Borussia přežila infarktový závěr a Bayern ještě musí odložit mistrovské oslavy

před 1 hodinou

Fotbalisté Bayernu Mnichov po bezbrankové remíze v Lipsku ještě sedmý titul v řadě slavit nemohou. Borussia Dortmund totiž v utkání s Düsseldorfem přežila penaltu i hektický závěr a po výhře 3:2 se obhájci titulu přiblížila na dva body. Spolu s Hannoverem opouští nejvyšší soutěž Norimberk, Stuttgart čeká baráž proti třetímu týmu z druhé ligy.

Američan Pulisic se před přestupem do Chelsea rozloučil s dortmundským publikem vedoucím gólem, ale na tři body by to nestačilo. Hosté měli za stavu 2:1 blízko k vyrovnání, ale Belgičan Lukebakio zahodil penaltu. Už v nastaveném čase zvýšil Mario Götze na 3:1 a všechno se zdálo být jasné, zvláště když soupeř dohrával v deseti bez vyloučeného Bodzeka. V páté minutě nastavení Polák Kownacki přiblížil hosty na rozdíl jediné branky, ale další šanci už Fortuna nevyužila.

Bayern první mečbol neproměnil, i když byl na půdě třetího Lipska jasně lepším mužstvem. V 50. minutě se dokonce radoval ze vstřelené branky, ale rozhodčí po zhlédnutí videa gól zrušil kvůli předchozímu ofsajdu. Za týden v posledním dějství přivítá Bayern doma Frankfurt nad Mohanem a k oslavám mu bude stačit i bod. Borussia Dortmund bude mít podstatně těžší úlohu na hřišti své jmenovkyně v Mönchengladbachu, která dnes čtyřmi góly poslala Norimberk do druhé ligy a sama na čtvrtém místě stále sahá po účasti v Lize mistrů.

S Norimberkem se s nejvyšší soutěží loučí i Ondřej Petrák, který dnes nastoupil až na posledních 17 minut za stavu 0:3. Hannoveru už třígólová výhra nad Freiburgem nepomohla, zato Stuttgart díky stejnému vítězství nad Wolfsburgem alespoň proklouzl do baráže.

Augsburg doma nad Herthou Berlín třikrát vedl, první gól pro Hahna připravil Jan Morávek, ale nakonec vyšel naprázdno. Kalou z Pobřeží slonoviny čtvrthodiny před koncem srovnal na 3:3 a v nastaveném čase chladnokrevně proměnil penaltu.

Hoffenheim po druhé domácí prohře za sebou, tentokrát s Brémami 0:1, opustil pohárové příčky a trenér Julian Nagelsmann si před odchodem do Lipska loučení se svými fanoušky určitě představoval jinak. Už po 25 minutách skončil zápas pro obránce Werderu Theodora Gebre Selassieho, který se zranil v běžeckém souboji s Amirim a musel střídat. Velkou zásluhu na úspěchu hostů měl gólman Jiří Pavlenka, který udržel čisté konto i po několika velkých šancích Hoffenheimu v druhém poločase.

Německá fotbalová liga - 33. kolo:

Augsburg - Hertha Berlín 3:4 (50. z pen. a 70. Gregoritsch, 10. Hahn - 75. a 90+3. z pen. Kalou, 47. Plattenhardt, 66. Grujič), Dortmund - Düsseldorf 3:2 (41. Pulisic, 53. Delaney, 90+2. Götze - 47. Fink, 90+5. Kownacki), Hannover - Freiburg 3:0 (39. Anton, 51. Bebou, 81. Wallace), Stuttgart - Wolfsburg 3:0 (45+1. Castro, 55. Donis, 83. Didavi), Leverkusen - Schalke 1:1 (31. Havertz - 47. Burgstaller), Norimberk - Mönchengladbach 0:4 (56. Drmič, 63. vlastní Mühl, 65. Hazard, 80. Zakaria), Lipsko - Bayern Mnichov 0:0, Hoffenheim - Brémy 0:1 (39. Eggestein).