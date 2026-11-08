Brzká červená a poklidná výhra. Slavia doma rozstřílela Artis 4:1

Fotbalisté vedoucí Slavie v utkání 14. kola doma porazili nováčka Artis Brno 4:1 a pojistili si vedení v neúplné ligové tabulce o osm bodů před druhým Libercem. Obhájci titulu jako jediní v dosavadním průběhu soutěže neprohráli. Hned v úvodu dal gól Mojmír Chytil, po přestávce skórovali David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Lukáš Provod, v závěru snížil Papalelé.
Oba soupeři se v nejvyšší soutěži utkali poprvé. Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 55 zápasů (kontumačně derby se Spartou), v minulých dvou utkáních nejvyšší soutěže tam ale jen remizovala.
Ve středu v Lize mistrů podlehla v Edenu Arsenalu 1:2. Artis, který ve středeční dohrávce nestačil na jiný vršovický celek Bohemians 1905, zvítězil v jediném z minulých osmi kol a zůstal na 14. místě.
Favoritovi ideálně vyšel vstup do utkání. Ayaosiho centr již ve třetí minutě zpracoval Suleiman pro Chytila a útočník se těžkým zakončením přes hlavu trefil přesně do vzdálenějšího růžku Kašíkovy branky. Chytil si v ligové sezoně připsal šestou trefu do tabulky střelců a chybí mu už jen gól na vedoucího Šuberta z Mladé Boleslavi.
Další pohroma pro ligového nováčka brzy následovala. Jeřábek dostal v 11. minutě druhou žlutou kartu a Artis od té doby dohrával bez vyloučeného kapitána. V dalších šancích domácích figurovali Suleiman, Chytil nebo Ayaosi.
Ještě větší příležitost měli hosté díky brejku dva na jednoho. Álegué uvolnil Adedirana, který měl před sebou už jen uzdraveného gólmana Markoviče. Se zakončením však zaváhal a trefil jen dobíhajícího Sadílka. Slávisty jako by vedení a přesilovka ukolébaly, do konce poločasu si už větší šanci nevytvořili.
Pražané si náskok pojistili po přestávce. Od Chytila se po rohovém kopu míč odrazil k Juráskovi, jenž se trefil střelou po zemi. Odchovanec Zbrojovky v sezoně dává góly jen doma brněnským soupeřům, proti mateřskému klubu se trefil v lize i v poháru.
Výhru pak zvýraznili střídající hráči. Jurásek vhodil dlouhý aut, míč se odrazil od země a Chaloupek se hlavou trefil podruhé v ligové sezoně. Na hřiště se po zranění dostal i uzdravený reprezentant Provod a po Šturmově centru rovněž hlavou si otevřel střelecký účet v sezoně nejvyšší soutěže.
V závěru Markovič přišel o čisté konto. Jeho protějšek Kašík našel dlouhým výhozem střídajícího Papalelého, který se prodral k nekompromisnímu zakončení. Jinak si slávisté před reprezentační přestávkou připsali jistou výhru, kterou jejich obránce Zima oslavil dnešní 26. narozeniny.
V Jablonci gól nepadl
Jablonečtí remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví. Severočeši jsou po posledním zápase před reprezentační pauzou sedmí, Středočechům patří v neúplné tabulce třetí příčka.
Jablonec remizoval stejně jako ve čtvrtek v Konferenční lize na hřišti FC Riga (1:1). V nejvyšší soutěži vyhrál v jediném z minulých čtyř duelů. Mladá Boleslav bodovala počtvrté za sebou, venku v lize ale posedmé v řadě nezvítězila a získala tam jen sedm z celkových 25 bodů v sezoně.
Utkání na jablonecké Střelnici nenabídlo příliš gólových šancí. Tu největší měl ve 32. minutě domácí stoper Pavlovič, jenž střelou zpoza pokutového území nastřelil tyč. Vzápětí skončil míč na brankové konstrukci i po propadnutém Zíkově rohovém kopu.
Také po změně stran měla obě mužstva po jedné větší příležitosti. V 61. minutě Nebylovu hlavičku zblízka zneškodnil brankář hostů Vorel a v 79. minutě Mihelak pohotově vytěsnil Koláříkovo zakončení z plného běhu.
V zápase byly k vidění jen tři střely směřující mezi tři tyče, hosté v této statistice zvítězili 2:1. Středočeši měli i více žlutých karet (5:4). Napomenuti byli i domácí trenér Luboš Kozel a jeho syn David, záložník Mladé Boleslavi.
Jablonec prohrál jediné z posledních šesti vzájemných ligových duelů s Mladou Boleslaví. Doma s ní bodoval počtvrté za sebou.
Dva vlastní góly v Teplicích
Tepličtí prohráli doma s Pardubicemi 1:4. Dva góly byly vlastní, další dva přidal při svém debutu v základní sestavě Arouna Ouattara z Burkiny Faso. Za domácí srovnal na 1:1 Dalibor Večerka, pouze ale zmírnil nejvyšší domácí prohru svého týmu po více než dvou letech. Ta mohla být ještě vyšší, kdyby Dávid Krčík proměnil penaltu.
Východočeši vyhráli na Stínadlech poprvé od září 2023, od té doby tam ve třech zápasech nedali ani gól. Třetím vítězstvím z posledních čtyř kol si upevnili 12. místo. Teplice naplno bodovaly v jediném z minulých pěti ligových utkání a v neúplné tabulce jsou šesté.
