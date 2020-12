Bude to pecka, jsme silný ročník, věří si český gólman po losu Eura

Čeští fotbalisté do 21 let se sice při losu mistrovství Evropy dostali do velmi těžké skupiny, ale brankáře Martina Jedličku to potěšilo. Radost mu udělalo především to, že mezi soupeři národního týmu jsou domácí Slovinci a obhájci zlata ze Španělska.

Zbývajícím soupeřem jednadvacítky bude ve skupině B Itálie, která má stejně jako Španělsko pět titulů a jsou spolu nejúspěšnějšími celky v historii šampionátu. "Je to dost těžká skupina, ale já jsem spokojený. Jsem rád, že máme domácí i úřadující mistry. Strašně moc se těším, bude to pecka," řekl Jedlička. "Itálie má kvalitní defenzivu, Španělé hrají dominantní fotbal a budou chtít celý zápas držet míč. Bude to náročné, asi bych to přirovnal ke kvalifikačním zápasům s Chorvatskem. Bude to i o štěstí a abychom je porazili, budeme muset předvést i kvalitu dopředu," přidal gólman Dunajské Stredy. "Já si především přeju, aby byli hráči zdraví a nestalo se nic mimořádného. Pokud budeme v optimálním složení, tak budeme konkurence schopní i proti těmto silným soupeřům," prohlásil trenér týmu Karel Krejčí. "Na Euru už si nevybíráte, takže jsem nějaké konkrétní představy o skupině neměl a bylo mi to vcelku jedno. Možná jsem si trochu přál jeden z domácích týmů, to je tak jediné. Jsem hlavně rád, že jsme na turnaj postoupili," uvedl Jedlička, který si zahraje už na třetím šampionátu. Mistrovství Evropy absolvoval i v kategorii do 17 a do 19 let. Postupem na šampionát, který v příštím roce přivítá Maďarsko a Slovinsko, završil mládežnický hattrick stejně jako spoluhráči Matěj Chaluš, Denis Granečný, Libor Holík, Michal Sadílek, Ondřej Lingr a Ondřej Šašinka. Postupové šance českého týmu vidí Jedlička vyrovnaně. "Je to padesát na padesát. Papíroví favoriti mají sice k postupu možná blíže, ale na hřišti se může stát cokoliv. Pro postup uděláme maximum, abychom fanouškům udělali radost a ukázali, že jsme silný ročník," prohlásil. Výběr trenéra Krejčího bude hrát zápasy v Celje a Mariboru. Prvním soupeřem české jednadvacítky, která byla při losu ve třetím výkonnostním koši, bude ve skupině B Itálie. Poté nastoupí proti favorizovanému Španělsku a skupinu uzavře zápasem se Slovinskem. Termíny utkání jsou 24., 27. a 31. březen. "Těžko teď hodnotit jednotlivé soupeře, nakonec i na našem složení je vidět, že v těchto kategoriích se týmy hodně mění. Takže teď nám začne tvrdá práce, abychom sehnali informace z jejich posledních zápasů a připravili materiály pro hráče," přidal jednapadesátiletý kouč. "S Itálií jsme se ale potkali ve dvacítce a byly to poměrně vyrovnané zápasy. Uvidíme, co Slovinci, kteří jako pořadatel nehráli kvalifikaci. Ale hlavně doufám, že když s nimi končíme, tak v tom zápase ještě o něco půjde. Proti Itálii a Španělsku bychom chtěli urvat nějaké body a pak si proti Slovinsku zahrát o čtvrtfinále," prohlásil Krejčí.