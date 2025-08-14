Budoucí posily pro Spartu? Priskemu padli do oka hráči Armenie, klub bude sledovat

Rrahmani v 23. minutě otevřel skóre povedenou ranou pod břevno. Mezi střelce se zapsal v pátém z posledních šesti soutěžních utkání. "Mám z něj velkou radost. Obvykle tvrdě pracuje. Trochu jsem po něm šel posledních 25 minut, protože mi přišlo, že vypadal unaveně a chyběla mu intenzita. Musí pracovat celých 90 minut, pokud je odehraje. Dnes jsme opět viděli jeho kvalitu v koncovce. Skvělé zakončení a pěkný gól. Těší mě jeho produktivita, přesně to jako trenér požadujete," uvedl Priske.
Premiéru v zahajovací jedenáctce si odbyl kamerunský útočník Kevin-Prince Milla, který přestoupil do Sparty zkraje srpna z Dukly. "Odehrál slušné utkání. Byl to jeho první start v základní sestavě i v Evropě, což není jednoduché. První poločas se mu povedl, měl energii a držel míč, zapojoval se do útoků. Během druhé půle jsme viděli, že mu docházely síly, což je normální. Musí si zvyknout na náš styl. Je jiný, než na co byl zvyklý v Dukle. Začátek se mu ale povedl," prohlásil Priske.
Po vynechání tří soutěžních zápasů vinou zranění se vrátil Ángelo Preciado. Ekvádorský reprezentant nastoupil od 66. minuty a asistencí se podílel na vítězné trefě střídajícího Ermala Krasniqiho. Krátce předtím ho tvrdě fauloval Joao Queirós a byl vyloučen. "Na Ángela to byl ostrý zákrok, dohrál ale do konce. Snad z toho vyjde jen s nateklým kotníkem," řekl Priske, který se v červnu po roce vrátil na Letnou, kde během prvního angažmá získal dva tituly a jednou i domácí pohár.
Sparťané vyřadili dvojnásobného arménského mistra po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. "Mají hráče, které budeme nadále sledovat, ale nechám si pro sebe, kteří to budou. Dvojzápas proti Araratu-Armenia považuju za dobrou zkušenost," uvedl kouč.
Pražany už v neděli čeká ligový zápas v Liberci. "Z mentálního hlediska (přepínání mezi ligou a evropskými poháry) není výzva. Pokud jde o to, jak zápasy odehrát, pak je velkým faktorem fyzický stav. Hrajeme za méně než tři dny, do toho cestování. Patří to k tomu. Když jste ve Spartě, chcete takhle hrát," prohlásil Priske.
"Byl to náš osmý soutěžní zápas v sezoně, většina týmů v české lize má za sebou čtyři. Je mi jedno, jestli je to (přepínání na soutěže) těžké, nebo ne. Když podepíšete ve Spartě, souhlasíte s náročným programem. Když cítíte únavu, musíte se sebrat a jít dál," uvedl někdejší dánský reprezentant.
Sparta v posledním předkole Konferenční ligy narazí na FC Riga.