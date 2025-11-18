Fotbal

Bojujte za Česko, slyšeli fotbalisté. Souček vysvětloval následné gesto plné arogance

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Čeští fotbalisté po výhře 6:0 nad Gibraltarem v závěru kvalifikace mistrovství světa neabsolvovali s nejvěrnějšími příznivci tradiční děkovačku, protože necítili jednotu při fandění, řekl kapitán Tomáš Souček.
Fotbalisté v utkání s Gibraltarem
Fotbalisté v utkání s Gibraltarem | Foto: Reuters

Třicetiletý záložník West Hamu si šel společně se zkušeným obráncem Vladimírem Coufalem pod "kotel" s diváky situaci vyříkat a věří, že incident obě strany před březnovým play off o šampionát paradoxně spojí. Kvalifikační skupinu a konečné druhé místo označil Souček v rozhovoru s novináři spíše za negativní.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Czech Republic v Gibraltar

Fanouškovská skupina Fanatismus Česko, která tvoří reprezentační "kotel", už před utkáním avizovala, že dá najevo nespokojenost s posledními výkony. Zpoza jedné z branek se opakovaně ozýval pokřik "Bojujte za Česko". Mužstvo se po závěrečném hvizdu rozhodlo před nejhlasitějšími příznivci vynechat tradiční děkovačku.

"Tohle je složitá situace, která se stala mezi námi a fanoušky. Prvně musím fanoušky pochválit, že asi rok a půl zpátky tady vznikl kotel, který nám začal fandit. Za to jsme hrozně rádi a máme k nim respekt. Dnes jsme ale necítili jednotu v tom fandění," poznamenal Souček.

"My hráči to cítíme, ozývalo se: Bojujte za Česko. Pak jsme cítili, že dáme gól, a fanoušci se neradovali. Necítili jsme, že jsme spolu, že se chceme všichni společně dostat na mistrovství světa. Tohle byla odpověď. Pak jsem tam přišel s Cufem jako nejstarším z týmu a ukázali jsme jim, že kabina má k nim respekt. Chtěli jsme jim vyhovět a odpovědět," doplnil kapitán.

Nemyslí si, že šlo ze strany týmu o přehnanou reakci. Fanoušci reagovali pískotem. "My jsme jim chtěli odpovědět hlavně na hřišti výkonem a výsledkem. Vyhráli jsme 6:0, myslím, že to byla nejlepší odpověď. Dnes to nebylo o tom, že si poděkujeme po zápase, ale že se chceme všichni sjednotit na ten březen. Určitě chceme mít fanoušky na své straně. Věřím, že to, co se stalo a bylo mezi námi, nám spíš pomůže, než uškodí. Že nás to spíš spojí, než rozdělí," uvedl Souček.

Jeho tým skončil v kvalifikační skupině s bilancí pěti vítězství, dvou porážek a jedné remízy na druhém místě za suverénním Chorvatskem a čeká ho play off o šampionát. Kaňkou byla říjnová prohra 1:2 na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán trenér Ivan Hašek.

"Když kvalifikaci zhodnotím jednoduše, tak jsme byli v druhém koši a skončili jsme druzí. Ale určitě ji kladně neberu, protože jsme chtěli zabojovat o první místo. Zvlášť zápas v Chorvatsku (prohra 1:5) jsme chtěli zvládnout líp. Takže můžu říct, že kvalifikaci beru vlastně i negativně. Skončili jsme druzí, to jsme splnili ten cíl, ale chtěli jsme být blíž k prvnímu místu, bojovat o něj do konce. Zvlášť zápas na Faerských ostrovech se nám nepovedl. Takže dva nepovedené zápasy," prohlásil Souček.

Jeho celek si zajistil pro los play off místo v druhém ze čtyř výkonnostních košů a tím i výhodu semifinále baráže na domácí půdě. "To je velká věc, protože hrát doma je vždy jiné. Už jsme si to ukázali proti daleko větším týmům, jako je třeba Anglie, když jsme ji doma porazili. Nebo s Chorvatskem doma a venku byl ten rozdíl strašně znát. Takže jsme za to rádi. Musíme se připravit na první zápas doma, abychom postoupili do finále. Teď uvidíme, koho dostaneme," dodal Souček.

 
Fotbal Tomáš Souček Česká fotbalová reprezentace

