Byla to noční můra. Znovu ožila, lamentoval po porážce v Turíně kouč Barcelony

Absolutní odpovědnost za výsledek v prvním čtvrtfinálovém zápase Ligy mistrů v Turíně (0:3) vzal na sebe kouč Barcelony Luis Enrique. "Bohužel jsme neměli ani štěstí, abychom se v tenhle černý večer dostali zpět do dvojutkání," stěžoval si.

Turín - Barcelona poprvé pod trenérem Luisem Enriquem prohrála dva venkovní zápasy Ligy mistrů za sebou. "Bylo to, jako když znovu ožívá noční můra. Noční můra, kterou si všichni fanoušci Barcelony museli nedávno projít. Nesu za to stojednaprocentní odpovědnost," uvedl Enrique.

Nemohl pochopit, že se jeho tým z výprasku na hřišti PSG nepoučil. "Byl to velmi podobný první poločas jako v Paříži. Když tímto způsobem odevzdáte poločas, je jasné, že přijdou problémy. Druhý poločas už byl lepší, dokonce jsme byli i lepším týmem a měli jsme dát gól. Bohužel jsme neměli ani štěstí, abychom se v tenhle černý večer dostali zpět do dvojutkání," prohlásil Enrique.

"Je těžké teď myslet na to, že vytáhneme další obrat jako ten proti PSG. Na druhou stranu jsem si myslel i po zápase s Paříží, že je to nepravděpodobné. Od zítřka bude čas na to se zvednout a myslet na to, že potřebujeme dát tři góly na srovnání dvojzápasu a čtyři na postup," dodal Enrique, který po sezoně na lavičce Barcelony skončí.

Vzhledem k historickému obratu katalánského soupeře v předchozím kole s Paris St. Germain nepovažuje kouč Juventusu Massimiliano Allegri dvojutkání, které je pro jeho celek odvetou za prohru v předloňském finále, před venkovní odvetou za rozhodnuté.

"Kluci předvedli skvělý výkon, hráli jsme výborně v defenzivě i v ofenzivě. Tohle je nejlepší výsledek za dobu mého tříletého působení tady. Myslím, že Juventus si získal respekt celé Evropy," prohlásil Allegri, který se stal koučem Juventusu v létě 2014.

Jeho svěřenci v úterý poosmnácté za sebou doma v Lize mistrů neprohráli, což je klubový rekord. Za vítězstvím nakročili dvěma góly Argentince Paula Dybaly v 7. a 22. minutě a třetí trefu přidal v 55. minutě stoper Giorgio Chiellini. Allegri přesto našel na výkonu nedostatky.

"Jsme v procesu růstu, jsem šťastný, že jsme se v posledních letech posunuli dopředu. Byli jsme přímočaří, dobře jsme se pohybovali, ale někdy jsme zbytečně hledali ještě další přihrávku. To je něco, na čem musíme pracovat a zlepšit do odvety," uvedl devětačtyřicetiletý rodák z Livorna.

Před druhým zápasem na Nou Campu zůstává opatrný, neboť Barcelona v minulém kole dokázala po úvodní porážce 0:4 v Paříži domácí výhrou 6:1 dvojutkání senzačně obrátit.

"Víme, co Barcelona doma dovede, nedávno jsme to viděli. Nedovedu procentuálně odhadnout naše šance na postup, ale vím, že to je jen první krok. V Barceloně to bude jiný příběh a my se tam musíme pokusit dát gól," doplnil Allegri.

Maximálně spokojený pochopitelně byl Paulo Dybala. Třiadvacetiletý argentinský útočník dal v 7. a 22. minutě první dva góly zápasu a nasměroval Juventus Turín k vysoké výhře 3:0. "Jsem strašně šťastný, protože jako dítě jsem chtěl zažít přesně tyhle chvíle a pocity. A teď se mi to splnilo. Byl to pro mě nezapomenutelný večer," řekl Dybala.

Proti Barceloně ukázal velkou pohotovost. Nejprve se trefil z otočky a pak z voleje technickou střelou k tyči. "Jsem nadšený, užívám si to. Všichni jsme odehráli naprosto skvělý zápas a s našimi šancemi, které jsme si vypracovali, jsme naložili nejlepším možným způsobem," řekl Dybala.

"Je to skvělý výsledek na to, abychom v odvetě potvrdili postup. Ale ještě není nic hotové, na Nou Campu to nebude snadné. Stačí si vzpomenout na předchozí zápas Barcelony s PSG," dodal argentinský reprezentant.

Po zápase se na něj snesla chvála ze všech stran. "Paulo se za poslední dva roky dramatickým způsobem zlepšil. Když mluvím s přáteli okolo fotbalu, říkal jsem jim, že Paulo je dost dobrý na to, aby byl mezi pěti nejlepšími hráči na světě. A podle mě by neměl chybět ani mezi třemi nejlepšími," řekl gólman Juventusu Gianluigi Buffon. "Je potřeba, aby takhle hrál pravidelně a ukázal, že naplňuje naše očekávání," dodal devětatřicetiletý veterán.

Dybala dokonce někdy bývá přirovnáván k útočníkovi Barcelony Lionelu Messimu. "Lidé by měli pochopit, že já jsem Paulo Dybala a chci jím být nadále. Rozumím srovnáním a očekáváním od mé osoby, ale já prostě nechci být nový Messi nebo Messi budoucnosti," dodal Dybala, který přestoupil do Juventusu předloni v létě z Palerma.

