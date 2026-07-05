Byla v osmifinále, ale celý svět teď Paraguay nenávidí. Vrchol trapnosti, temná magie, hřímá BBC

Paraguay tvrdou hrou v osmifinále fotbalového MS rozzuřila experty i Francouze. Kylian Mbappé po postupu vzkázal, že jeho tým umí vyhrát i špinavou bitvu.
Největší ohlas po osmifinále Francie s Paraguayí nevzbudil samotný výsledek. Ten už patří do statistik. Mnohem silněji rezonuje způsob, jakým se jihoamerický outsider pokusil favorita rozhodit.
Ve světových médiích se po utkání nepsalo o statečném odporu, ale o soubojích za hranou, provokacích, úderech mimo hru a atmosféře, která měla k běžnému fotbalovému napětí hodně daleko.
Paraguay zvolila plán, který se dal číst od prvních minut. Zpomalit hru, vytrhnout Francii z rytmu, dostat se soupeři pod kůži a hlavně znechutit večer Kylianu Mbappému.
Francouzský kapitán se stal terčem tvrdých zákroků i drobných provokací, které se v součtu měnily v jasný vzkaz: fotbal se tentokrát hrát nebude, alespoň ne podle francouzských představ.
Právě tento motiv nejvíc rozčílil experty BBC. Bývalý anglický reprezentant Joe Hart po jednom ze zákroků mimo hru mluvil o „absolutní ostudě“ a dodal: „Nikdy bych takhle nechtěl vyhrát.“ BBC dokonce akcentovala, že Francie přežila paraguayskou ostudnou a trapnou temnou magii.
Ještě ostřeji vyzněla debata ve studiu po opakovaných záběrech soubojů s Mbappém. Podle Thomase Hitzlspergera bylo až s podivem, že Francie zápas přežila bez vážnější újmy.
Zajímavé ale je, že Francouzi po zápase nehráli roli ukřivděných obětí. Naopak. Mbappé přijal paraguayský styl jako zkoušku, kterou jeho tým zvládl i mentálně.
„Věděli jsme, jaký zápas nás čeká,“ řekl po utkání pro francouzský deník L’Équipe.
Pak přidal větu, která se okamžitě stala hlavním mottem francouzských ohlasů: „Když si musíme ušpinit ruce, ušpiníme si je.“
A aby nebylo pochyb, pokračoval ještě ostřeji: „Mysleli si, že přijedeme ve smokingu.“
Tahle odpověď byla pro Paraguay možná horší než samotné vyřazení. Mbappé tím totiž naznačil, že soupeř chtěl Francii stáhnout do bahna, ale nedokázal ji tam porazit.
Francie možná nebyla krásná, ale byla tvrdohlavá, trpělivá a nenechala se vyprovokovat k reakci, která by Paraguaycům hrála do karet.
Didier Deschamps zvolil po utkání klidnější tón, přesto z jeho slov bylo cítit, že měl o svou největší hvězdu strach.
Přiznal, že v závěru poslal k Mbappému fyzicky silné spoluhráče, protože se bál, že ho soupeř „sestřelí“. Zároveň připomněl, že podobné zápasy se v play off musí umět přežít. Nejen technikou, ale i nervy.
Paraguayci se po závěrečném hvizdu snažili obrázek trochu otočit. Brankář Orlando Gill tvrdil, že šel Mbappému pogratulovat, ale francouzská hvězda mu odmítla podat ruku.
Trenér Gustavo Alfaro mluvil o hrdosti, bolesti a ranách, které se budou hojit dlouho. Jenže zahraniční odezva pro jeho tým nebyla příliš příznivá.
Tvrdost se dá ve vyřazovací fázi pochopit. Neustálé provokace a zákroky mimo míč už mnohem hůř.
Francie si z nepříjemné noci odnesla něco cennějšího než jen postup. Dostala důkaz, že ji nelze zlomit ani zápasem, který připomíná spíš sérii osobních soubojů než fotbalovou partii.
Paraguay chtěla ukázat, že favoritům umí znepříjemnit život. Nakonec ale světu ukázala hlavně to, jak rychle se z tvrdosti může stát nechutnost, a ztratila veškeré sympatie, které outsider obvykle mívá.
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