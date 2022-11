Bundesligová divočina: čtyři penalty. Sudí má nejrychlejší "hattrick" v historii

Očkování proti koronaviru snižuje riziko postcovidového syndromu, řekl v pondělí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který při podzimní očkovací kampani proti covidu-19 navštívil Fakultní nemocnici Hradec Králové. Očkovací kampaň podle něj funguje, počet těch, kteří se nechávají očkovat, se pohybuje v Česku mezi 10 až 15 tisíci denně, poslední dny je to zhruba 13 tisíc lidí. Čísla se oproti měsíci před kampaní zdvojnásobila.

"Očkovat by se měli především lidé z rizikových skupin, je to cesta, jak se mohou chránit proti závažnému průběhu onemocnění a následným možným komplikacím, které je potom nutné v některých případech i dlouhodobě řešit v podobných centrech. Ideální je kombinace očkování a potom prodělaná nemoc. Ukazuje se, že u všech, co se nechali očkovat první druhou dávkou, se výrazně snížilo riziko postcovidového syndromu," řekl Válek.

Centrum postcovidové péče ve Fakultní nemocnici Hradec Králové funguje od prosince 2020 a zajišťuje komplexní péči o pacienty, kteří mají dlouhodobé potíže po prodělání covidu-19. Centrem od té doby prošlo více než 1800 pacientů, jejich věkový průměr je 46 let, stejně jsou zastoupeni ženy i muži, řekl novinářům přednosta Plicní kliniky v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Centrum sídlí v budově plicní kliniky.