Šmicer: Bylo mi jasné, že jdu proti zdi. Jméno Richter asi ve fotbale znamená víc

Tím, že stáhl svou kandidaturu na post předsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR), uvolnil cestu ke změnám ve fotbale. Vladimír Šmicer sice ve volbě místopředsedy za Čechy neuspěl, ale většinou delegátů byl oslavován jako vítěz. "Fotbal se vydal správnou cestou. Já bych chtěl poděkovat kolegům z Fevoluce, která na tom má také podíl," prohlásil.

Jak jste byl spokojen s průběhem valné hromady?

Byla to moje první, nikdy jsem na žádné nebyl. Je to náročný a dlouhý proces, ale dneska byl prospěšný pro fotbal. Když jsem se vydal v listopadu na dlouhou pouť pomoci českému fotbalu, tak jsem se na dnešní den těšil, že dostane český fotbal šanci nabrat jiný směr. Myslím, že ho nabral. Za mě jsem spokojen s dnešní volbou, že vyhrál Petr Fousek, jenž porazil mého kamaráda Karla Poborského. Jeho směr se mi líbil víc, Petra jsem proto podpořil. Jsem rád, že se dostali do výkonného výboru lidé, které chtěl a může s nimi pracovat.

Vy sám jste neuspěl. Je to pro vás zklamání?

Je, protože jsem se v posledních šesti měsících dost angažoval. Sestoupil jsem až na pozici místopředsedy, ale níž už jsem nechtěl. Vybral jsem si těžší cestu. Bohužel se ukázalo, že český fotbal na ni ještě není připraven, bude dlouhá a trnitá. Má ještě rezervy, aby se dostal tam, kde ho chci vidět.

Co vám nový předseda navrhl za spolupráci?

Když viděl, jak jsem zklamaný, že jsem neuspěl, přišel za mnou, že se mnou počítá do týmu. Ale není to tak, že ke mně cítí nějaký dluh, že jsme byli na společné cestě a já neuspěl. Teď si odpočinu, už jsem se těšil, že to konečně skončí. Nad další spoluprací si sedneme, můžeme si o ní promluvit, ale zatím se nerýsuje nic konkrétního.

Když jste viděl, jak se hlasovalo při volbě předsedy, předpokládal jste, že byste mohl uspět?

Bylo mi jasné, že jdu proti zdi, ale řekl jsem si, že když prohrát, tak se ctí. Myslel jsem si, že voliči vědí, co znamená jméno Vladimír Šmicer pro český fotbal, pro sponzory. Ale asi jsou toho názoru, že jméno Richter (zvolený kandidát) znamená víc.

Co ovlivnilo úspěch nového směru?

Chci poděkovat panu Šimkovi, předsedovi revizní komise, že měl odvahu a přednesl svou zprávu. Takové lidi potřebujeme, aby jasně řekli, že když někdo něco provede, musí být potrestán. Ale nemyslím, že to ovlivnilo volby, tábory volily, jak se připravovaly. Pro mě je překvapení, jak se zachoval pan Drobný, když ho delegáti vyzvali, aby odstoupil. Mohl se aspoň zvednout a něco vysvětlit, ale to on neudělal a nechal se zvolit. Já jsem rád, že jsem si uchoval nezávislost a mohu mluvit o věcech otevřeně, strašně mě to baví.

Podle vás neměl Martin Drobný na předsedu řídí komise v Čechách vůbec kandidovat?

Zpráva revizní komise se ke mně dostala až ráno, nechci nikoho odsuzovat. Ale měl se k obviněním vyjádřit. Takové věci však musí řešit i etická komise

Zvážíte příště novou kandidaturu?

Nechci Petra hned za čtyři roky sesadit. (úsměv) Přeju fotbalu, aby měl nějaký čas na práci a klid. Aby lidé měli pocit, že fotbal je pořád zábava a mají ho rádi. Jsem rád, že Petr se mnou počítá, to je skvělé. Ale já pro fotbal pracuju pořád, nemůžu se schovávat. Pracuju pro něj neustále.

Kde byste se cítil nejužitečnější?

Kde ho bude tlačit bota, tam se můžu zapojit. Ale žádné konkrétní přání nemám, budu k ruce, dostanu úkol a budu se snažit dělat co nejlépe. Ať u nároďáku či jinde. Jsem rád, že to tak dopadlo. Ale jestli dnešek skutečně můžeme považovat za úspěch, se uvidí za pár let.