Boleslav zahodila šanci dotáhnout se na Liberec. Klokani ji zaskočili jediným gólem

Hráči Mladé Boleslavi v dohrávce prohráli na hřišti Bohemians 1905 0:1 a nevyužili možnost dotáhnout se v tabulce na druhý Liberec.
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6. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Ptraha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Branka: 13. Čermák. Rozhodčí: Panský - Pfeifer, Hurych - Adam (video). ŽK: Smrž, Krobot, Frühwald, Obinaja, Čermák, Lischka - Zíka, Klíma, Šubert, Majer (trenér). Diváci: 4943.
Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+2 Heidenreich), Smrž (82. Obinaja), Javorček - Krobot (56. Pilař), Květ (56. Černý) - Almási (82. Vala). Trenér: Veselý.
M. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát (82. Buryán), Králik, Hybš - Špatenka (56. Kozel), Zíka - John (46. Kolářík), Langhamer (73. Havran), Šubert - Klíma. Trenér: Majer.
Tabulka:
1.
Slavia
10
8
2
0
26:6
26
2.
Liberec
10
6
2
2
13:6
20
3.
Sparta
10
6
0
4
20:12
18
4.
Mladá Boleslav
10
5
2
3
17:13
17
5.
Olomouc
10
5
2
3
17:14
17
6.
Jablonec nad Nisou
10
5
2
3
12:9
17
7.
Teplice
10
5
2
3
18:16
17
8.
Zbrojovka Brno
10
5
1
4
12:13
16
9.
Bohemians 1905
10
4
3
3
11:11
15
10.
Hradec Králové
10
4
2
4
10:13
14
11.
Plzeň
10
3
4
3
20:17
13
12.
Ostrava
10
3
1
6
7:18
10
13.
Pardubice
10
2
2
6
9:16
8
14.
Artis Brno
10
2
2
6
11:20
8
15.
Slovácko
10
1
4
5
9:16
7
16.
Zlín
10
0
1
9
8:20
1
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