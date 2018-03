Bolt to myslí s fotbalem vážně. Na páteční trénink s Dortmundem ho připravoval i Mourinho

před 16 minutami

Fenomenální jamajský sprinter jde na věc, čeká ho příprava s bundesligovou Borussií.

Dortmund - Slavný jamajský sprinter Usain Bolt si v pátek dopoledne zatrénuje s bundesligovými fotbalisty Borussie Dortmund. Na twitteru to osminásobný olympijský vítěz připomněl vzkazem "BVB, připrav se na pátek" u svého obrázku v dortmundském žlutém dresu.

Před otevřeným tréninkem s třetím týmem bundesligové tabulky pomohl Boltovi dostat se do tempa exhibiční zápas v malém fotbale v Basileji. Ve středu tam nastoupil vedle takových hvězd, jako byli například Diego Maradona, Patrick Kluivert, Roberto Carlos nebo Marco Materazzi, navíc mu radil i kouč Manchesteru United José Mourinho.

Světový rekordman Bolt po loňském MS ukončil atletickou kariéru a od té doby několikrát zopakoval, že jeho snem je stát se profesionálním fotbalistou. "Být fotbalistou je můj osobní cíl. Nestarám se, co si o tom myslí ostatní. Když budu cítit, že na to nemám, řeknu: Víte co, zapomeňte na to. Nebudu ztrapňovat sám sebe," prohlásil Jamajčan.

"Ale když do toho půjdu a budu cítit, že to můžu dokázat, tak to zkusím. Je to můj sen a další kapitola mého života," doplnil světový rekordman na 100 a 200 metrů.

Jednatřicetiletý Jamajčan má po dortmundské zkoušce v plánu například účast v červnovém charitativním utkání v Manchesteru. Právě tamní United jsou jeho oblíbeným klubem a rodák z Kingstonu už znovu mluvil o své fotbalové budoucnosti i s legendárním koučem Rudých ďáblů Alexem Fergusonem. "Říkal mi: Dobrá, dostaň se do formy a pak uvidím, co s tím uděláme," prozradil Bolt.

Poprvé se o možnosti zapojení do tréninku Rudých ďáblů z Old Traffordu bavili v roce 2012, kdy byl Bolt na vrcholu sil a Ferguson na lavičce týmu. "Jsem dokonalý fotbalista a můžu být rozdílovým hráčem. Nežertuju," tvrdil tehdy atlet.

O tom, že pro jamajskou fotbalovou reprezentaci bude brzy posilou, vůbec nepochybuje. "Myslím, že do nároďáku se můžu dostat lehce. Neřekl bych, že je teď nějak dobrý," zhodnotil na podzim Bolt tým, který je momentálně na 49. místě světového žebříčku FIFA.