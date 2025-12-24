Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Budoucnost Slavie má jméno Trpišovský. Kouč podepsal s klubem nevídanou smlouvu

ČTK

indřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího českého fotbalového mistra až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář. Slavia to oznámila na Štědrý den na svém webu.

Jindřich Trpišovský
Jindřich TrpišovskýFoto: Profimedia
Reklama

Trpišovský ve Slavii působí od roku 2017, kdy na lavičce červenobílých nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pražané od té doby získali čtyři mistrovské tituly a čtyřikrát vyhráli domácí pohárovou soutěž. "V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky," uvedl předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Klub s realizačním týmem s předstihem prodloužil smlouvu o tři a půl roku. Kontrakt trenéři podepsali podle Slavie už v minulém týdnu ve čtvrtek v Žižkovské věži. "Je to pro nás všechny odměna, také obrovský závazek," řekl Trpišovský. "Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech. Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů," doplnil devětačtyřicetiletý kouč, který v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a předtím působil v druholigové Viktorii Žižkov.

Jeho současný tým po podzimní části vede ligovou tabulku se sedmibodovým náskokem před Spartou a zatím bez porážky směřuje za obhajobou titulu. Na výhru naopak Slavia čeká v hlavní fázi Ligy mistrů, kde v dosavadních šesti zápasech dosáhla na tři remízy a před závěrečnými dvěma zápasy má čtyřbodovou ztrátu na postupové pozice.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.

Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem

Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.

Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci

ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů

Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.

Spotlight - Jan Graubner
Spotlight - Jan Graubner
Spotlight - Jan Graubner

Máme se jako nikdy, jen jsme zapomněli přestat naříkat, myslí si Jan Graubner

„Bez víry bychom nebyli schopni žít,“ konstatuje pražský arcibiskup Jan Graubner. Má prý přitom na mysli víru v nejobecnějším smyslu. „Kdybych nevěřil, že tramvaj jede tam, kam má napsáno, tak do ní nenasednu.“ Jsou ale věci v duchovní rovině, nad kterou každý tak úplně nepřemýšlí, říká se vzpomínkou na primáře, který mu kdysi svěřil, že už v životě viděl mnoho ateistů, ale žádného neviděl umírat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama