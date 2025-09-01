Fotbal

Šulc miláčkem Lyonu, po vítězném gólu vběhl mezi fanoušky. Skvělý zážitek, líčil

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Stačila tři ligová kola a fotbalový Lyon si zamiloval Pavla Šulce. Český reprezentant se bleskově zapsal do srdcí fanoušků tamního Olympique, v neděli se stále ještě čerstvá posila z Plzně postarala o výhru 1:0 ve šlágru francouzské nejvyšší soutěže proti Marseille.
Pavel Šulc slaví vítězný gól Lyonu v utkání s Marseille.
Pavel Šulc slaví vítězný gól Lyonu v utkání s Marseille. | Foto: Profimedia

Lyon hrál od 29. minuty přesilovku poté, co byl vyloučen C.J. Egan-Riley, dlouho ale nemohl oslabeného soupeře překonat.

To se povedlo až v závěru zásluhou dvou střídajících hráčů. Nicolás Tagliafico nejprve nastřelil břevno, od kterého se míč odrazil k Šulcovi, a po jeho souboji s Leonardem Balerdim doputoval míč do sítě. 

Gól byl nakonec oficiálně zapsán jako vlastní. "Nevím, jestli jsme vyhráli díky mně, ale byl jsem v pravý čas na pravém místě," liboval si Šulc v rozhovoru pro stránky klubu.

V euforii po gólu přeskočil reklamní panel u hřiště a běžel slavit mezi fanoušky za bránou.

"Atmosféra na stadionu byla naprosto neuvěřitelná, zvítězili jsme hlavně díky fanouškům. Skvělý zážitek," rozplýval se čtyřiadvacetiletý záložník k podpoře více než 50 tisíc diváků.

Lyon naplno bodoval ve všech úvodních třech kolech, navíc bez inkasované branky, a reprezentační přestávku stráví v čele soutěže společně s Paris St. Germain.

"Máme skvělou partu, držíme při sobě a každý den tvrdě makáme na tréninku. To je důvod, proč se nám zatím tak daří," zdůraznil Šulc, vítěz Zlatého míče pro nejlepšího českého hráče minulé sezony.

Lyon za něho zaplatil Viktorii 7,5 milionu eur (skoro 184 milionů korun). I s bonusy se částka může vyšplhat až na 10 milionů eur (téměř 245 milionů korun) a z případného dalšího Šulcova přestupu by Plzeň navíc inkasovala patnáctiprocentní podíl.

Na vydařeném vstupu Lyonu do sezony má podíl i další český novic v klubu Adam Karabec. Proti Marseille nastoupil v základní sestavě a vystřídal až v nastavení. V minulém kole proti Metám, kdy si Šulc připsal gólovou nahrávku, navíc skóroval.

Tabulka:

1. Paris St. Germain 3 3 0 0 8:3 9
2. Lyon 3 3 0 0 5:0 9
3. Lille 3 2 1 0 11:4 7
4. Monako 3 2 0 1 6:4 6
5. Lens 3 2 0 1 5:3 6
6. Štrasburk 3 2 0 1 4:3 6
7. Toulouse 3 2 0 1 6:6 6
8. Angers 3 1 1 1 2:2 4
9. Rennes 3 1 1 1 2:5 4
10. Marseille 3 1 0 2 5:4 3
11. Le Havre 3 1 0 2 5:6 3
12. Nice 3 1 0 2 4:5 3
13. Nantes 3 1 0 2 1:2 3
14. Auxerre 3 1 0 2 2:4 3
15. Lorient 3 1 0 2 5:8 3
FC Paříž 3 1 0 2 5:8 3
17. Brest 3 0 1 2 4:8 1
18. Mety 3 0 0 3 2:7 0
 
