Brno slaví velký postup. Zbrojovka už má jistotu, že se vrátí do fotbalové ligy

Fotbalisté Zbrojovky Brno se po třech letech vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po dnešní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem.
Jihočeši šest kol před koncem ztrácejí na čelo 18 bodů a se svěřenci trenéra Martina Svědíka mají horší vzájemnou bilanci.
Zbrojovka hrála první ligu naposledy v ročníku 2022/23. Postup mezi elitu je prvním velkým sportovním úspěchem od nástupu nových majitelů.
V listopadu 2024 koupila klub společnost OneCap, která se přesunula do pozice menšinového vlastníka od loňského srpna a příchodu podnikatele Vojtěcha Kačeny.
"Máme obrovskou radost z dosavadních vítězství a toho, že se nám podařilo splnit předsezonní cíl. Postup určitě oslavíme, ale zároveň už myslíme na příští utkání proti Slavii B. Chceme do konce ročníku získat co nejvíce bodů," uvedl asistent trenéra Zbrojovky Jan Baránek pro klubový web.
Táborsko remízou na hřišti Artisu udrželo před konkurentem druhou příčku o dva body. V úvodu hosty poslal do vedení zblízka Matějka, jenž 13. trefou v sezoně dostihl nejlepšího střelce soutěže a dnešního soupeře Adedirana. Ve 40. minutě srovnal po kombinační akci Navrátil.
Zbrojovka má nakročeno k tomu, aby ovládla druhou ligu podobně jako před rokem Zlín. "Ševci" měli po závěrečném 30. kole osmnáctibodový náskok na druhou příčku, dohromady nasbírali 71 bodů. Brněnský celek má nyní na kontě 62 bodů.
Fotbalová Chance Národní Liga - 24. kolo:
Artis Brno - Táborsko 1:1 (40. Navrátil - 9. Matějka).
1.
Zbrojovka Brno
24
20
2
2
51:19
62
2.
Táborsko
24
13
5
6
41:25
44
3.
Artis Brno
24
12
6
6
39:30
42
4.
Opava
24
11
8
5
39:24
41
5.
Příbram
24
11
5
8
24:25
38
6.
Žižkov
24
11
5
8
32:35
38
7.
Ústí nad Labem
24
11
3
10
43:37
36
8.
Ostrava B
24
10
4
10
36:34
34
9.
Vlašim
24
9
6
9
34:26
33
10.
Slavia Praha B
24
9
5
10
36:33
32
11.
České Budějovice
24
9
3
12
23:31
30
12.
Chrudim
24
6
7
11
30:43
25
13.
Prostějov
24
5
8
11
26:35
23
14.
Kroměříž
24
7
2
15
21:38
23
15.
Jihlava
24
4
7
13
23:32
19
16.
Sparta Praha B
24
5
2
17
17:48
17
