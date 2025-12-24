Budoucnost Slavie má jméno Trpišovský. Kouč podepsal s klubem nevídanou smlouvu

indřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího českého fotbalového mistra až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář. Slavia to oznámila na Štědrý den na svém webu.
Trpišovský ve Slavii působí od roku 2017, kdy na lavičce červenobílých nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pražané od té doby získali čtyři mistrovské tituly a čtyřikrát vyhráli domácí pohárovou soutěž. "V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky," uvedl předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.
Klub s realizačním týmem s předstihem prodloužil smlouvu o tři a půl roku. Kontrakt trenéři podepsali podle Slavie už v minulém týdnu ve čtvrtek v Žižkovské věži. "Je to pro nás všechny odměna, také obrovský závazek," řekl Trpišovský. "Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech. Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů," doplnil devětačtyřicetiletý kouč, který v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a předtím působil v druholigové Viktorii Žižkov.
Jeho současný tým po podzimní části vede ligovou tabulku se sedmibodovým náskokem před Spartou a zatím bez porážky směřuje za obhajobou titulu. Na výhru naopak Slavia čeká v hlavní fázi Ligy mistrů, kde v dosavadních šesti zápasech dosáhla na tři remízy a před závěrečnými dvěma zápasy má čtyřbodovou ztrátu na postupové pozice.
Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem
Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, měl přes 128 km/h, horní úsek lanovky nejede
Sněžku dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu. V nárazu v 06:55 dosáhl rychlosti přes 128 kilometrů v hodině, což je nad hranicí orkánu, která je 117,7 km/h. Vyplynulo to z informací na webu měřicí stanice na vrcholu hory.
Máme se jako nikdy, jen jsme zapomněli přestat naříkat, myslí si Jan Graubner
„Bez víry bychom nebyli schopni žít,“ konstatuje pražský arcibiskup Jan Graubner. Má prý přitom na mysli víru v nejobecnějším smyslu. „Kdybych nevěřil, že tramvaj jede tam, kam má napsáno, tak do ní nenasednu.“ Jsou ale věci v duchovní rovině, nad kterou každý tak úplně nepřemýšlí, říká se vzpomínkou na primáře, který mu kdysi svěřil, že už v životě viděl mnoho ateistů, ale žádného neviděl umírat.
Formát OH, který by Čechy zabolel. A zničil by všechnu zábavu, zní v zámoří
Po dlouhých 12 letech nastoupí pod pěti kruhy hvězdy severoamerické NHL. Co kdyby tomu tak ale nebylo a lední hokej by – jak se zvažovalo - šel cestou olympijského fotbalu? Jak by vykrystalizovaly sestavy účastníků včetně Česka?