne na tělocviku. Takže teď už to nebude ono.
Co on?
Normálně poběžíš! Nedal mi žádné úlevy. Chtěl vidět, jakým způsobem se s tím vypořádám. Dopadlo to tak, že jsem doběhl z celého mužstva o pár vteřin druhý. To svědčí o tom, že nebyl krutý, ale přísný. A co si předsevzal, to dotáhl do konce.
Křičel na vás někdy?
Jen jednou. Do dorostenecké ligy jsme tenkrát nevstoupili dobře, byli jsme až na devátém místě, ale skončili jsme nakonec druzí. Za odměnu jsme mohli hrát s výběrem československého dorostu předzápas evropskému poháru Dukly s Benfikou Lisabon. Přesně si už nevzpomínám, ale myslím, že jsme neprohráli. Týden před zápasem mi pan Ježek dal lísteček a povídá: Budeš hrát na číslo deset. Je to nejlepší střelec nároďáku. Nesmíš se od něj hnout. Háže si balon na levou stranu a hned střílí. Jakmile si to hodí na levou stranu a ty zaváháš, bude z toho gól. On to prostě umí. To mi dal písemně napsané.
Co vy na to?
Povídám: No, dobře. Ale v duchu jsem si říkal: To je přesně to, co nechci. Abych někoho hlídal jako ocásek, to mě vůbec nebaví.
Jak to dopadlo?
Ve druhé půli jsem dostal balon, šel jsem s ním dopředu a trošku jsem zapomněl na obranné úkoly. Nic z toho nebylo. Jenže ta desítka dostala balon a hrozilo, že dá gól. Já jako blbec utíkám zpátky. Hráč vystřelil, nedal gól, přesto na mě Ježek řval přes celé hřiště. Zbytek zápasu jsem ho už hlídal na těsno. Pan Ježek byl slušný pán, ale rozčílilo ho, že jsem ho neposlechl.
Nechával si odstup od kabiny?
Choval se k nám normálně. Rozhodně ne příliš kamarádsky nebo žoviálně. Někteří trenéři mají masku, že třeba podlézají hráčům, on ne. Byl pořád normální.
A lidský?
Už nevím, s kým jsme hráli, ale potřeboval jsem hned po zápase běžet na nádraží, abych stihl rychlík do Prostějova. On na to: Ivane, vezmu tě autem na nádraží. Ještě povezu pana Bicana.
Legendárního kanonýra Pepiho Bicana?
Ano. Dovezli mě na nádraží a pan Bican povídá: Koukal jsem se na tu vaši hru a vy umíte jen jednu kličku, víc ne. Celý život jsem pak nad tím přemýšlel, a musím přiznat, že pan Bican měl pravdu. Měl jsem víc pracovat na druhé kličce. Pro mě to byla absolutně nezapomenutelná jízda.
Ještě něco pro vás bylo z té éry nezapomenutelné?
Na jaře 1963 jsme měli zkouškové období. Šel jsem za trenérem a povídám mu: Pane Ježku, ve škole to mám teď těžké a potřeboval bych, abych nehrál. On na to: Ne, ne, přijď, hrajeme přípravný zápas proti Slavii. Co řekl, to bylo svaté.
Takže jste přišel.
Na hřišti byla čvachtanice, protože napadl sníh a začal tát. Ještě jednou jsem ho požádal, abych nehrál, protože jsem toho mezi zkouškami moc nenatrénoval. On na to: Běž na plac! Mně se to nelíbilo, byl jsem připravený spíš na fyziku než na fotbal. Zkazil jsem dva balony a hned mě stáhl ze hřiště. Ale nikdy neměl řeči typu - musíš si vybrat školu, nebo fotbal.
Byl tolerantní.
Byl inteligentní a věděl, že tohle říkat by byla blbost. Jinak nás bral jako profíky. O víkendu jsme měli soutěžní zápas a v polovině týdne přípravný. A vždycky jsme hráli přáteláky s dospělými, kteří už fotbal uměli. Většinou to byly divizní týmy, takže jsme se museli snažit. Když jsme jeli dál po Česku, třeba do Strakonic, vyjelo se už dopoledne, na oběd jsme vždycky měli jen malé brambory, kousíček masa. Prostě nic těžkého. Pan Ježek na to dbal. Pak jsme někde zastavili u vody nebo na nějakém plácku, rozlosovali jsme se a hráli jsme na malé brány tři čtvrtě hodiny bago. Každý udělal nějaké fintičky, které by si v zápase nedovolil. Hodně se tam utužoval kolektiv. Pan Ježek to jen zpovzdálí sledoval. Vůbec do toho nevstupoval. Jako by tam nebyl.
Z Prostějova se však tenkrát vypravil do Prahy i Pavel Dyba, který se pak stal hvězdou pražské Sparty.
S Pavlem jsme hráli v Prostějově za tamní Jiskru. Já jsem začínal později, Pavel tam už byl. Ale sedli jsme si a stali se z nás kamarádi. Pavel byl přirozeně inteligentní. On se ani na gymplu nemusel učit, já taky ne.
A co se týče sportu?
Uměl všechno. Na co sáhl, to mu šlo. Hráli jsme spolu tenis, šachy. Pavel byl osobnost. Zasloužil by si větší vzpomínku. Byla to velká osobnost. Vypadalo to, že slouží legendárnímu Andreji Kvašňákovi. On to oběhal a měl citlivé nohy, Kvašňák měl fantastickou přihrávku. A taky velká chodidla. Když jsme s Pavlem chodili na koupaliště, říkal mi: Až přijde Andrej, podívej se na jeho nohy.
A skutečně je měl XXL?
Ano. To bylo neuvěřitelné, to se nevidí! A ještě měl ta obrovská chodidla zahnutá.
Václav Ježek z Dukly odešel do pražské Sparty, se kterou získal celkem sedm titulů. Trénoval i nizozemské kluby Feyenoord a Den Haag a švýcarský FC Curych. S Jozefem Venglošem dovedli Československo k titulu mistrů Evropy v roce 1976 a do čtvrtfinále MS 1990. Zemřel v roce 1995 ve věku 71 let.
Ivan Doskočil emigroval do Ameriky, kde pracoval v oboru jaderné fyziky a mj. připravoval studenty k přijímacím zkouškám na prestižní univerzity. Fotbalu se věnoval už jen rekreačně. Na penzi se vrátil do Česka.
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