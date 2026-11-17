Někdejší hvězda anglické fotbalové reprezentace a Manchesteru United Wayne Rooney přiznal, že během kariéry uvažoval o sebevraždě. Nejlepší střelec v historii United to řekl v podcastu Life at the Midpoint, v němž otevřeně popsal, jak se potýkal s psychickými problémy a alkoholismem.
"Trvalo to až zhruba do mých pětadvaceti let, než jsem narazil na úplné dno - teprve pak jsem se začal cítit sám ve své kůži lépe," řekl jednačtyřicetiletý útočník.
"Přišel jsem domů, na dva dny se zavřel v domě a prostě jen pil. A to v době, kdy jsem byl herně na vrcholu kariéry. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem uvažoval o sebevraždě. Prostě jsem nechtěl být s nikým v kontaktu. Nechtěl jsem potkávat lidi na ulici. Nechtěl jsem chodit do obchodů," popsal.
Rooney přiznal, že se mu kvůli pití a duševním problémům málem rozpadlo manželství. Na jeho výkonech na hřišti se ale podle něj alkoholismus nijak neprojevil. "Na fotbalovém hřišti jsem se vždy cítil dobře, ale se vším ostatním jsem měl obrovské potíže," prohlásil.
I s podporou manželky Coleen nakonec Rooney vyhledal léčbu a začal docházet na terapie. Připustil ale, že přístup k problematice duševního zdraví a kultura mužnosti ve fotbalovém světě mu bránily v tom, aby o pomoc požádal dříve.
"Nechcete ukázat žádnou slabost, takže se ji snažíte skrýt," řekl. "I když jsem věděl, v jaké situaci se nacházím, bylo těžké si to skutečně přiznat. Měl jsem totiž pocit, že když to udělám, budu v očích ostatních méně chlap," vysvětlil.
Rooney ukončil hráčskou kariéru v roce 2021 a začal se věnovat trenérské práci. Naposledy v roce 2024 vedl tým Plymouth Argyle.
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