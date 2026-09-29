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Sport

Brutální nedůvěra ke kvalitám Česka žene Tuchela do pasti. Ten raději volí alibi

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Fotbalisté Anglie před dnešním zápasem Ligy národů proti Česku dorazili do Prahy s nečekanou zátěží. Po porážce 2:3 se Španělskem řeší bídnou obranu i bobtnající kauzu Manchesteru City.

Zklamaný James Garner po porážce Anglie v zápase Ligy národů se Španělskem
Zklamaný James Garner po porážce Anglie v zápase Ligy národů se ŠpanělskemFoto: REUTERS – David Klein
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Proti české reprezentaci nemá výběr Thomase Tuchela jiný úkol než zvítězit, a potvrdit pozici jednoho z nejlepších národních týmů světa.

„Myslím, že je příliš brzy na to mluvit o povinných výhrách,“ dělá si kouč alibi pro případnou další ztrátu bodů.

Přestože čeští fotbalisté proti Chorvatsku naznačili určitý potenciál, Angličané zůstávají těžkými favority.

Sázkové kanceláře na vítězství domácích vypsaly neobvykle astronomický kurz oscilující kolem hodnoty 10:1.

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I z toho důvodu by další neúspěch v Anglii těžko prošel. Tři lvi vedli ve Wembley proti Španělsku 2:1, jenže chyby Marca Guéhiho a Nica O’Reillyho nabídly soupeři šanci na dva góly, a tím i na zvrat utkání.

K tomu ještě kanonýr Harry Kane neproměnil penaltu.

„Byl jsem z těch chyb zdrcený,“ přiznal po zápase útočník Anthony Gordon v rozhovoru pro The Independent.

Forvard Barcelony navíc přiznal, že si Angličané porážku z velké části způsobili sami. „Je to trochu promarněná šance. V takovém zápase chyby rozhodují a máte pocit, že jste si to prohráli sami, místo aby vás soupeř porazil,“ dodal.

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Tenhle problém musí Tuchel se svými svěřenci večer v Edenu vyřešit. Angličané jsou skvělí fotbalisté, jenže v defenzivě to skřípe a Španělé dostali až moc šancí ohrozit branku Jamese Trafforda.

„Proti Anglii to bude náročné, pokusíme se hrát naši hru. Proti Chorvatům jsme šance měli, chceme hrát svým stylem," vzkázal trenér české reprezentace Santi Denia.

Chyby na trávníku nebyly jediným problémem, který Three Lions trápil. Angličané nastoupili proti Španělsku ve stínu šokující zprávy, že Manchester City byl shledán vinným ve 114 ze 115 údajných porušení finančních pravidel nejvyšší anglické soutěže mezi lety 2009 a 2018.

Za to mu hrozí drakonické tresty a právní proces může trvat roky. Kauza je pro anglickou reprezentaci citlivá i proto, že se týká klubu, který dodává národnímu týmu hned několik hráčů.

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V zápase se Španělskem hráli zmiňovaní chybující obránci O’Reilly a Guéhi a záložník Elliot Anderson.

Zápas Česko – Anglie začíná ve Fortuna Areně ve 20:45 a můžete jej sledovat on-line na stránkách Aktuálně.cz.

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