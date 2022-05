Propadák, koušu to těžko, prohlásil zklamaný Trpišovský. Bah je na odchodu ze Slavie

Pro trenéra fotbalové Slavie Jindřicha Trpišovského byl závěrečný duel ligové sezony a domácí porážka 1:2 v pražském derby se Spartou v pátém kole nadstavbové skupiny o titul velkým zklamáním.

Podle šestačtyřicetiletého kouče nepředvedli jeho svěřenci dobrý výkon ani odpovídající nasazení a podtrhli tak nevydařenou nadstavbu, ve které vyhráli jediné z pěti utkání.

"Od prvního momentu jsme tahali za kratší konec, nebyli jsme nebezpeční. Gól nám pomohl, dostali jsme se do zápasu, ale výkon ve druhé půli byl od nás mdlý, vzhledem k významu zápasu nedostatečný individuálně i týmově," zhodnotil Trpišovský.

Jeho tým prohrával po trefě Tomáše Čvančary z 20. minuty. Ještě v prvním poločase srovnal Petr Ševčík, v závěru ale rozhodl z přímého kopu Adam Hložek. Oba týmy dohrávaly v oslabení, vyloučit se nechali Tomáš Wiesner a bývalý sparťan Srdjan Plavšič.

"V některých situacích to byl od nás propadák, je to pro mě zklamání ohledně kvality i nasazení. Vůbec to nekorespondovalo s tou diváckou návštěvou, která dnes přišla. Soupeř vyhrál zaslouženě," mrzelo Trpišovského.

Do Edenu si našlo cestu 18 131 diváků, stejně jako po čtvrtfinále domácího poháru ale odcházeli z derby zklamaní. Slavia navíc prohrála v lize i na podzim na Letné, a tak se svým rivalem uspěla v této sezoně ze čtyř případů jen na jaře v domácím duelu nejvyšší soutěže.

"Ve velkých zápasech jsme nebyli ani dostatečně bojovní na to, o co se hrálo. Od některých jednotlivců čekám mnohem víc, větší ochotu podstupovat osobní i běžecké souboje. Dnes se to ukázalo v plné nahotě, to koušu těžko," podotkl kouč druhého týmu tabulky.

"Sešívaní" nakonec ztratili na mistrovskou Plzeň sedm bodů. "Sice nás dělilo pár vteřin od výhry s Plzní, ale celkově šla naše výkonnost v nadstavbě hodně dolů. Jak fotbalová, tak mentální. Na některé hráče možná dolehla tíha odpovědnosti. Jakmile šlo v lize o všechno, tak jsme se mohli opřít jen o pár hráčů," řekl Trpišovský, jenž se Slavií získal v předchozích třech sezonách tři tituly.

Slávistický kouč zatím pouze naznačil možný pohyb v kádru před letní přípravou. Na odchodu je zatím jen dánský reprezentační obránce Alexander Bah.

"S největší pravděpodobností nás opustí. Sami nějaké hráče sledujeme, ale je to otázka trhu. Měli jsme vyhlédnuté dva hráče ze zahraničí, ale odmítli přestoupit do české ligy. Takže v tuhle chvíli nic podepsaného není," prozradil bývalý trenér Žižkova nebo Liberce.

Připustil, že bude mimo jiné hledat i hrotového útočníka. "Téma to bude, ale je otázka, kde ho vzít. Pro náš systém hry není jednoduché přivést hotového hráče do základní sestavy. V Česku vidím momentálně dva takové útočníky, ze zahraničí je složité hráče přivést," dodal Trpišovský.