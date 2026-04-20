Brno slaví velký postup. Zbrojovka už má jistotu, že se vrátí do fotbalové ligy

Fotbalisté Zbrojovky Brno se po třech letech vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po dnešní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem.

Martin Rymarenko, fotbalista, sportovec, radost, gesto
Radost Martina Rymarenka, fotbalisty Zbrojovky BrnoFoto: Uhlíř Patrik
Jihočeši šest kol před koncem ztrácejí na čelo 18 bodů a se svěřenci trenéra Martina Svědíka mají horší vzájemnou bilanci.

Zbrojovka hrála první ligu naposledy v ročníku 2022/23. Postup mezi elitu je prvním velkým sportovním úspěchem od nástupu nových majitelů.

V listopadu 2024 koupila klub společnost OneCap, která se přesunula do pozice menšinového vlastníka od loňského srpna a příchodu podnikatele Vojtěcha Kačeny.

"Máme obrovskou radost z dosavadních vítězství a toho, že se nám podařilo splnit předsezonní cíl. Postup určitě oslavíme, ale zároveň už myslíme na příští utkání proti Slavii B. Chceme do konce ročníku získat co nejvíce bodů," uvedl asistent trenéra Zbrojovky Jan Baránek pro klubový web.

Související

Táborsko remízou na hřišti Artisu udrželo před konkurentem druhou příčku o dva body. V úvodu hosty poslal do vedení zblízka Matějka, jenž 13. trefou v sezoně dostihl nejlepšího střelce soutěže a dnešního soupeře Adedirana. Ve 40. minutě srovnal po kombinační akci Navrátil.

Zbrojovka má nakročeno k tomu, aby ovládla druhou ligu podobně jako před rokem Zlín. "Ševci" měli po závěrečném 30. kole osmnáctibodový náskok na druhou příčku, dohromady nasbírali 71 bodů. Brněnský celek má nyní na kontě 62 bodů.

Fotbalová Chance Národní Liga - 24. kolo:

Artis Brno - Táborsko 1:1 (40. Navrátil - 9. Matějka).

1.

Zbrojovka Brno

24

20

2

2

51:19

62

2.

Táborsko

24

13

5

6

41:25

44

3.

Artis Brno

24

12

6

6

39:30

42

4.

Opava

24

11

8

5

39:24

41

5.

Příbram

24

11

5

8

24:25

38

6.

Žižkov

24

11

5

8

32:35

38

7.

Ústí nad Labem

24

11

3

10

43:37

36

8.

Ostrava B

24

10

4

10

36:34

34

9.

Vlašim

24

9

6

9

34:26

33

10.

Slavia Praha B

24

9

5

10

36:33

32

11.

České Budějovice

24

9

3

12

23:31

30

12.

Chrudim

24

6

7

11

30:43

25

13.

Prostějov

24

5

8

11

26:35

23

14.

Kroměříž

24

7

2

15

21:38

23

15.

Jihlava

24

4

7

13

23:32

19

16.

Sparta Praha B

24

5

2

17

17:48

17

Související
Mohlo by vás zajímat
Íránská média kolem 12:00 SELČ oznámila, že íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zastavily dvě nákladní lodě, nad kterými následně převzaly kontrolu. Podle prohlášení totiž neměly k plavbě potřebná povolení íránských úřadů. Foto je ilustrační.
Íránská média kolem 12:00 SELČ oznámila, že íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zastavily dvě nákladní lodě, nad kterými následně převzaly kontrolu. Podle prohlášení totiž neměly k plavbě potřebná povolení íránských úřadů. Foto je ilustrační.
Íránská média kolem 12:00 SELČ oznámila, že íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zastavily dvě nákladní lodě, nad kterými následně převzaly kontrolu. Podle prohlášení totiž neměly k plavbě potřebná povolení íránských úřadů. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Írán zabavil v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě. Na třetí dokonce zahájil palbu

Íránské revoluční gardy ve středu podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Píší to agentury. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.

Karolína Plíšková na turnaji v Madridu 2026
Karolína Plíšková na turnaji v Madridu 2026
Karolína Plíšková na turnaji v Madridu 2026

Kopřiva i Plíšková na madridské antuce postupují, Valentová skončila

Tenista Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje Masters v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Dál jde také bývalá světová jednička Karolína Plíšková po obratu s Rakušankou Sinjou Krausovou a výhře 2:6, 6:1, 6:4. Devatenáctiletá Tereza Valentová vypadla po porážce 4:6, 6:4, 3:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu.

