Bohatý Newcastle se chystá rozhazovat. A ukázal na českého útočníka Schicka

O útočníka Patrika Schicka se podle britského listu Daily Mail zajímá Newcastle United. Českého fotbalového reprezentanta by rád získal na roční hostování s opcí na přestup.

Schickovi po sezoně skončí hostování v Lipsku, které na něj neuplatnilo opci, a měl by se vrátit do AS Řím. Předkupní právo mohl německý klub podle zahraničních médií využít do 15. června.

Schick prožívá v Lipsku dobrou sezonu, v bundeslize dal zatím deset gólů a vedení třetího týmu tabulky mělo o jeho setrvání zájem. Kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru za něj však nechtělo zaplatit původně stanovených 29 milionů eur (téměř 774 milionů korun).

"Chtěli jsme ho udržet, ale muselo by to být za rozumných podmínek. Nemůžeme rozhazovat. Tohle jsme si nemohli dovolit," řekl tento týden trenér Julian Nagelsmann. Podle deníku Gazzetta dello Sport Lipsko za čtyřiadvacetiletého hráče začátkem června nabídlo 20 milionů eur (přes 533 milionů korun).

Newcastle United, který se chystají převzít saúdskoarabští investoři, není jediným klubem anglické ligy, jenž má Schicka na seznamu možných posil. Podle Gazzetty dello Sport jsou dalšími zájemci Tottenham a Everton.