Trenér domácích Zdenko Frťala po výhře v Uherském Hradišti udělal dvě změny v sestavě. Trochu nečekaně vypadl Hopi, který v pátek dostal první pozvánku do reprezentace. Jeho místo zaujal Nigerijec Auta a do zálohy se vrátil s kapitánskou páskou Jukl místo zraněného Lukáše Marečka. Hosté po domácí prohře s Libercem poslali na hřiště místo Řeka Botose Ouattaru, který se stal hrdinou zápasu.
Devatenáctiletý africký záložník měl ve 13. minutě první velkou šanci, jenže brankář Trmal ještě odolal. Dvakrát se dostal k zakončení také pardubický kapitán Hlavatý, svůj čtvrtý gól do teplické sítě však nepřidal. Aktivita hostů byla odměněna ve 20. minutě, když si Jukl srazil do sítě centr Nigerijce Godwina.
Už za dvě minuty bylo vyrovnáno, po rohovém kopu zůstal u vzdálenější tyče volný Večerka a zblízka se bez jednoho dne přesně po roční přestávce zapsal podruhé mezi ligové střelce. Když už se oba týmy chystaly do kabin, adresoval domácí Fortelný těžkou zpětnou přihrávku Vientiessovi, lotyšský obránce uklouzl a Ouattara toho pohotově využil.
Střelec druhé branky hostů si hned po změně stran vykoledoval penaltu po zbytečném Švandově faulu, ale slovenský stoper Krčík pokutový kop neproměnil. Brankář Trmal jeho úmysl vystihl, jenže vzápětí si při Outtarově střele z velké dálky neporadil s tečovaným míčem a srazil si ho do sítě.
V 58. minutě se Drchalova přihrávka dostala až k Outtarovi a ten tvrdou ranou pod břevno stanovil konečný výsledek. Ve zbytku utkání Trmal zabránil ještě většímu debaklu domácích, když odvrátil Drchalovu střelu.
Tepličtí fotbalisté sice prožívají nejlepší podzim od roku 2013, jelikož mají v této ligové fázi o 10 bodů více než loni, ale vozí je hlavně zvenku. Na Stínadlech jich získali jen devět z celkových 21 v sezoně. Doma od konce srpna nevyhráli už čtyři zápasy a dnes utrpěli nejvyšší domácí porážku od července 2024, kdy prohráli stejným výsledkem se Spartou. Pro Pardubice to bylo naopak nejvyšší venkovní vítězství od loňského prosince, kdy triumfovaly také 4:1 v Ostravě. Venku v ligovém ročníku vybojovaly 10 z celkových 17 bodů.
14. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Artis Brno 4:1 (1:0)
Branky: 3. Chytil, 53. Jurásek, 66. Chaloupek, 79. Provod - 87. Papalelé. Rozhodčí: Vokoun - Hájek, Ratajová - Kocourek (video). ŽK: Kubiak - Jeřábek, Perišič. ČK: 11. Jeřábek. Diváci: 17.086.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan (59. Chaloupek) - Šturm, Sadílek, Moses (59. Kačor), Jurásek (77. Konečný) - Ayaosi (69. Provod), Suleiman (69. Kubiak) - Chytil. Trenér: Trpišovský.
Artis: Kašík - Carlén, Plechatý, Jeřábek - Komljenovic, Sarapata (77. Pospíšil), Boháč (57. Petrák), Labík - Alégué (57. Papalelé), Fomba (15. Pojezný) - Adediran (57. Perišič). Trenér: Nádvorník.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Bohata - Volf, Šůma - Adam (video). ŽK: Kuol, Pavlovič, Jawo, L. Kozel (trenér) - Matoušek, Králik, D. Kozel, Hybš, Vorel. Diváci: 2471.
Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič - Čanturišvili, Sedláček, Okeke (88. Souček), Kuol (78. Ahl) - Nebyla (78. Hollý), Chramosta (59. Suchan) - Jawo (59. Růsek). Trenér: Kozel.
M. Boleslav: Vorel - Matoušek (46. Donát), Karafiát, Králik, Hybš - D. Kozel, Zíka (90.+2 Lehký) - John (62. Kolařík), Langhamer (46. Špatenka), Šubert - Buryán (77. Letenay). Trenér: Majer.
FK Teplice- FK Pardubice 1:4 (1:2)
Branky: 22. Večerka - 45.+1 a 58. Ouattara, 20. vlastní Jukl, 49. vlastní Trmal. Rozhodčí: Mach - Kubr, D. Beneš - Zelinka (video). ŽK: Večerka. D. Mareček, Pulkrab - Drchal, Samuel. Diváci: 2712.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič (69. Náprstek) - Fortelný (69. Harušťák), Čermák (55. Takács), Jukl - Radosta (55. D. Mareček), Auta (55. Hopi) - Pulkrab. Trenér: Frťala.
Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (88. Trédl) - Ouattara (65. Jelínek), Icha, Hlavatý - Tanko (46. Boledovič), Samuel (75. Botos) - Drchal (88. Urban). Trenér: Trousil.
Tabulka:
1.
Slavia
14
10
4
0
36:8
34
2.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
3.
Mladá Boleslav
14
7
4
3
22:15
25
4.
Sparta
14
7
3
4
26:14
24
5.
Olomouc
14
7
3
4
22:20
24
6.
Teplice
14
6
3
5
22:22
21
7.
Jablonec nad Nisou
14
6
3
5
16:18
21
8.
Plzeň
14
5
5
4
29:22
20
9.
Bohemians 1905
14
5
5
4
15:15
20
10.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
14
5
2
7
19:20
17
13.
Ostrava
13
4
2
7
10:23
14
14.
Artis Brno
14
2
4
8
15:28
10
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
14
0
3
11
11:27
3
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