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Sport

Boleslav zahodila šanci dotáhnout se na Liberec. Klokani ji zaskočili jediným gólem

ČTK
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Hráči Mladé Boleslavi v dohrávce prohráli na hřišti Bohemians 1905 0:1 a nevyužili možnost dotáhnout se v tabulce na druhý Liberec.

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví
Fotbalisté Bohemians Praha 1905 slaví gól v zápase s Mladou BoleslavíFoto: CTK – Kamaryt Michal
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Aktualizujeme…

6. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Ptraha 1905 - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Branka: 13. Čermák. Rozhodčí: Panský - Pfeifer, Hurych - Adam (video). ŽK: Smrž, Krobot, Frühwald, Obinaja, Čermák, Lischka - Zíka, Klíma, Šubert, Majer (trenér). Diváci: 4943.

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Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+2 Heidenreich), Smrž (82. Obinaja), Javorček - Krobot (56. Pilař), Květ (56. Černý) - Almási (82. Vala). Trenér: Veselý.

M. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát (82. Buryán), Králik, Hybš - Špatenka (56. Kozel), Zíka - John (46. Kolářík), Langhamer (73. Havran), Šubert - Klíma. Trenér: Majer.

Tabulka:

1.

Slavia

10

8

2

0

26:6

26

2.

Liberec

10

6

2

2

13:6

20

3.

Sparta

10

6

0

4

20:12

18

4.

Mladá Boleslav

10

5

2

3

17:13

17

5.

Olomouc

10

5

2

3

17:14

17

6.

Jablonec nad Nisou

10

5

2

3

12:9

17

7.

Teplice

10

5

2

3

18:16

17

8.

Zbrojovka Brno

10

5

1

4

12:13

16

9.

Bohemians 1905

10

4

3

3

11:11

15

10.

Hradec Králové

10

4

2

4

10:13

14

11.

Plzeň

10

3

4

3

20:17

13

12.

Ostrava

10

3

1

6

7:18

10

13.

Pardubice

10

2

2

6

9:16

8

14.

Artis Brno

10

2

2

6

11:20

8

15.

Slovácko

10

1

4

5

9:16

7

16.

Zlín

10

0

1

9

8:20

1

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