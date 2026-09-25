Byli jsme bohorovní, štvalo Bílka. Jednadvacítka si nečekaně zkomplikovala boj o ME

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Ázerbájdžánem 1:1. "Lvíčata" poslal do vedení Filip Lissah, ještě v prvním poločase odpověděl Ešgin Ahmadov.
Výběr trenéra Michala Bílka, který první vzájemný zápas v kvalifikaci doma ovládl jasně 5:0, si dnešním nečekaným výsledkem výrazně zkomplikoval boj o druhé místo ve skupině B.
Bulhaři totiž po obratu překvapivě zvítězili 2:1 nad lídrem tabulky Portugalskem a před vzájemným utkáním se přiblížili českým mladíkům na rozdíl bodu. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
"Vytvořili jsme si stoprocentní brankové příležitosti, které jsme nevyužili. V defenzivě jsme v některých věcech byli bohorovní, když jsme ztráceli balony. První půle byla lepší než ta druhá. Ke konci druhé půle jsme se chtěli tlačit dopředu, ale byla to hektika," řekl Bílek v nahrávce pro média.
Češi si první větší šanci vypracovali po čtvrthodině hry. Na konci rychlé kombinace se po Šínově přihrávce dostal k míči Sochůrek, osmnáctiletý sparťanský záložník však pouze rozvlnil boční síť. Po více než půlhodině se neprosadil Mašek, o chvíli později tečovaná střela kapitána Šína skončila těsně vedle branky.
Z následného rohu v 38. minutě se už "Lvíčata" dočkala. Škrkoňova hlavička po Šínově centru se odrazila k Lissahovi, ten si ještě povyskočil a nohou usměrnil míč za brankáře Mammadzadu. Angličan s českým pasem dal první gól za jednadvacítku. V závěru úvodního dějství ale z dorážky vyrovnal Ahmadov.
Po změně stran hosté začali náporem a Šín svou šanci po sólu přes dva hráče zakončil prudkou ranou, kterou však domácí brankář zastavil. Více si už ani jedno z mužstev po zbytek utkání nevypracovalo.
Česká jednadvacítka sice bodovala ve skupině počtvrté za sebou, z toho ale potřetí uhrála nerozhodný výsledek. Po úvodních třech výhrách v kvalifikaci v následujících pěti zápasech naplno bodovala jen jednou. Příští středu se Bílkovi svěřenci utkají doma s Bulharskem, skupinové boje zakončí 6. října v Portugalsku, které je v čele tabulky o čtyři body.
"Víme, že utkání s Bulharskem musíme vyhrát. Pořád to máme ve svých rukách. Když porazíme Bulhary, jsme v baráži," konstatoval Bílek. "Na remízy nehrajeme, každý zápas chceme vyhrát. Do zápasu s Bulharskem musíme jít s tím, že chceme na sto procent vyhrát a že nic jiného nebereme," uvedl záložník Tomáš Jelínek.
Ponížení ve slezském derby. Vítkovice schytaly výprask a jsou stále bez bodu
Třinečtí hokejisté deklasovali ve čtvrtém kole extraligy doma Vítkovice 8:2 a vedou tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3).
Na švýcarské hoře zemřel 18letý český turista, zřítil se z prudkého svahu
U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
ŽIVĚ Ukrajina si bude vyrábět střely do systému Patriot. Trump to prý Zelenskému povolil
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů.
V Pobaltí porušují práva Rusů, tvrdí Putin. Na střet s Evropou se ale prý nechystá
Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva rusky hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.
Neuvěřitelná blamáž. Austrálie poslala tajné vojenské technologie do Číny místo do USA
Austrálie a Spojené státy potvrdily neobvyklý incident, který může mít vážné důsledky. Zásilka součástek americké stíhačky páté generace F-35 měla letos zamířit z Austrálie k opravě do USA, během přepravy však byla nečekaně odkloněna do Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Číny. Součástky tak údajně získal Peking. Panují i obavy, že jejich rozbor by mohl pomoci oslabit efektivitu stroje.