Brozany statečně vzdorovaly Slavii, Slovácko muselo otáčet

ČTK
před 7 minutami
Fotbalisté Slavie vstoupili do domácího poháru výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Slovácko po obratu zvítězilo 2:1 v Horních Ředicích.
Radost fotbalistů Slavie
Radost fotbalistů Slavie | Foto: Milan Kammermayer

Připravujeme podrobnosti…

 
před 7 minutami
