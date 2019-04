"Slavia může být hrdá." Britská média velebí český klub za druhý poločas na Chelsea

před 40 minutami

Britská média ocenila fotbalisty Slavie za výkon ve druhém poločase odvetného čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Chelsea a pochválila i střelce dvou gólů Petra Ševčíka. Londýnský favorit byl naopak kritizován, že po dominantním úvodu usnul na vavřínech a dal Pražanům naději na senzační obrat. Svěřenci Jindřicha Trpišovského na Stamford Bridge ve čtvrtek prohráli 3:4 a v součtu s domácí porážkou 0:1 vypadli, ale na Ostrovech zanechali výborný dojem.

"Hráči Chelsea na začátku druhé půle usnuli stejně, jako to udělali při prvním gólu Slavie. Ale měli dostatečné vedení, aby si mohli dovolit šokující druhou pětačtyřicetiminutovku. Slavia může být hrdá na to, jak zabojovala po hrozivém začátku, kdy prohrávala 1:4 po 27 minutách," napsal Daily Telegraph.

"Po úvodních 45 minutách Slavia čelila ponižující porážce od sebevědomého útoku Chelsea, ale výkon ve druhém poločase ji může povzbudit v boji o český titul. Slavia opouští soutěž se ctí, navíc vstřelila tři góly čtvrté nejlepší obraně Premier League a ve vyřazovací fázi dosáhla působivých výher nad Genkem a Sevillou," přidala BBC.

Záložník Ševčík podle médií dostal od nedbalých fotbalistů "Blues" příliš času i prostoru, který mezi 51. a 55. minutou dokonale využil a zdramatizoval zdánlivě rozhodnutý duel. "Slavia neměla co ztratit, o přestávce se pořádně probudila, vycítila uspokojení Chelsea a dramaticky vlétla zpátky do zápasu díky Ševčíkovi. Domácí - a hlavně Hazard - mu dvakrát nechali prostor před pokutovým územím a Ševčík dvakrát krásně překonal Kepu Arrizabalagu," uvedl Guardian.

"Tým Maurizia Sarriho po prvním poločase vévodil s celkově čtyřbrankovým náskokem, ale potom Petr Ševčík předvedl dvě senzační střely a dříve dominantní Chelsea začala být nervózní. Ševčíkovy trefy změnily náladu. Hosté, hnaní svými hlučnými fanoušky, se tlačili dopředu a snažili si vynutit cestu zpátky do hry, než je čas porazil," doplnila BBC.

Britská periodika vzkázala londýnskému celku, že pokud chce pomýšlet na celkový triumf v soutěži, musí se v semifinále i v případném finále výrazně zlepšit. "Chelsea postoupila do semifinále Evropské ligy, ale nepostoupí do finále, pokud bude takhle bránit proti Eintrachtu Frankfurt. Když Slavia ve druhém poločase Chelsea zatlačila, tým Maurizia Sarriho zkolaboval. A byl to jenom jejich excelentní první poločas, hlavně od Pedra, který je udržel v bezpečí," napsal deník The Times.

"Chelsea si nemůže dovolit být tak laxní, jako byla v druhém poločase proti Slavii Praha, a musí svou hru pozvednout o několik úrovní, aby mohla 29. května v Baku zvednout nad hlavu trofej pro vítěze Evropské ligy," dodal London Evening Standard.