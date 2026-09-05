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Sport

Bouřlivák Chorý se vrátil do sestavy a přispěl dvěma góly k výhře Slavie

Redakce Sport,ČTK
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Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.

Tomáš Chorý
Tomáš ChorýFoto: CTK – Šulová Kateřina
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Obhájce titulu z Edenu navázal na minulé vítězství 3:0 v derby na stadionu Sparty a v ligové sezoně dál drží neporazitelnost. Neúplnou tabulku vede o čtyři body. Slávisté se ideálně naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Ligy mistrů proti Lens. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezoně a klesl na čtvrtou příčku.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti derby tři změny v základní sestavě. Do zahajovací jedenáctky vrátil Isifeho, poprvé v sezoně hrál po odpykání disciplinárního trestu ze závěru minulého ročníku útočník Chorý a po zranění premiérově nastoupila polská letní posila Kubiak.

Úvod se nesl ve znamení protestu domácího "kotle", který vyvěsil transparent "Stop kriminalizaci fanoušků" a 10 minut nefandil. Na povzbuzování zbytku stadionu reagovali příznivci na severní tribuně pískotem.

Zbrojovka zpočátku držela s favoritem krok, první velké šanci čelila až ve 20. minutě, kdy utekl Šturm, ale brankář Hrdina pokus o dloubák přečetl. Domácí museli už v úvodních 26 minutách dvakrát vynuceně střídat, zraněné české reprezentanty Zimu s Provodem nahradili Vlček a Ayaosi.

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Brňané hráli v Edenu otevřenou partii a také občas zahrozili. Ve 28. minutě se uvolnil Čavoš, jenže přestřelil. Na opačné straně Šturmovo zakončení na poslední chvíli zablokovala brněnská defenziva, hostující Vachoušek pak z voleje zamířil těsně nad.

Ve 38. minutě už Pražané vedli. Po dlouhém autu přidržel Klíma ve vápně Chorého a sudí Jan Beneš posoudil k nevoli hostů zákrok jako nedovolený. Sám faulovaný se z penalty nezmýlil, i když Hrdina vystihl směr střely. Chorý proměnil i 19. pokutový kop v ligové kariéře.

Po změně stran začala Zbrojovka aktivně. V 50. minutě Vaníček vrátil hlavou míč před branku, ale nejlepší týmový střelec Vašulín už byl z úhlu a ve skluzu zamířil mimo. Na opačné straně vyrazil Šturmovu technickou ránu Hrdina a poté Chorý ve skluzu zblízka poslal balon těsně nad. Krátce nato poprvé v sezoně po zranění naskočil do hry český reprezentant Jurásek.

V 65. minutě se už Chorý po podobné akci jako krátce předtím se štěstím prosadil. Po Isifeho přízemním centru napříč vápnem jej atakoval vracející se Penxa a útočník si napálil nohu, od níž se balon dokutálel za čáru. Český reprezentant poprvé od březnového derby se Spartou zaznamenal v lize dva góly v jednom utkání, na premiérový hattrick v domácí nejvyšší soutěži však opět nedosáhl.

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O chvíli později na opačné straně vykopl Vlček tečovanou střelou z přímého kopu. V 76. minutě domácí definitivně stvrdili zisk tří bodů. Šturm elegantní patičkou vysunul střídajícího Ayaosiho a letní posila z Karviné před Hrdinou nezaváhala. Nigerijský křídelník navázal na gól z derby a připsal si třetí branku v ligové sezoně.

Brňané měli v Edenu i smůlu. V 78. minutě si na centr na zadní tyči naběhl Hunal, hlavou ale trefil jen přední tyč. Naopak domácí byli v zakončení chladnokrevní. V 88. minutě se dostal do brejku střídající Jurásek a návrat na trávník po zranění vyšperkoval gólem.

Slavia potřetí v sezoně dala v jednom duelu minimálně čtyři branky, výsledkem 4:0 zvítězila i v Ostravě. S 21 zásahy má nejlepší útok ligy. Červenobílí v nejvyšší soutěži se Zbrojovkou podesáté za sebou bodovali. Zároveň vylepšili svou domácí bilanci v Edenu, kde prohráli jediné z posledních 51 ligových utkání, a to ještě kontumačně květnové derby.

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7. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0 (1:0)

Branky: 38. z pen. a 65. Chorý, 76. Ayaosi, 88. Jurásek. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Ratajová - Adámková (video). ŽK: Chaloupek, Šturm - Vachoušek, Klíma, Kanakimana. Diváci: 19.122.

Slavia: Markovič - Konečný, Zima (20. Vlček), Chaloupek - Isife, Sadílek, Nowak (63. Kačor), Kubiak (63. Jurásek) - Šturm (80. Diakité), Provod (26. Ayaosi) - Chorý (80. Chytil). Trenér: Trpišovský.

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Zbrojovka: Hrdina - Klíma (70. Janetzký), Hunal, Kaká - Penxa, Langer (70. Zmrhal), Čavoš (90.+1 Ševčík), Dante - Vachoušek (62. Kanakimana), Vaníček (85. Saal) - Vašulín (85. Velich). Trenér: Svědík.

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 3:0 (2:0)

Branky: 8. Baráth, 20. Sejk, 81. Soldo. Rozhodčí: Panský - Pfeifer, Dohnálek. Kvítek (video). ŽK: Květ (Bohemians). Diváci: 4188.

Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Hadaš (46. Ekeroth), Baráth, M. Beran, Ghali (86. Šíp) - Janošek (64. Tkáč), Krivak (64. Soldo) - Sejk (76. Kliment). Trenér: Hapal.

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Bohemians: Frühwald - Havel (46. Mirvald), Lischka, Kadlec - Kareem, Smrž (46. Černý), Čermák (75. Zeman), Javorček - Květ, Pilař (46. Matoušek) - Almási (63. Krobot). Trenér: Veselý.

1. FC Slovácko - FK Pardubice 0:0

Rozhodčí: Rouček - Machač, Dorotík - Zelinka (video). ŽK: Šviderský, Ndefe - Vinícius. Diváci: 3659.

Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe, Trávník, Sosseh, Šviderský (90.+2 Dolžnikov) - Havlík (76. Puškáč), Juroška (76. Blahút) - Horský (61. Vorlický). Trenér: Jelínek.

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Pardubice: Neuman - Halinský, Noslin, Traoré - Godwin, Jelínek, Šimek, Boledovič (82. Mahuta) - Hlavatý (72. Botos) - Smékal (46. Vinícius), Tanko (61. Samuel).Trenér: Trousil.

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