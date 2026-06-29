Brazilce zachránil od potupy gól na poslední chvíli, Japonci srdnatě bojovali

Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2:1 Japonsko.
Asijský celek poslal v Houstonu do vedení v 29. minutě Kaišu Sano. Po změně stran srovnal Casemiro a v závěrečné šesté minutě nastavení rozhodl Gabriel Martinelli.
Brazilci se v nedělním osmifinále utkají s vítězem utkání mezi Pobřežím slonoviny a Norskem, které je na programu v úterý. Japonci na světovém šampionátu ani na pátý pokus nevyhráli zápas vyřazovací fáze.
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Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off (Houston): Brazílie - Japonsko 2:1 (0:1)
Branky: 56. Casemiro, 90.+6 Martinelli - 29. Sano. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - De Bello (video, všichni It.). ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, D. Suzuki. Diváci: 68.777.
Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paquetá (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.
Japonsko: Z. Suzuki - Tomiyasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. D. Suzuki) - D. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+8 Ogawa) - Ueda. Trenér: Morijasu.
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